Nông nghiệp - Nông thôn Sôi động lễ hội trái cây xã La Dạ Sáng 8/8, tại Khu du lịch Gió và Mây, xã La Dạ, Lễ hội trái cây lần thứ I năm 2026 chính thức diễn ra, thu hút gần 1.000 người dân và du khách trong nước, quốc tế tham dự.



Lãnh đạo các địa phương tham quan gian hàng

Tham dự lễ hội có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện các xã lân cận và đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham dự.

Lễ hội trái cây La Dạ được tổ chức nhằm tôn vinh những người nông dân trực tiếp lao động trên đồi núi, đồng ruộng; những nhà vườn bền bỉ gìn giữ, phát triển nghề trồng cây ăn trái. Qua đó, ghi nhận sự đồng hành của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Đây cũng là dịp để La Dạ giới thiệu đến Nhân dân và du khách những sản phẩm trái cây tươi ngon, sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đồng thời quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Gian hàng trái cây của Công ty Du lịch Gió và Mây

Lễ hội có khoảng 20 gian hàng, trưng bày hơn 100 sản phẩm các loại. Trong đó, có 8 gian hàng của các thôn; 9 gian hàng của các hợp tác xã, cá nhân trong và ngoài địa bàn; cùng các gian hàng của Công ty Du lịch Gió và Mây, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã. Các xã Nam Thành, Trà Tân, Bảo Lâm 3, Đồng Kho, phường Hàm Thắng... cũng tham gia trưng bày, góp phần tạo nên không gian phong phú, đa dạng cho lễ hội.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Sen Núi (xã Trà Tân) tham gia gian hàng tại lễ hội

Các gian hàng được thiết kế theo phong cách gần gũi với không gian vườn tược, cây trái, tạo sự thoáng mở và thân thiện. Sản phẩm được sắp xếp đa dạng, kết hợp với các kệ, vật dụng trang trí phù hợp, tạo nên những không gian trưng bày sinh động, bắt mắt, góp phần giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, trái cây và đặc sản địa phương đến người dân, du khách.

Tiết mục văn nghệ trong lễ hội

Sản phẩm tham gia triển lãm, trưng bày là những sản phẩm được công nhận OCOP, sản phẩm tiềm năng OCOP, nông sản chế biến, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương (sầu riêng, cà phê, lá bép, rau rừng, heo đen, cơm lam, lúa mẹ, rượu cần…) đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã bao bì đúng quy định.

Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá, giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối tiêu thụ và trải nghiệm tại lễ hội, với mong muốn đưa người sản xuất đến gần hơn với doanh nghiệp, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đưa hình ảnh vùng đất và con người nơi đây đến gần hơn với bạn bè, du khách. Lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức trái ngon, mà còn là không gian gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cùng nhau hình thành những chuỗi giá trị nông sản ổn định, minh bạch, bền vững.





Ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ phát biểu tại buổi khai mạc lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội cho biết, thông qua lễ hội, chính quyền địa phương cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền; hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và phát triển sản phẩm OCOP.

“Chúng tôi mong muốn hình thành những vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện của từng địa bàn; áp dụng quy trình canh tác an toàn, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân”, ông Trần Trung Hải nhấn mạnh.

Lễ hội trái cây La Dạ lần thứ I năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến 9/8, với nhiều hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối tiêu thụ và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.