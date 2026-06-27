Thể thao 360 So sánh thành tích Ronaldo vs Mbappe tại World Cup: CR7 bền bỉ lịch sử, Mbappe tiến sát đỉnh cao So sánh thành tích Ronaldo vs Mbappe tại các kỳ World Cup cho thấy hai lát cắt rất khác nhau: Cristiano Ronaldo đại diện cho sự bền bỉ hiếm có, còn Kylian Mbappe nổi bật nhờ hiệu suất ghi bàn khủng khiếp và danh hiệu từ rất sớm.

So sánh thành tích Ronaldo vs Mbappe tại World Cup: CR7 bền bỉ lịch sử, Mbappe tiến sát đỉnh cao

Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe không cùng thế hệ, nhưng đều là những biểu tượng tấn công lớn tại World Cup. Ronaldo bắt đầu hành trình từ năm 2006 và đã ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, còn Mbappe mới dự 3 kỳ nhưng đã có chức vô địch, một lần về nhì và đang tiến rất gần nhóm chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Tính đến ngày 27/6/2026, Ronaldo có 10 bàn sau 24 trận World Cup, cùng 2 kiến tạo. ESPN thống kê tiền đạo Bồ Đào Nha đã góp mặt ở 6 kỳ World Cup gồm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026. Trong khi đó, Mbappe có 12 bàn sau 14 trận trước World Cup 2026, rồi ghi thêm 4 bàn ở vòng bảng năm nay để nâng tổng số bàn tại World Cup lên 16.

Tiêu chí Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Số kỳ World Cup tham dự 6 3 Các kỳ góp mặt 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 2018, 2022, 2026 Số trận 24 17 Số bàn thắng 10 16 Thành tích tốt nhất Hạng tư World Cup 2006 Vô địch World Cup 2018 Danh hiệu cá nhân nổi bật Cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup Vua phá lưới World Cup 2022 Dấu ấn lớn nhất Ghi bàn xuyên suốt 20 năm World Cup Ghi hat-trick ở chung kết World Cup 2022

Hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ra mắt World Cup năm 2006, khi Bồ Đào Nha tiến tới bán kết và kết thúc giải ở vị trí thứ tư. Đó vẫn là thành tích tốt nhất của Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại sân chơi World Cup.

Từ năm 2006 đến 2026, Ronaldo ghi bàn ở mọi kỳ World Cup mà anh tham dự. Đây là điểm khiến CR7 trở nên đặc biệt trong lịch sử giải đấu. FIFA xác nhận Ronaldo là cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup sau khi lập công cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

World Cup 2018 là kỳ giải Ronaldo để lại dấu ấn cá nhân đậm nhất. Anh ghi 4 bàn, nổi bật là cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong trận hòa 3-3. Dù vậy, Bồ Đào Nha chỉ vào đến vòng 16 đội.

Tại World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục kéo dài kỷ lục khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Cột mốc này giúp anh nâng tổng số bàn tại World Cup lên 10, nhưng thành tích đội tuyển vẫn là điểm khiến hồ sơ World Cup của Ronaldo chưa thật sự trọn vẹn.

Hành trình World Cup của Kylian Mbappe

Kylian Mbappe bước ra sân khấu World Cup năm 2018 và lập tức tạo cú nổ lớn. Khi mới 19 tuổi, anh cùng Pháp vô địch thế giới, ghi 4 bàn và nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup. Olympics.com nhắc lại rằng Mbappe trở thành thiếu niên đầu tiên sau Pele ghi bàn trong một trận chung kết World Cup.

Đến World Cup 2022, Mbappe tiếp tục nâng tầm vị thế. Anh ghi 8 bàn, đoạt danh hiệu Vua phá lưới và lập hat-trick trong trận chung kết với Argentina. Dù Pháp thua trên loạt luân lưu, Mbappe vẫn có một trong những màn trình diễn cá nhân hay nhất lịch sử chung kết World Cup.

Tại World Cup 2026, Mbappe tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn rất cao. Anh lập cú đúp trong trận Pháp thắng Senegal 3-1, qua đó trở thành chân sút số một lịch sử đội tuyển Pháp và nâng tổng số bàn tại World Cup lên 14. Sau đó, anh ghi thêm 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Iraq, giúp tổng số bàn World Cup của anh tăng lên 16.

Ở lượt cuối vòng bảng, Mbappe không ghi bàn trong trận Pháp thắng Na Uy 4-1, nhưng vẫn khép lại vòng bảng với 4 pha lập công. The Guardian ghi nhận Mbappe, Ousmane Dembele và Erling Haaland cùng có 4 bàn sau 3 trận, chỉ kém Lionel Messi trong cuộc đua ghi bàn World Cup 2026 ở thời điểm đó.

Mbappe vượt Ronaldo về hiệu suất ghi bàn

Nếu so trực tiếp về hiệu suất, Mbappe đang vượt trội Ronaldo tại World Cup. Ronaldo có 10 bàn sau 24 trận, đạt trung bình khoảng 0,42 bàn/trận. Mbappe có 16 bàn sau 17 trận, đạt trung bình khoảng 0,94 bàn/trận.

