Sổ tay HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

Cục Thuế phát hành 4 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định số 117/2025/NĐ-CP về quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử, nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Ban hành 4 Sổ tay hướng dẫn người nộp thuế

Theo đó, Cục Thuế đã xây dựng và công bố 4 Sổ tay hướng dẫn người nộp thuế nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị định, hỗ trợ người nộp thuế thuộc các nhóm đối tượng là:

(i) Tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử;

(ii) Tổ chức là nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác;

(iii) Hộ, cá nhân cư trú;

(iv) Cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Nội dung mỗi Sổ tay đều trình bày rõ nội dung, phạm vi điều chỉnh, phương pháp xác định nghĩa vụ thuế, cách thức và thời hạn kê khai, khấu trừ, nộp thuế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thuế. Cụ thể:

(i) Sổ tay Hướng dẫn tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số ở trong nước và tổ chức có hoạt động kinh tế số khác thực hiện khấu trừ, nộp thay

(ii) Sổ tay Hướng dẫn hộ, cá nhân cư trú, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng thanh toán, kê khai, nộp thuế

(iii) Sổ tay Hướng dẫn tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số ở nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay

(iv) Sổ tay Hướng dẫn cá nhân không cư trú kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng thanh toán kê khai, nộp thuế

Theo Cục Thuế: Việc phát hành các sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thể hiện rõ nỗ lực của ngành Thuế trong việc đồng hành cùng người nộp thuế, đặc biệt là các cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử và kinh tế số.

Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ thực thi chính sách pháp luật một cách hiệu quả, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.

* Nội dung chi tiết của 4 Sổ tay hướng dẫn người nộp thuế được đăng tải trên Trang TTĐT Cục Thuế và người nộp thuế nhận tài liệu bằng cách quét mã QR tài liệu dưới đây:

Nguồn: Cục Thuế












