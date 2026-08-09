So sánh iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Plus và iPhone 16e trong tầm giá từ 8 triệu cho sinh viên Lựa chọn iPhone cũ từ 8 đến 10 triệu đồng cho học sinh, sinh viên với các tiêu chí thiết kế cao cấp, màn hình lớn, thời lượng pin bền bỉ và chip xử lý mới.

Trong phân khúc giá từ 8 đến 10 triệu đồng, học sinh và sinh viên hiện có nhiều lựa chọn iPhone khác nhau đáp ứng tiêu chí hiệu năng mượt mà cùng khả năng vận hành ổn định. Ba mẫu máy tiêu biểu bao gồm iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Plus và iPhone 16e đại diện cho ba định hướng trải nghiệm riêng biệt: từ thiết kế sang trọng, thời lượng pin dài cho đến vi xử lý thế hệ mới.

iPhone 12 Pro Max: Thiết kế Pro cao cấp với cụm ba camera

Ở mức giá khoảng 8 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế sang trọng. Khung viền thép không gỉ mang lại sự chắc chắn và độ bền cao trong quá trình sử dụng. Màn hình OLED 6,7 inch cung cấp chất lượng hiển thị sắc nét, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí đa phương tiện.

Đáng chú ý, hệ thống ba camera mặt sau sở hữu ống kính telephoto riêng biệt, hỗ trợ chụp ảnh chân dung và zoom quang học vượt trội so với các bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn dùng cổng sạc Lightning truyền thống, thời lượng pin đã có phần giảm sút theo thời gian và chu kỳ cập nhật phần mềm iOS sẽ ngắn hơn so với các thế hệ mới hơn.

iPhone 14 Plus: Màn hình lớn và thời lượng pin vượt trội

Với mức giá khoảng 9 triệu đồng, iPhone 14 Plus hướng tới nhóm người dùng cần không gian hiển thị rộng rãi và viên pin dung lượng lớn. Khung nhôm giúp trọng lượng của máy nhẹ hơn đáng kể so với dòng Pro Max cùng kích thước 6,7 inch, tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm trong thời gian dài.

Mặc dù sở hữu thời lượng pin thực tế rất ấn tượng, iPhone 14 Plus vẫn có một số điểm hạn chế về phần cứng. Màn hình của máy chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz và cụm camera sau là dạng kép, thiếu đi ống kính telephoto chuyên dụng để chụp xa.

iPhone 16e: Hiệu năng tối ưu cùng kết nối USB-C hiện đại

Là đại diện mới nhất trong nhóm với mức giá khoảng 10 triệu đồng, iPhone 16e tập trung mạnh vào sức mạnh xử lý và tính tiện dụng. Việc trang bị vi xử lý thế hệ mới giúp máy đạt hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Bên cạnh đó, việc chuyển sang cổng sạc USB-C giúp kết nối linh hoạt hơn với các phụ kiện hiện đại.

Tuy nhiên, nhằm tối ưu chi phí, sản phẩm vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ truyền thống, trang bị một camera đơn ở mặt sau và không hỗ trợ một số tính năng như sạc MagSafe. Dù vậy, đây vẫn là lựa chọn phù hợp cho người dùng ưu tiên cấu hình mạnh và thời gian sử dụng lâu dài.

Bảng so sánh thông số cơ bản giữa ba mẫu iPhone

Thông số iPhone 12 Pro Max iPhone 14 Plus iPhone 16e Giá tham khảo ~ 8 triệu đồng ~ 9 triệu đồng ~ 10 triệu đồng Màn hình 6.7 inch OLED 6.7 inch OLED Kích thước tiêu chuẩn Chất liệu khung Thép không gỉ Nhôm Nhôm Camera sau 3 camera (có Tele) 2 camera 1 camera Cổng sạc Lightning Lightning USB-C

Đâu là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên?

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, mỗi mẫu iPhone đều mang lại giá trị riêng trong tầm giá: