Thể thao 360 So sánh thành tích Ronaldo vs Messi tại các kỳ World Cup: Messi vượt trội danh hiệu, Ronaldo giữ kỷ lục lịch sử So sánh thành tích Ronaldo vs Messi tại các kỳ World Cup cho thấy hai hành trình rất khác nhau: Messi chạm đỉnh với chức vô địch cùng Argentina, còn Ronaldo ghi dấu bằng sự bền bỉ hiếm có trong màu áo Bồ Đào Nha.

So sánh thành tích Ronaldo vs Messi tại các kỳ World Cup: Messi vượt trội danh hiệu, Ronaldo giữ kỷ lục lịch sử

Cuộc tranh luận giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi kéo dài gần hai thập kỷ, từ cấp CLB, đội tuyển quốc gia cho tới các giải thưởng cá nhân. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt riêng trong khuôn khổ FIFA World Cup, cán cân thành tích đang nghiêng rõ về phía Messi, nhất là sau chức vô địch năm 2022 và màn bùng nổ tại World Cup 2026.

Tính đến ngày 27/6/2026, Messi đã có 18 bàn sau 28 trận World Cup, còn Ronaldo có 10 bàn sau 24 trận. ESPN thống kê Messi đã dự 6 kỳ World Cup, ghi 18 bàn và có 8 kiến tạo; Ronaldo cũng góp mặt ở 6 kỳ World Cup, ghi 10 bàn và có 2 kiến tạo.

Tiêu chí Cristiano Ronaldo Lionel Messi Số kỳ World Cup tham dự 6 6 Các kỳ góp mặt 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 Số trận 24 28 Số bàn thắng 10 18 Kiến tạo 2 8 Thành tích đội tuyển tốt nhất Hạng tư World Cup 2006 Vô địch World Cup 2022 Dấu ấn nổi bật Cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup

Hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ra mắt World Cup năm 2006, thời điểm anh mới 21 tuổi và còn là ngôi sao trẻ trong đội hình Bồ Đào Nha. Đó cũng là giải đấu mà Bồ Đào Nha tiến sâu nhất trong kỷ nguyên Ronaldo, khi kết thúc ở vị trí thứ tư. Ronaldo ghi 1 bàn tại giải này, mở đầu cho chuỗi ghi bàn kéo dài qua nhiều kỳ World Cup sau đó.

Ở World Cup 2010, Ronaldo tiếp tục có 1 bàn, nhưng Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội. Đến năm 2014, anh vẫn ghi bàn, song thể trạng không tốt khiến dấu ấn cá nhân bị hạn chế, còn Bồ Đào Nha bị loại từ vòng bảng.

World Cup 2018 là kỳ giải bùng nổ nhất của Ronaldo về mặt cá nhân. Anh ghi 4 bàn, trong đó có cú hat-trick nổi tiếng vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng. Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn dừng chân ở vòng 16 đội trước Uruguay.

Tại World Cup 2022, Ronaldo ghi 1 bàn và trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Đến World Cup 2026, anh tiếp tục viết thêm lịch sử khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. FIFA cũng ghi nhận tổng thành tích của Ronaldo là 10 bàn, gồm 1 bàn năm 2006, 1 bàn năm 2010, 1 bàn năm 2014, 4 bàn năm 2018, 1 bàn năm 2022 và 2 bàn năm 2026.

Hành trình World Cup của Lionel Messi

Lionel Messi cũng bắt đầu hành trình World Cup từ năm 2006. Ngay ở kỳ đầu tiên, anh ghi bàn cho Argentina và được xem là tương lai của bóng đá xứ tango. Tuy nhiên, World Cup 2010 lại là nốt trầm với Messi khi anh không ghi bàn, còn Argentina dừng bước ở tứ kết.

Bước ngoặt lớn đến ở World Cup 2014. Messi ghi 4 bàn, đưa Argentina vào chung kết và nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. Dù Argentina thua Đức trong trận tranh cúp, giải đấu tại Brazil vẫn là cột mốc khẳng định vị thế thủ lĩnh của Messi ở đội tuyển.

World Cup 2018 không phải giải đấu thành công của Argentina. Messi ghi 1 bàn, nhưng đội bóng Nam Mỹ bị loại ở vòng 16 đội trước Pháp. Bốn năm sau, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tại World Cup 2022, Messi ghi 7 bàn, dẫn dắt Argentina vô địch sau trận chung kết nghẹt thở với Pháp và tiếp tục nhận Quả bóng vàng World Cup. Olympics.com xác nhận Messi là chủ nhân Quả bóng vàng World Cup 2022 sau khi Argentina đăng quang tại Qatar.

Đến World Cup 2026, Messi tiếp tục nâng tầm di sản. Anh ghi hat-trick trước Algeria, sau đó lập cú đúp trước Áo, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 18. Reuters cho biết Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose để trở thành chân sút số một lịch sử World Cup.

Messi vượt Ronaldo ở danh hiệu và ảnh hưởng tại World Cup

Nếu xét về thành tích tập thể, Messi đang vượt trội. Anh có một chức vô địch World Cup, một lần vào chung kết và hai lần nhận Quả bóng vàng World Cup. Ronaldo chưa từng vào chung kết World Cup, còn thành tích tốt nhất của anh với Bồ Đào Nha là hạng tư năm 2006.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở hành trình năm 2022. Messi không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn tạo ảnh hưởng xuyên suốt trong lối chơi của Argentina. Anh ghi bàn ở vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết, qua đó hoàn tất một trong những chiến dịch World Cup cá nhân ấn tượng nhất lịch sử.