Sự khác biệt này rất lớn. Ronaldo nổi tiếng nhờ khả năng săn bàn trong thời gian dài, nhưng Mbappe lại tạo cảm giác cứ ra sân ở World Cup là có thể ghi bàn. Anh đã ghi bàn ở cả 3 kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và đang tiến sát nhóm kỷ lục gia của giải đấu.

Điểm đáng chú ý hơn là Mbappe ghi bàn ở những trận cực lớn. Anh từng ghi bàn trong chung kết World Cup 2018, lập hat-trick ở chung kết World Cup 2022 và liên tục bùng nổ trong màu áo Pháp tại World Cup 2026. Ronaldo có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng chưa từng ghi bàn ở chung kết hoặc bán kết World Cup.

Ronaldo hơn Mbappe ở độ bền và chiều dài sự nghiệp

Dù thua về hiệu suất, Ronaldo vẫn có một lợi thế mà Mbappe chưa thể chạm tới: sự bền bỉ qua nhiều thế hệ. Việc ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau là thành tích mang tính lịch sử, đòi hỏi cầu thủ duy trì thể lực, đẳng cấp và vị trí trong đội tuyển suốt 20 năm.

Ronaldo ghi bàn từ thời còn là tài năng trẻ năm 2006 cho đến khi đã ngoài 40 tuổi ở World Cup 2026. Đây là kiểu kỷ lục không chỉ nói về chuyên môn, mà còn phản ánh ý chí thi đấu, khả năng thích nghi và sự chuyên nghiệp hiếm có.

Mbappe có khởi đầu tốt hơn Ronaldo rất nhiều tại World Cup, nhưng anh cần thêm thời gian để tạo ra chuỗi bền bỉ tương tự. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tiền đạo người Pháp hoàn toàn có thể vượt xa Ronaldo về số bàn thắng và thành tích cá nhân ở World Cup.

Mbappe vượt Ronaldo về danh hiệu tập thể

Về thành tích đội tuyển, Mbappe cũng đang có lợi thế rõ ràng. Anh đã vô địch World Cup 2018, về nhì World Cup 2022 và tiếp tục cùng Pháp đứng đầu bảng I tại World Cup 2026 với 3 trận toàn thắng.

Ronaldo chưa từng vào chung kết World Cup. Thành tích cao nhất của anh là hạng tư năm 2006. Sau đó, Bồ Đào Nha thường dừng bước ở vòng 16 đội hoặc tứ kết, chưa tạo được hành trình đủ sâu để Ronaldo có cơ hội tranh cúp vàng.

Nếu đặt câu hỏi ai thành công hơn ở World Cup, Mbappe đang có câu trả lời thuyết phục hơn. Anh có cúp vàng, có danh hiệu Vua phá lưới, có bàn thắng ở chung kết và có vai trò trung tâm trong một đội tuyển Pháp luôn thuộc nhóm ứng viên hàng đầu.

Ronaldo là biểu tượng lịch sử, Mbappe là người đang phá kỷ lục

Cuộc so sánh Ronaldo vs Mbappe tại World Cup không chỉ là câu chuyện của những con số. Ronaldo đại diện cho một di sản kéo dài, nơi một cầu thủ có thể tồn tại trên đỉnh cao qua 6 kỳ World Cup. Anh là biểu tượng của sự bền bỉ và là chuẩn mực về khát vọng thi đấu.

Mbappe lại đại diện cho tốc độ chinh phục. Anh mới 27 tuổi tại World Cup 2026 nhưng đã có 16 bàn ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Al Jazeera cho biết sau cú đúp trước Senegal, Mbappe đã vượt Just Fontaine để trở thành chân sút Pháp ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Nếu Ronaldo tạo nên kỷ lục bằng thời gian, Mbappe đang tạo nên kỷ lục bằng tốc độ. Một người đi qua 20 năm để có 10 bàn tại World Cup, người còn lại mới dự 3 kỳ đã chạm mốc 16 bàn.

Mbappe đang có hồ sơ World Cup ấn tượng hơn Ronaldo

Nếu xét riêng tại FIFA World Cup, Kylian Mbappe đang có thành tích ấn tượng hơn Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Pháp hơn Ronaldo về số bàn thắng, hiệu suất ghi bàn, danh hiệu tập thể, dấu ấn ở chung kết và vai trò trong các trận knock-out.

Ronaldo vẫn sở hữu một kỷ lục đặc biệt mà Mbappe chưa thể sánh bằng: ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Đây là di sản lịch sử và sẽ còn được nhắc lại rất lâu. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân tổng thể, Mbappe đang là người có hồ sơ World Cup vượt trội hơn. Anh vô địch sớm, ghi bàn nhiều hơn, bùng nổ ở các trận lớn và vẫn còn nhiều thời gian để phá sâu các kỷ lục của giải đấu.