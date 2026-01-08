Thông tin So găng Pocket 4 và Pocket 4P: Bản Pro có thực sự out trình? Pocket 4 và Pocket 4P là hai mẫu camera gimbal hướng đến những nhu cầu sáng tạo nội dung khác nhau. Phiên bản cao hơn được bổ sung nhiều nâng cấp đáng chú ý về hệ thống camera và khả năng quay chuyên nghiệp. Cùng so sánh chi tiết để xem bản Pro có thực sự “out trình” so với phiên bản tiêu chuẩn hay không.

Thông số tổng quan camera Pocket 4 và Pocket 4P

Bảng dưới đây giúp người dùng dễ dàng hình dung những điểm khác nhau giữa DJI Osmo Pocket 4 và đàn anh bản Pro - DJI Osmo Pocket 4P trước khi lựa chọn:

Tiêu chí

DJI Osmo Pocket 4

DJI Osmo Pocket 4P

Phân khúc

Camera gimbal cao cấp

Camera gimbal cao cấp chuyên sâu

Số lượng camera

1

2

Camera chính

CMOS 1 inch

Góc rộng, CMOS 1 inch

Camera trung tiêu

Không

60mm, f/1.8, CMOS 1/1.28 inch

Khẩu độ camera chính

f/2.0

f/2.0

Khả năng quay chậm

4K/240fps

4K/240fps (góc rộng), 4K/200fps (trung tiêu)

Dải tương phản động

14 stops

17 stops

Định dạng màu

10-bit D-Log

10-bit D-Log 2

Khả năng thay đổi tiêu cự

Zoom 2x lossless

Góc rộng và trung tiêu

Hệ thống chống rung

Gimbal 3 trục

Gimbal 3 trục

Dung lượng lưu trữ tích hợp

107GB

103GB

Thời gian quay tối đa*

Khoảng 240 phút

Khoảng 210 phút



So sánh Pocket 4 và Pocket 4P có gì nâng cấp

So với mẫu tiêu chuẩn, phiên bản Pocket 4P tập trung vào những nâng cấp phục vụ nhu cầu quay chuyên sâu. Những thay đổi này giúp sản phẩm mới linh hoạt hơn khi quay chân dung, cảnh xa và các nội dung cần hậu kỳ màu.

Camera kép, bổ sung ống kính trung tiêu 60mm

Pocket 4P sở hệ thống camera kép, gồm camera góc rộng 1 inch với tiêu cự tương đương 20mm, khẩu độ f/2.0 và camera trung tiêu 60mm f/1.8. Ống kính trung tiêu mang đến thêm lựa chọn về tiêu cự, phù hợp khi quay chân dung, phỏng vấn hoặc cần làm nổi bật chủ thể trong khung hình.

Ống kính trung tiêu 60mm được bổ sung

Trong khi đó, Pocket 4 chỉ có một camera chính và hỗ trợ zoom 2x lossless để thay đổi khung hình. Vì vậy, phiên bản 4P có lợi thế về tính linh hoạt khi quay, cho phép người dùng chuyển đổi giữa góc rộng và trung tiêu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào zoom kỹ thuật số.

Cảm biến và Dynamic Range được nâng cấp

Phiên bản Pocket 4 được trang bị cảm biến CMOS 1 inch, khẩu độ f/2.0 và Dynamic Range tối đa 14 stops. Thông số này giúp camera thu nhận nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng và vùng tối, đáp ứng tốt nhu cầu quay vlog, du lịch hoặc sáng tạo nội dung.

Với Pocket 4P, camera góc rộng sử dụng cảm biến 1 inch kết hợp công nghệ LOFIC, nâng Dynamic Range tối đa lên 17 stops. Sự cải thiện này có ý nghĩa rõ rệt hơn khi quay trong những bối cảnh có độ tương phản cao, đồng thời tạo thêm dư địa xử lý hình ảnh trong quá trình hậu kỳ.

D-Log 2 mở rộng khả năng hậu kỳ

Một trong những điểm đáng chú ý trên Pocket 4P là khả năng quay với D-Log 2 và độ sâu màu 10-bit. Cấu hình này giúp ghi lại dải màu rộng hơn, mang đến nhiều không gian để điều chỉnh màu sắc, độ sáng và tương phản trong quá trình hậu kỳ.

Xử lý hậu kỳ tốt hơn với D-Log 2

Trong khi đó, Pocket 4 hỗ trợ 10-bit D-Log, vẫn đáp ứng tốt nhu cầu quay và hậu kỳ của phần lớn người dùng. Vì vậy, D-Log 2 trên phiên bản 4P sẽ phát huy lợi thế rõ rệt hơn với các creator thường xuyên xử lý màu hoặc yêu cầu cao về khả năng kiểm soát hình ảnh sau khi quay.

Pocket 4P có thực sự đáng nâng cấp so với Pocket 4?

Nếu ưu tiên quay vlog, du lịch hoặc nội dung mạng xã hội hằng ngày, Pocket 4 đã đáp ứng tốt với camera 1 inch, gimbal 3 trục và khả năng quay 4K/240fps. Ngược lại, Pocket 4P phù hợp hơn với creator chuyên nghiệp nhờ camera kép, ống kính trung tiêu 60mm, Dynamic Range cao hơn và D-Log 2.

Giá Pocket 4 và Pocket 4P bao nhiêu?

Giá bán là một trong những yếu tố quan trọng khi cân nhắc giữa hai phiên bản Pocket 4 và Pocket 4P. Với mức chênh lệch hơn 4 triệu đồng, người dùng nên cân nhắc nhu cầu quay thực tế để lựa chọn phiên bản phù hợp.

Sản phẩm

Giá tham khảo

DJI Osmo Pocket 4

11.635.000đ

DJI Osmo Pocket 4P

16.090.000đ



Lưu ý: Mức giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm, chương trình khuyến mãi hoặc chính sách bán hàng. Người dùng có thể tham khảo và cập nhật giá bán cả 2 phiên bản tại CellphoneS để so sánh trước khi lựa chọn.

Tạm kết

Pocket 4 và Pocket 4P đều là những lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu quay video di động. Phiên bản 4P phù hợp hơn với người dùng cần quay và hậu kỳ chuyên sâu. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn đáp ứng tốt nhu cầu vlog, du lịch và sáng tạo nội dung hằng ngày.