Ronaldo lại có một câu chuyện khác. Anh giữ kỷ lục bền bỉ khi ghi bàn ở mọi kỳ World Cup từ 2006 đến 2026. Đây là thành tích rất khó lặp lại, bởi nó đòi hỏi cầu thủ duy trì đẳng cấp, thể lực và vị trí ở đội tuyển trong suốt 20 năm.

So sánh khả năng ghi bàn: Messi hiệu quả hơn

Về số bàn thắng, Messi đang dẫn Ronaldo 18-10. Không chỉ hơn về tổng số bàn, Messi còn có hiệu suất tốt hơn khi ghi 18 bàn trong 28 trận, đạt trung bình khoảng 0,64 bàn/trận. Ronaldo có 10 bàn trong 24 trận, trung bình khoảng 0,42 bàn/trận.

Sự khác biệt còn nằm ở vòng knock-out. Messi đã ghi nhiều bàn ở các trận loại trực tiếp, đặc biệt là hành trình vô địch năm 2022. Ronaldo chủ yếu ghi bàn ở vòng bảng World Cup, dù không thể phủ nhận những bàn thắng của anh nhiều lần giúp Bồ Đào Nha vượt qua thời điểm khó khăn.

Tại World Cup 2026, khoảng cách tiếp tục được nới rộng khi Messi ghi 5 bàn sau hai trận đầu tiên, còn Ronaldo có 2 bàn sau trận thắng Uzbekistan. Reuters cho biết Messi ghi cả 5 bàn cho Argentina trong hai chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026, còn Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0.

So sánh vai trò kiến tạo và tổ chức lối chơi

Messi không chỉ hơn Ronaldo về số bàn thắng tại World Cup mà còn nhỉnh hơn rõ ở khả năng kiến tạo. Anh có 8 đường kiến tạo, cao hơn nhiều so với 2 kiến tạo của Ronaldo theo thống kê ESPN.

Ronaldo là mẫu cầu thủ kết thúc tình huống, mạnh ở khả năng chọn vị trí, dứt điểm, không chiến và tạo áp lực trong vòng cấm. Messi lại đóng vai trò rộng hơn: vừa ghi bàn, vừa kéo bóng, mở khóa hàng thủ, tạo cơ hội và điều tiết nhịp tấn công. Vì vậy, khi đánh giá riêng ở World Cup, Messi có lợi thế lớn về tầm ảnh hưởng tổng thể.

Ronaldo vẫn có di sản riêng tại World Cup

Dù kém Messi ở danh hiệu và thông số tổng thể, Ronaldo vẫn sở hữu một di sản đặc biệt. Việc ghi bàn ở 6 kỳ World Cup là cột mốc lịch sử, khẳng định sự bền bỉ phi thường của tiền đạo Bồ Đào Nha. Reuters ghi nhận Ronaldo là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup sau pha lập công vào lưới Uzbekistan tại World Cup 2026.

Ronaldo cũng là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên hiện đại. Dù chưa thể đưa đội tuyển vào chung kết World Cup, anh vẫn góp phần nâng vị thế Bồ Đào Nha trên bản đồ bóng đá thế giới, đặc biệt nhờ khả năng duy trì đẳng cấp trong thời gian rất dài.

Kết luận: Messi đang có thành tích World Cup tốt hơn Ronaldo

Nếu chỉ xét riêng tại FIFA World Cup, Messi đang là người có hồ sơ ấn tượng hơn Ronaldo. Anh hơn về số bàn thắng, kiến tạo, danh hiệu tập thể, danh hiệu cá nhân và dấu ấn ở vòng knock-out. Chức vô địch World Cup 2022 cùng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại giúp Messi tạo khoảng cách lớn trong cuộc so sánh này.

Ronaldo vẫn xứng đáng được nhắc đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup nhờ kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ giải khác nhau. Tuy nhiên, nếu câu hỏi là ai có thành tích World Cup tốt hơn, câu trả lời hiện tại nghiêng về Lionel Messi. Messi có chiếc cúp vàng, có kỷ lục ghi bàn, có Quả bóng vàng World Cup và có một hành trình trọn vẹn hơn trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Lịch thi đấu ngày mai của Bồ Đào Nha và Argentina

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, hai đội tuyển gắn với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều ra sân trong ngày mai theo giờ Việt Nam.

Bồ Đào Nha gặp Colombia lúc 6h30 ngày 28/6/2026 tại Miami Stadium, thuộc lượt trận bảng K. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu bảng, khi Colombia chỉ cần kết quả hòa, còn Bồ Đào Nha phải thắng để vươn lên dẫn đầu.

Argentina gặp Jordan lúc 9h00 ngày 28/6/2026 tại Dallas Stadium, thuộc lượt trận bảng J. Argentina đã sớm tạo lợi thế lớn ở bảng đấu, vì vậy trận này có thể là cơ hội để HLV Lionel Scaloni xoay tua đội hình, đồng thời giữ sức cho Lionel Messi trước vòng knock-out.