Số lượng sáng kiến cần có để đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh

Cá nhân có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 1 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở thì chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của UBND cấp tỉnh.

Bà Đặng Thị Mai (TPHCM) là giáo viên THCS, trong quá trình công tác, bà đạt thành tích như sau:

Năm học 2021-2022, bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 01 sáng kiến cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2022-2023, bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 5 học sinh đạt giải tin học trẻ cấp huyện (2 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 Khuyến khích), có 1 sáng kiến cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2023-2024, bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 học sinh đạt giải tin học trẻ cấp huyện, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 giải ba, 1 giải khuyến khích), có 1 học sinh đạt giải 3 nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp huyện được cử dự thi cấp tỉnh, không có sáng kiến, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm học 2024-2025, bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 1 học sinh đạt giải tin học trẻ cấp tỉnh, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích), hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học đạt giải Khuyến khích cấp huyện, có một sáng kiến công nhận cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm học 2025-2026, bà bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh đạt 1 giải Ba, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải Nhì cấp trường, được cử dự thi cấp thành phố, không có sáng kiến.

Bà Mai hỏi, năm học 2025-2026 bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì bà có đủ điều kiện nhận bằng khen cấp tỉnh không? Trong thời gian từ năm học 2022 đến 2025 bà 4 năm liền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhưng gián đoạn sáng kiến 1 năm nên bà chưa được nhận bằng khen tỉnh lần nào.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng quy định một trong các tiêu chuẩn tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho cá nhân: "Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở".

Theo quy định trên thì:

- Trường hợp danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở xét cho cá nhân "đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến và có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu" thì ngoài 2 sáng kiến/đề tài khoa học đã dùng để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cần có thêm 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở mới đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

- Trường hợp danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở xét cho cá nhân "đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thì phải có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở mới đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

- Trường hợp cá nhân có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở mới đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp cá nhân có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 1 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở thì chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng.