So sánh Samsung Galaxy S26 Ultra và các thế hệ tiền nhiệm: Có nên lên đời ngay lúc này? Galaxy S26 Ultra đánh dấu bước ngoặt với công nghệ màn hình bảo mật Privacy Display và camera f/1.4. Bài viết phân tích chi tiết khả năng nâng cấp từ dòng S20 đến S25.

Trong phân khúc smartphone Android cao cấp, dòng Ultra của Samsung luôn được xem là tiêu chuẩn cho những công nghệ đột phá. Sự xuất hiện của Galaxy S26 Ultra tiếp tục khẳng định vị thế này khi nhà sản xuất Hàn Quốc đưa vào những trang bị độc quyền, từ bảo mật phần cứng đến khả năng nhiếp ảnh vượt giới hạn.

Galaxy S26 Ultra không chỉ sở hữu hiệu năng dẫn đầu mà còn gây chú ý với màn hình bảo mật tích hợp (Privacy Display) cấp phần cứng và camera khẩu độ siêu lớn f/1.4. Đối với người dùng đang sở hữu các thế hệ từ S20 Ultra đến S25 Ultra, việc xác định thời điểm "lên đời" phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu thực tế và những giới hạn công nghệ trên thiết bị cũ.

Galaxy S20 Ultra và S21 Ultra: Thời điểm chia tay đã đến

Nếu bạn vẫn đang sử dụng Galaxy S20 Ultra (ra mắt năm 2020) hoặc S21 Ultra (2021), việc nâng cấp lên S26 Ultra sẽ mang lại sự khác biệt rõ rệt về mọi mặt. Vấn đề lớn nhất hiện nay là hỗ trợ phần mềm. Galaxy S20 Ultra đã dừng lại ở Android 13, trong khi S21 Ultra cũng sẽ hết hạn hỗ trợ bảo mật vào đầu năm 2026.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra chạy One UI 8.5 (Android 16) và được cam kết cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, kéo dài tới năm 2033. Bên cạnh đó, những hạn chế về phần cứng cũ như việc phải chọn lựa giữa độ phân giải cao và tần số quét 120Hz trên S20 Ultra hoàn toàn được khắc phục. S26 Ultra cung cấp màn hình phẳng, tần số quét thích ứng 1-120Hz ở độ phân giải tối đa, cùng độ sáng cực đại 2.600 nits và lớp phủ chống chói Gorilla Armor.

Đặc biệt, sự tiện lợi cũng được nâng cấp khi S26 Ultra tích hợp sẵn khe cắm S Pen trong thân máy, thay vì phải sử dụng các loại ốp lưng cồng kềnh như trên thế hệ S21 Ultra.

S22 Ultra và S23 Ultra: Bước nhảy vọt về hiệu suất và pin

Mặc dù S22 Ultra và S23 Ultra vẫn thực hiện tốt các tác vụ hiện nay, nhưng Galaxy S26 Ultra lại sở hữu những cải tiến mang tính thực dụng cao về hiệu năng và trải nghiệm cầm nắm.

Đáng chú ý nhất là chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dù vẫn giữ viên pin 5.000 mAh, sự tối ưu hóa của chip mới giúp thời gian sử dụng thực tế của S26 Ultra đạt hơn 7,5 giờ liên tục, vượt xa con số 5,5 giờ trên S22 Ultra. Điểm số đa nhân GeekBench 6 của S26 Ultra đạt 11.259 điểm, gần gấp ba lần so với S22 Ultra (3.551 điểm). Hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới cũng giúp máy duy trì độ mát khi xử lý các tác vụ nặng.

Về thiết kế, màn hình phẳng hoàn toàn trên S26 Ultra là một điểm cộng lớn cho những ai thường xuyên sử dụng S Pen. Nó loại bỏ tình trạng trượt bút ở phần rìa cong vốn thường gặp trên S23 Ultra, giúp thao tác ghi chú chính xác hơn.

Galaxy S24 Ultra: Cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế

Galaxy S24 Ultra hiện vẫn là một thiết bị rất mạnh mẽ. Quyết định chuyển sang S26 Ultra lúc này phụ thuộc vào việc người dùng có ưu tiên cảm giác cầm nắm và tốc độ sạc hay không.

S26 Ultra đã loại bỏ các góc cạnh vuông vức dễ gây cấn tay của S24 Ultra để chuyển sang khung bo tròn mềm mại. Máy cũng nhẹ hơn (214g so với 233g) và mỏng hơn. Thêm vào đó, Samsung đã nâng cấp công suất sạc nhanh có dây lên 60W, rút ngắn thời gian chờ đợi so với mức 45W cũ.

Về camera, dù cả hai đều dùng cảm biến 200MP, nhưng S26 Ultra sở hữu khẩu độ f/1.4 lớn hơn f/1.7 trên S24 Ultra. Điều này giúp thu sáng tốt hơn, đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh đêm hoặc tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên.

Galaxy S25 Ultra: Chưa thực sự cần thiết để nâng cấp

Với những người đang sở hữu Galaxy S25 Ultra, việc nâng cấp lên thế hệ mới sau chỉ một năm thường không mang lại sự khác biệt quá lớn, trừ khi bạn thực sự cần những tính năng độc quyền.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở màn hình Privacy Display – tính năng chống nhìn trộm trực diện tích hợp sâu vào phần cứng. Ngoài ra, S26 Ultra cung cấp tùy chọn RAM lên đến 16GB và chuẩn Wi-Fi 7, hỗ trợ tối ưu cho các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-device AI) thông qua các bộ công cụ mới như Creative Studio.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chính:

Đặc điểm Galaxy S26 Ultra Galaxy S24 Ultra Galaxy S22 Ultra Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 1 Trọng lượng 214g 233g 228g Sạc nhanh 60W 45W 45W Camera chính 200MP (f/1.4) 200MP (f/1.7) 108MP (f/1.8) Tính năng mới Privacy Display, Wi-Fi 7 AI Features, Gorilla Armor S Pen tích hợp

Tóm lại, Galaxy S26 Ultra là một bản nâng cấp toàn diện. Đối với người dùng các dòng S20, S21 hoặc S22 Ultra, đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện một cuộc cách mạng về trải nghiệm. Với người dùng S23 và S24 Ultra, việc nâng cấp sẽ mang lại sự hài lòng về thiết kế và camera. Riêng với chủ sở hữu S25 Ultra, việc chờ đợi thế hệ tiếp theo có lẽ là lựa chọn kinh tế hơn.