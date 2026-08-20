So sánh hiệu năng Galaxy Z Fold8 với iPhone 17 Pro Max và S26 Ultra: Siêu phẩm gập có áp đảo? Galaxy Z Fold8 khởi động nhanh hơn iPhone 17 Pro Max và vượt trội về đa nhiệm, nhưng tỏ ra lép vế ở hiệu năng đồ họa cùng khả năng zoom so với bản Ultra.

Trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa điện thoại gập và điện thoại dạng phẳng truyền thống, Galaxy Z Fold8 với thiết kế dạng "passport" mới đã có cuộc chạm trán hiệu năng đầy bất ngờ cùng hai đối thủ hàng đầu hiện nay là iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra. Thử nghiệm thực tế cho thấy mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung sở hữu tốc độ khởi động cùng khả năng xử lý đa nhiệm vượt trội, tuy nhiên thiết kế gập mỏng nhẹ cũng mang lại những hạn chế nhất định về tản nhiệt và camera.

Tốc độ khởi động và trải nghiệm mở khóa thực tế

Ngay từ bài kiểm tra khởi động thiết bị, Galaxy Z Fold8 đã thể hiện sức mạnh ấn tượng khi hoàn tất quá trình bật máy nhanh hơn so với iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, khi so sánh với mẫu flagship cùng nhà là Galaxy S26 Ultra, cả hai thiết bị gập và phẳng của Samsung đều cán đích cùng một thời điểm.

Ngay từ màn khởi động, Galaxy Z Fold8 đã vượt mặt đối thủ iPhone 17 Pro Max

Trải nghiệm mở khóa cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các triết lý thiết kế. Nhờ trang bị cảm biến vân tay vật lý tích hợp ngay ở nút nguồn cạnh bên, người dùng Z Fold8 chỉ cần chạm nhẹ để truy cập trực tiếp vào màn hình chính. Ngược lại, tính năng Face ID trên iPhone 17 Pro Max vẫn đòi hỏi thêm thao tác vuốt màn hình. Tuy nhiên, cảm biến vân tay dưới màn hình của Galaxy S26 Ultra lại mang tới sự tự nhiên và thuận tiện hơn khi thao tác ở nhiều góc cầm khác nhau.

Về mặt phần mềm, Z Fold8 vận hành trên giao diện One UI 9 với hiệu ứng chuyển cảnh phản hồi nhanh nhạy. Dù vậy, độ ổn định của hệ thống vẫn ghi nhận sự nhỉnh hơn đôi chút từ phiên bản One UI 8.5 trên Galaxy S26 Ultra, do Z Fold8 thỉnh thoảng vẫn gặp hiện tượng khựng nhẹ tại thanh thông báo.

Khả năng xử lý ứng dụng, đa nhiệm và điểm số đồ họa

Đối với các ứng dụng văn phòng và công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Galaxy Z Fold8 mở nhanh hơn đại diện từ Apple. Dù vậy khi chuyển sang các tựa game nặng, iPhone 17 Pro Max lại lấy lại phong độ nhờ sự tối ưu hóa hệ điều hành tốt hơn, giúp load màn chơi nhanh hơn hẳn.

iPhone 17 Pro Max thể hiện khả năng tối ưu hóa vượt trội khi load màn chơi nhanh hơn hẳn

Bù lại, thiết kế màn hình lớn cùng dung lượng RAM 12GB giúp Z Fold8 vượt trội hoàn toàn về mặt đa nhiệm. Mẫu máy gập này hỗ trợ chia đôi hoặc chia ba màn hình để làm việc và giải trí song song một cách mượt mà — điều mà hệ điều hành iOS trên iPhone vẫn chưa đáp ứng được.

Khả năng chia đôi, thậm chí chia ba màn hình của Galaxy Z Fold8 tạo ra lợi thế lớn

Khi vắt kiệt hiệu năng bằng bài kiểm tra 3DMark Wildlife Extreme, giới hạn tản nhiệt từ cấu trúc gập bắt đầu xuất hiện. Galaxy Z Fold8 ghi nhận 5.172 điểm, trong khi iPhone 17 Pro Max đạt 5.508 điểm và Galaxy S26 Ultra dẫn đầu tuyệt đối với 6.912 điểm nhờ không gian tản nhiệt rộng rãi hơn.

Tốc độ máy ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết

Về trải nghiệm nhiếp ảnh, dù Z Fold8 cho ra chất lượng hình ảnh sắc nét, tốc độ khởi động ứng dụng máy ảnh và khả năng zoom xa vẫn chưa thể bắt kịp hai mẫu điện thoại phẳng cao cấp nhất. Đây là điểm đánh đổi về mặt vật lý trên các dòng thiết bị màn hình gập mỏng nhẹ.

Tốc độ khởi động máy ảnh và khả năng zoom xa trên Z Fold8 vẫn chưa sánh kịp mẫu máy cao cấp

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy Z Fold8:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, 120 Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Dung lượng RAM 12 GB Dung lượng pin & Sạc 4.800 mAh, sạc nhanh 45 W Trọng lượng & Kháng nước 201 g, chuẩn IP48

Nhìn chung, Galaxy Z Fold8 mang lại bước tiến vượt bậc về trải nghiệm đa nhiệm và Không gian hiển thị rộng rãi. Dù chưa thể vượt qua Galaxy S26 Ultra về điểm số đồ họa thuần túy hay độ tối ưu game của iPhone 17 Pro Max, đây vẫn là thiết bị đáp ứng trọn vẹn và dư dả mọi nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày.