Snapdragon Wear Elite: Sức mạnh đột phá giúp Galaxy Watch Ultra 2 thống trị thị trường smartwatch? Chip Snapdragon Wear Elite vừa lộ điểm hiệu năng Geekbench ấn tượng, cao hơn 50% so với Exynos W1000, hứa hẹn mang đến bước nhảy vọt cho Galaxy Watch Ultra 2 sắp ra mắt.

Thị trường đồng hồ thông minh cao cấp đang đứng trước một cuộc cách mạng về hiệu năng khi những thông tin chi tiết về Snapdragon Wear Elite dần lộ diện. Đây là bộ vi xử lý cao cấp nhất của Qualcomm dành cho thiết bị đeo, được kỳ vọng sẽ trở thành "trái tim" của mẫu Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến ra mắt vào ngày 22/7 tới.

Snapdragon Wear Elite lộ hiệu năng ấn tượng trên Geekbench

Kiến trúc 3nm và cấu hình CPU 5 nhân mạnh mẽ

Snapdragon Wear Elite (tên mã Vienna) đánh dấu bước tiến lớn khi được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Việc thu nhỏ tiến trình không chỉ giúp tăng mật độ bóng bán dẫn mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng – yếu tố sống còn đối với các thiết bị đeo tay vốn có giới hạn về dung lượng pin.

Về cấu trúc CPU, con chip này sở hữu thiết lập 5 nhân linh hoạt bao gồm:

1 lõi hiệu năng cao Cortex-A78C: Xung nhịp lên tới 2.11GHz, đảm nhiệm các tác vụ nặng và xử lý ứng dụng nhanh chóng.

Xung nhịp lên tới 2.11GHz, đảm nhiệm các tác vụ nặng và xử lý ứng dụng nhanh chóng. 4 lõi tiết kiệm điện Cortex-A55: Xung nhịp 1.96GHz, giúp duy trì các hoạt động nền và tiết kiệm năng lượng tối đa.

Bên cạnh đó, Snapdragon Wear Elite còn tích hợp GPU Adreno 622, mang lại khả năng xử lý đồ họa mượt mà hơn cho các giao diện phức tạp và ứng dụng chuyên sâu. Phiên bản thử nghiệm còn gây chú ý khi sở hữu dung lượng RAM lên đến 4GB và chạy trên nền tảng Android 16, cho thấy khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Thông số kỹ thuật chính của chip Snapdragon Wear Elite

Phân tích hiệu năng: Vượt xa đối thủ Exynos W1000

Dữ liệu từ Geekbench cho thấy một khoảng cách đáng kể về sức mạnh tính toán giữa Snapdragon Wear Elite và Exynos W1000 (con chip đang được Samsung sử dụng). Sự chênh lệch này không chỉ đến từ xung nhịp mà còn từ ưu thế của kiến trúc mới.

Chỉ số (Geekbench) Snapdragon Wear Elite Exynos W1000 Mức tăng trưởng Điểm đơn nhân 573 ~372 ~54% Điểm đa nhân 1,069 ~685 ~56% GPU Compute 1,459 993 ~47%

Với mức tăng trưởng hiệu năng CPU và GPU đều xấp xỉ 50%, Snapdragon Wear Elite hứa hẹn sẽ loại bỏ hoàn toàn tình trạng giật lag, đồng thời mở ra khả năng xử lý các tác vụ AI ngay trên đồng hồ một cách nhanh chóng.

Samsung sẽ ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 trong sự kiện ngày 22/7 tới

Galaxy Watch Ultra 2: Bước nhảy vọt về phần cứng

Nếu Samsung thực sự trang bị Snapdragon Wear Elite cho Galaxy Watch Ultra 2, đây sẽ là bản nâng cấp toàn diện nhất từ trước đến nay. Ngoài sức mạnh xử lý, thiết bị này còn được đồn đoán sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật cực kỳ ấn tượng để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc cao cấp.

Màn hình của máy có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 5,000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt nhất. Dung lượng lưu trữ cũng được nâng cấp lên 64GB, gấp đôi so với nhiều mẫu smartwatch hiện nay, giúp người dùng thoải mái lưu trữ nhạc và ứng dụng độc lập. Đặc biệt, viên pin dung lượng lớn hơn 800mAh kết hợp cùng tiến trình 3nm của chip mới hứa hẹn sẽ kéo dài thời gian sử dụng đáng kể, giải quyết nỗi lo về pin trên các dòng đồng hồ thông minh hiệu năng cao.

Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ từ Qualcomm và hệ sinh thái tối ưu của Samsung có thể biến Galaxy Watch Ultra 2 thành thiết bị đeo Android mạnh mẽ nhất trên thị trường. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp chính thức trong sự kiện ra mắt vào ngày 22/7 tới.