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    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và bước chuyển 2nm: GPU, AI khác gì bản thường

    Lê Nhân29/07/2026 09:59

    Thông tin rò rỉ cho thấy Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dùng tiến trình N2P 2nm, GPU Adreno 850 và AI Frame Fusion; các thông số vẫn chưa được Qualcomm xác nhận.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, theo thông tin rò rỉ, là biến thể cao cấp của nền tảng Qualcomm dành cho điện thoại cao cấp, với tiến trình N2P 2nm của TSMC, GPU Adreno 850 và tính năng AI Frame Fusion. Điểm khác biệt đáng chú ý so với bản tiêu chuẩn không chỉ nằm ở đồ họa mà còn ở các khối xử lý AI, dung lượng bộ nhớ đệm đồ họa và khả năng hỗ trợ bộ nhớ.

    Các dữ liệu hiện xuất phát từ tài liệu bị rò rỉ, trong khi Qualcomm chưa công bố thông số chính thức. Vì vậy, cấu hình, tên gọi thương mại và năng lực thực tế của chip vẫn có thể thay đổi trước thời điểm ra mắt dự kiến tại Snapdragon Summit ở Maui, từ ngày 22 đến 24 tháng 09 năm 2026.

    Tiến trình N2P 2nm là thay đổi nền tảng

    Thông tin rò rỉ cho biết nền tảng có mã nội bộ SM8975 sẽ sử dụng tiến trình N2P 2nm cải tiến của TSMC. Đây được xem là lần đầu một dòng chip cao cấp của Qualcomm vượt qua mốc 3nm theo dữ liệu nguồn cung cấp.

    Dù dùng tiến trình mới với mật độ linh kiện cao hơn, kích thước đế chip được cho là khoảng 134 mm², lớn hơn mức 126,2 mm² của thế hệ trước. Chênh lệch này cho thấy Qualcomm có thể dành thêm diện tích cho các thành phần phần cứng mới, thay vì chỉ thu nhỏ kích thước chip.

    Rò rỉ thông tin chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
    Rò rỉ thông tin chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

    Đổi lại, kích thước đế chip lớn hơn cùng tiến trình mới có thể khiến chi phí sản xuất tăng. Nguồn tin cũng nhận định đây là một trong các lý do Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro có thể chỉ xuất hiện trên số ít mẫu điện thoại siêu cao cấp.

    Cấu trúc Oryon tám nhân nhưng chưa rõ xung nhịp

    Về CPU, chip được cho là tiếp tục sử dụng lõi Oryon do Qualcomm tự thiết kế. Cấu trúc gồm hai nhân chính, ba nhân hiệu năng và ba nhân tiết kiệm điện, tổng cộng tám nhân xử lý.

    Tuy nhiên, chưa có thông tin về xung nhịp chính thức. Đây là dữ liệu quan trọng để đánh giá hiệu năng CPU, bởi cấu trúc nhân tương tự không tự động đồng nghĩa với mức hiệu năng cuối cùng tương tự hoặc cao hơn thế hệ trước.

    Bộ nhớ đệm cũng là một phần nâng cấp được nhắc đến. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được cho là có 16 MB bộ nhớ đệm L2 dùng chung cùng 8 MB bộ nhớ đệm cấp hệ thống. Thông số này có thể phản ánh định hướng tăng khả năng phục vụ các tác vụ nặng trên thiết bị, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần chờ thiết bị thương mại và các phép đo độc lập.

    SoC cao cấp mới của Qualcomm sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm
    SoC cao cấp mới của Qualcomm sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm

    GPU và AI là khoảng cách chính giữa bản Pro với bản tiêu chuẩn

    Phần đồ họa là khu vực có sự phân tầng rõ nhất trong thông tin rò rỉ. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dự kiến dùng GPU Adreno 850 với 18 MB bộ nhớ đệm GMEM, trong khi biến thể tiêu chuẩn SM8950 được cho là trang bị Adreno 845 rút gọn và 12 MB GMEM.

    Bên cạnh GPU, bản Pro còn được nói là có hai khối Matrix ALU chuyên dụng. Các khối này phục vụ AI Frame Fusion, tính năng được mô tả là có thể nâng cấp độ phân giải và tạo khung hình bằng trí tuệ nhân tạo. Theo nguồn tin, mục tiêu là mang lại trải nghiệm chơi game mượt hơn với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

    Đáng lưu ý, Matrix ALU và AI Frame Fusion được cho là chỉ có trên bản Pro. Điều đó cho thấy Qualcomm có thể tách dòng chip thành hai lựa chọn: bản tiêu chuẩn với năng lực đồ họa thấp hơn và bản Pro dành cho các nhà sản xuất muốn ưu tiên tác vụ game cùng AI trên thiết bị.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ có hiệu suất khủng
    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ có hiệu suất khủng

    Bảng khác biệt được đề cập giữa hai biến thể

    Hạng mụcSnapdragon 8 Elite Gen 6 ProBiến thể tiêu chuẩn SM8950
    GPUAdreno 850Adreno 845 rút gọn
    Bộ nhớ đệm GMEM18 MB12 MB
    Matrix ALUHai khối chuyên dụngKhông được đề cập
    AI Frame FusionCó, theo thông tin rò rỉKhông được đề cập
    Hỗ trợ bộ nhớLPDDR5X và LPDDR6Không được đề cập

    Điểm mạnh đi cùng giới hạn về giá và tính xác thực

    Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ tập trung nâng cấp vào tiến trình sản xuất, đồ họa, bộ nhớ đệm và AI thay vì chỉ thay đổi cấu trúc CPU. Cách tiếp cận này có thể phù hợp với các điện thoại cao cấp cần xử lý game, tạo khung hình và nâng cấp hình ảnh bằng AI.

    Tuy nhiên, chi phí sản xuất được dự báo cao hơn là một hạn chế đáng cân nhắc. Khả năng chip chỉ được trang bị trên một số mẫu máy siêu cao cấp cũng có thể làm thu hẹp phạm vi tiếp cận. Quan trọng hơn, chưa có xung nhịp CPU, kết quả hiệu năng hay mức tiêu thụ điện chính thức để xác nhận quy mô nâng cấp.

    Nhìn chung, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro đáng chú ý vì sự phân hóa mạnh với bản tiêu chuẩn ở GPU và AI. Các thông tin còn lại cần được kiểm chứng khi Qualcomm công bố sản phẩm tại Snapdragon Summit dự kiến diễn ra vào tháng 09 năm 2026.

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      Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và bước chuyển 2nm: GPU, AI khác gì bản thường
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