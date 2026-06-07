Chính sách Sở Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm Chiều 6/7, Sở Nội vụ và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Nội vụ và BHXH tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm giai đoạn 2026 - 2030

Theo quy chế, 2 đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong quản lý nhà nước về BHXH, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo triển khai chính sách bảo hiểm phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo, đại diện các phòng nghiệp vụ Sở Nội vụ dự hội nghị ký kết

Sở Nội vụ và BHXH tỉnh sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về các chính sách bảo hiểm.

Lãnh đạo, đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh dự hội nghị ký kết

Quy chế cũng nêu rõ những nội dung trong phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp.

Định kỳ hằng quý, BHXH tỉnh sẽ cung cấp danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH từ 3 tháng trở lên để 2 cơ quan sàng lọc, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung phát biểu các vấn đề liên quan công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm

Hai bên cũng thống nhất phối hợp mở rộng, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; tham mưu các chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ của Trung ương; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm nhằm tạo điều kiện phát triển đối tượng tham gia BHXH bền vững.

Hai cơ quan cũng phối hợp tư vấn, hướng dẫn người lao động thực hiện đầy đủ các chế độ, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, đồng thời vận động người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH thay vì nhận BHXH một lần khi chưa thật sự cần thiết.

Theo quy chế, Sở Nội vụ giữ vai trò chủ trì trong công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện chính sách và phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền. BHXH tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chuyên môn, tổ chức truyền thông, phối hợp kiểm tra liên ngành, giải quyết chế độ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện quy chế.