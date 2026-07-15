Kinh tế Sơ kết thực hiện Dự án đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chiều 15/7, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND Đặc khu Phú Quý tổ chức hội nghị sơ kết Dự án "Nhân rộng vùng đồng quản lý và thí điểm tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Lâm Đồng".

Quang cảnh diễn ra hội nghị

Dự án được triển khai từ đầu năm 2026 tại xã Tân Thành và Đặc khu Phú Quý, với sự hỗ trợ của Chương trình Tài trợ các dự án nhỏ thuộc Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF/SGP) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Đến nay, dự án đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về nghề cá có trách nhiệm, khai thác bền vững, quản trị cộng đồng, phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động của các tổ chức cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Đặc khu Phú Quý, địa phương đã thành lập Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản Lạch Dù, quản lý khu vực rộng 27 ha. Đây là vùng có hệ sinh thái rạn san hô đa dạng, đồng thời là khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung của ngư dân.

Kiểm tra thực tế chương trình tại Đặc khu Phú Quý

Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phát triển du lịch cộng đồng, nhân rộng mô hình đồng quản lý nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường năng lực quản lý cho các tổ chức cộng đồng; đồng thời tổ chức các hội thảo về bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển sinh kế cho người dân ven biển.

Hội Nông dân phường Xuân Hương – Đà Lạt đã trao tặng những phần quà dành cho hội viên, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Hội Nông dân phường Xuân Hương – Đà Lạt đã trao tặng Hội Nông dân Đặc khu Phú Quý 300 lá cờ Tổ quốc và 20 phần quà dành cho hội viên, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Hội Nông dân phường Xuân Hương – Đà Lạt đã trao tặng Hội Nông dân Đặc khu Phú Quý 300 lá cờ Tổ quốc

Hoạt động góp phần động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và gìn giữ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.