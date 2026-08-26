Thông tin So sánh Galaxy A57 và A37 5G: Bộ đôi tầm trung "siêu mỏng" của Samsung 2026 Samsung Galaxy A57 5G và Samsung Galaxy A37 5G tiếp tục cho thấy cách Samsung làm mới dòng smartphone tầm trung theo hướng mỏng nhẹ và thực dụng hơn. Hai mẫu máy có nhiều điểm chung nhưng vẫn được phân cấp rõ để phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau. Vậy giữa Galaxy A57 và A37 5G, đâu là lựa chọn đáng cân nhắc hơn trong năm 2026?

So sánh chi tiết Galaxy A57 và A37 5G

Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều đi theo hướng smartphone tầm trung, nhưng Samsung vẫn tạo ra khoảng cách khác biệt giữa hai model. Sự khác biệt được thể hiện rõ qua vật liệu hoàn thiện, màn hình, camera và mức giá.

Về thiết kế - Galaxy A57 nổi bật với khung kim loại.

Samsung Galaxy A57 và Samsung Galaxy A37 đều hướng đến thiết kế mỏng nhẹ, nhưng Samsung vẫn tạo khác biệt ở vật liệu hoàn thiện và trọng lượng. Dưới đây là những điểm đáng chú ý về thiết kế của từng phiên bản.

Samsung Galaxy A57 có kích thước 161.5 x 76.8 x 6.9 mm và nặng 179g, nhẹ hơn phiên bản Galaxy A37. Mặt trước và sau dùng kính Corning Gorilla Glass Victus+, khung viền máy được làm từ kim loại, tạo cảm giác cầm chắc tay hơn Samsung Galaxy A37.

Samsung Galaxy A37 dày 7.4 mm và nặng 196g, lớn hơn cả về kích thước lẫn trọng lượng so với Samsung Galaxy A57 5G. Samsung cũng trang bị kính Gorilla Glass Victus+ ở trước và sau cùng khung viền bằng nhựa cứng cáp.

Về màn hình: Galaxy A57 tích hợp màn hình Super AMOLED+ sắc nét

Cả hai chiếc Samsung Galaxy A này đều sở hữu màn hình lớn với tần số quét 120Hz, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, A57 có một số lợi thế về công nghệ hiển thị và thiết kế viền màn hình, tạo nên khác biệt giữa hai mẫu máy.

Samsung Galaxy A57 sử dụng màn hình Super AMOLED Plus 6.7 inch, độ phân giải 1080 x 2340 pixel và tần số quét 120Hz. Kích thước này đủ rộng cho việc xem phim, chơi game hoặc chia đôi không gian hiển thị. Ngoài ra, viền màn hình của máy chỉ dày 1.5mm ở cạnh trên và hai cạnh bên, còn cạnh dưới chỉ dày 2.5mm, mỏng hơn đáng kể so với Galaxy A37.

Galaxy A37 cũng được trang bị màn hình Super AMOLED 6.7 inch, FHD+ 1080 x 2340 pixel và 120Hz. Đây vẫn là cấu hình màn hình tốt cho phân khúc tầm trung, đặc biệt đối với người chủ yếu xem đọc tin hoặc sử dụng mạng xã hội.

Galaxy A57 và A37 5G sở hữu màn hình 120Hz

Về camera: Cả Galaxy A57 và A37 đều được trang bị cụm 3 camera đa dụng

Camera là một trong những điểm tạo ra khác biệt rõ giữa Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G. Dù cùng có camera chính 50MP hỗ trợ OIS, hai máy vẫn có sự khác biệt ở camera góc siêu rộng, phù hợp với những nhu cầu chụp ảnh khác nhau.

Galaxy A57 5G: Cụm camera sau gồm 50MP + 12MP + 5MP. Camera chính 50MP có OIS, phù hợp với ảnh đời thường và những tình huống dễ rung tay. Đặc biệt là camera góc siêu rộng 12MP f/2.2, cho không gian chụp rộng hơn khi chụp nhóm. Camera trước 12MP và khả năng quay 4K@30fps cũng đáp ứng tốt nhu cầu selfie, gọi video và quay nội dung.

Galaxy A37 5G: Máy có cụm camera 50MP + 8MP + 5MP. Camera chính vẫn có OIS và lấy nét tự động vẫn đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh thông thường. Tuy nhiên, camera góc siêu rộng 8MP thấp hơn A57, nên có sự khác biệt rõ khi bạn thường xuyên chụp phong cảnh hoặc nhóm đông người.

Cụm camera sau trên Galaxy A37 5G

Về mức giá: Galaxy A37 sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn

Giá bán là một trong những yếu tố đáng cân nhắc khi đặt Samsung Galaxy A57 cạnh Samsung Galaxy A37. Dưới đây là mức giá tham khảo của Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G tại CellphoneS, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Galaxy A57 5G: Phiên bản này hiện đang có giá 12,49 triệu đồng và đang được giảm còn 11,99 triệu đồng cho bản 8GB/128GB tại CellphoneS.

Galaxy A37 5G: Giá đề nghị từ 10,7 triệu đồng và đang được giảm tại CellphoneS với giá 10,29 triệu đồng cho bản 8GB/128GB.

Mua Samsung Galaxy A57 và Samsung Galaxy A37 ở đâu uy tín?

Bạn có thể mua Samsung Galaxy A57 và Samsung Galaxy A37 tại hệ thống CellphoneS với nhiều chính sách hỗ trợ mua sắm. Bên cạnh hình thức trả góp 3 không, CellphoneS còn hỗ trợ thu cũ đổi mới giúp bạn dễ dàng nâng cấp thiết bị. Thành viên Smember hoặc S-Students cũng có cơ hội nhận thêm ưu đãi khi mua.