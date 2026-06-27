Thể thao 360 So sánh thành tích Messi vs Mbappe tại World Cup: Messi giữ đỉnh lịch sử, Mbappe bám sát thần tốc So sánh thành tích Messi vs Mbappe tại các kỳ World Cup cho thấy Messi đang hơn về di sản và danh hiệu, còn Mbappe gây choáng với tốc độ phá kỷ lục.

So sánh thành tích Messi vs Mbappe tại World Cup: Messi giữ đỉnh lịch sử, Mbappe bám sát thần tốc

Lionel Messi và Kylian Mbappe từng tạo nên một trong những màn so tài kinh điển nhất lịch sử World Cup ở trận chung kết năm 2022. Bốn năm sau, cả hai tiếp tục là tâm điểm tại World Cup 2026, khi Messi dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 5 pha lập công sau 2 trận, còn Mbappe bám sát với 4 bàn cho tuyển Pháp.

Tiêu chí Lionel Messi Kylian Mbappe Số kỳ World Cup tham dự 6 3 Các kỳ góp mặt 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 2018, 2022, 2026 Số bàn World Cup 18 16 Trận World Cup 28 17 Thành tích tốt nhất Vô địch 2022 Vô địch 2018 Danh hiệu cá nhân nổi bật 2 Quả bóng vàng World Cup Vua phá lưới World Cup 2022 Dấu ấn lớn nhất Chân sút số một lịch sử World Cup Hat-trick chung kết World Cup 2022

Hành trình World Cup của Lionel Messi

Lionel Messi bắt đầu hành trình World Cup từ năm 2006, khi anh còn là tài năng trẻ của Argentina. Sau nhiều lần lỡ hẹn, đỉnh cao của Messi đến ở World Cup 2022, nơi anh dẫn dắt Argentina vô địch sau trận chung kết nghẹt thở với Pháp. Trước khi nâng cúp vàng tại Qatar, Messi nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.

Messi cũng là cầu thủ duy nhất từng hai lần giành Quả bóng vàng World Cup, vào các năm 2014 và 2022. ESPN liệt kê Messi là chủ nhân danh hiệu này ở World Cup 2014 và 2022, qua đó tạo lợi thế lớn khi so sánh với Mbappe ở khía cạnh ảnh hưởng cá nhân xuyên suốt giải đấu.

Tại World Cup 2026, Messi tiếp tục kéo dài di sản. Reuters cho biết anh ghi cả 2 bàn trong trận Argentina thắng Áo 2-0, nâng tổng số bàn tại World Cup lên 18 và vượt Miroslav Klose để trở thành chân sút số một lịch sử giải đấu.

Hành trình World Cup của Kylian Mbappe

Kylian Mbappe có khởi đầu World Cup gần như hoàn hảo. Anh dự giải lần đầu năm 2018, ghi bàn ở chung kết và cùng Pháp vô địch thế giới khi mới 19 tuổi. Đến World Cup 2022, Mbappe tiếp tục bùng nổ với 8 bàn, giành Vua phá lưới và lập hat-trick trong trận chung kết gặp Argentina. FIFA xác nhận cú hat-trick ở chung kết giúp Mbappe vượt Messi để đoạt Chiếc giày vàng World Cup 2022.

Dù Pháp thua Argentina trên loạt luân lưu năm 2022, màn trình diễn của Mbappe vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc cá nhân rực rỡ nhất lịch sử chung kết World Cup. Anh ghi 3 bàn vào lưới Argentina trong trận đấu lớn nhất, còn Messi cũng lập cú đúp, biến màn so tài này thành biểu tượng cho cuộc chuyển giao thế hệ.

Tại World Cup 2026, Mbappe tiếp tục duy trì tốc độ ghi bàn đáng sợ. Anh ghi cú đúp trước Senegal, sau đó có thêm cú đúp trong trận Pháp thắng Iraq 3-0 sau quãng gián đoạn vì thời tiết. NDTV dẫn nguồn AFP cho biết Mbappe ghi 2 bàn trong trận đấu thứ 100 cho tuyển Pháp trước Iraq.

Messi hơn Mbappe về di sản và danh hiệu cá nhân

Nếu xét về di sản World Cup, Messi vẫn đang nắm lợi thế. Anh đã dự 6 kỳ World Cup, có chức vô địch, có 2 Quả bóng vàng World Cup và đang giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu. Sky Sports cũng ghi nhận Messi có 28 trận World Cup, 18 chiến thắng tại World Cup và cùng Cristiano Ronaldo giữ kỷ lục góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Messi không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò tổ chức lối chơi cho Argentina. Ở World Cup 2022, anh là trung tâm trong mọi pha lên bóng, vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, vừa kéo nhịp tấn công. Chính vai trò toàn diện này giúp Messi có hồ sơ World Cup cân bằng hơn Mbappe.

Mbappe vượt trội về tốc độ ghi bàn

Nếu so về tốc độ chinh phục kỷ lục, Mbappe lại là người gây ấn tượng mạnh hơn. Messi mất 6 kỳ World Cup để đạt mốc 18 bàn, còn Mbappe mới qua 3 kỳ đã có 16 bàn. Sky Sports cho biết Messi đang có 18 bàn, còn Mbappe đã cân bằng mốc 16 bàn của Miroslav Klose.

Hiệu suất của Mbappe cũng rất cao. Anh ghi 16 bàn sau 17 trận, trung bình gần 1 bàn/trận. Messi có 18 bàn sau 28 trận, đạt khoảng 0,64 bàn/trận. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào khả năng săn bàn thuần túy, Mbappe đang là cầu thủ có tốc độ bứt phá đáng sợ hơn.

World Cup 2026: Messi tạm dẫn, Mbappe bám sát

World Cup 2026 đang khiến cuộc so sánh Messi vs Mbappe nóng hơn. Messi ghi hat-trick trước Algeria, sau đó lập cú đúp trước Áo để vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn. Sky Sports cho biết Mbappe, Erling Haaland và Vinicius Junior bám phía sau với 4 bàn.

Mbappe vẫn còn cơ hội lớn để vượt Messi trong phần còn lại của giải. Tuyển Pháp có chiều sâu đội hình mạnh, đã đứng đầu bảng I sau trận thắng Na Uy 4-1, còn Mbappe được xem là trung tâm hàng công trên hành trình đua chức vô địch. Reuters ghi nhận Pháp thắng Na Uy 4-1 ở lượt cuối bảng I, với Ousmane Dembele lập hat-trick và cùng Mbappe có 4 bàn tại giải.

Messi hiện nhỉnh hơn, Mbappe có thể vượt trong tương lai

Nếu xét toàn bộ thành tích World Cup tính đến ngày 27/6/2026, Messi đang nhỉnh hơn Mbappe. Anh hơn về số bàn, số trận, số kỳ tham dự, danh hiệu cá nhân, kỷ lục lịch sử và có chức vô địch World Cup trong vai trò thủ lĩnh tuyệt đối của Argentina.

Mbappe chưa có bề dày di sản như Messi, nhưng lại có tốc độ tiến tới đỉnh cao rất nhanh. Với 16 bàn sau 3 kỳ World Cup, tiền đạo người Pháp hoàn toàn có thể vượt Messi trong danh sách ghi bàn mọi thời đại nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

Nói ngắn gọn, Messi đang là người có hồ sơ World Cup vĩ đại hơn, còn Mbappe là ứng viên sáng nhất để phá vỡ những kỷ lục mà Messi vừa thiết lập.