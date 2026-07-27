Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030” với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả”.

Tiết học trải nghiệm "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số" tại Trường Mẫu giáo La Dạ (xã La Dạ)

Theo kế hoạch, kết quả thực hiện phong trào sẽ gắn trực tiếp với đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm, hướng tới xây dựng môi trường thi đua thực chất, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo.

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành giáo dục Lâm Đồng đặt mục tiêu góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của tỉnh lên 35 - 40% vào năm 2030 thông qua đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS và THPT. Ngành cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mở rộng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần đưa Chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh đạt 0,75 vào năm 2030.

Cùng với đó, nguồn lực đầu tư sẽ ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa nhằm thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng.

Một trong những điểm nhấn của phong trào là chuẩn hóa, đồng bộ 100% dữ liệu người học, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất trên hệ thống dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh xây dựng giáo án điện tử, bài giảng, học liệu số, kho học liệu dùng chung và mở rộng ứng dụng văn bản điện tử, chữ ký số, nền tảng quản trị số trong toàn ngành.

Phong trào cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và doanh nghiệp để hướng nghiệp, phân luồng học sinh thực chất, ưu tiên các lĩnh vực AI, công nghệ thông tin, công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn.

Đồng thời, ngành tiếp tục triển khai các mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao năng lực số cho nhà giáo.

Với hàng loạt mục tiêu cụ thể, từ chuẩn hóa dữ liệu giáo dục, chuyển đổi số, phát triển ngoại ngữ đến đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, phong trào thi đua không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vai trò của ngành giáo dục trong việc tạo nền tảng nhân lực. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.