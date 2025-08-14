Thể thao 360 Sôi nổi Giải giao hữu Cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng năm 2025 Ngày 14/8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Giải giao hữu Cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng lớp năng khiếu năm 2025 diễn ra với sự tham gia của 147 vận động viên.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Loan phát biểu khai mạc giải

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ban tổ chức tặng hoa tổ trọng tài điều hành giải

Các vận động viên là học sinh lớp năng khiếu cờ vua của Trung tâm, cùng nhau so tài qua những ván đấu căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng.

Các vận động viên nhí tranh tài tại Giải giao hữu Cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng 2025

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để giao lưu, học hỏi, mà còn khơi dậy niềm đam mê. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nhí, góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua trong lứa tuổi học sinh toàn tỉnh.

Vận động viên nhí tập trung cho nước cờ trong trận đấu quyết định

Theo Ban tổ chức, việc duy trì giải đấu thường xuyên giúp các em rèn luyện bản lĩnh, tư duy chiến thuật, sự nhạy bén và tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Học sinh lớp năng khiếu cờ vua của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng thi đấu ở vòng bảng

Mỗi ván cờ là cơ hội để rèn sự kiên trì, kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời chuẩn bị cho những vận động viên tiềm năng tham gia các giải cấp tỉnh và khu vực trong thời gian tới.

Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải

Các vận động viên nhận huy chương và phần thưởng trong lễ bế mạc

Giải giao hữu cờ vua năm nay khép lại trong bầu không khí sôi nổi và đoàn kết, ghi dấu nỗ lực, bản lĩnh thi đấu của các em học sinh.

Đại biểu, ban tổ chức và vận động viên chụp ảnh lưu niệm

Những trải nghiệm trên bàn cờ sẽ là hành trang để các em tiếp tục rèn luyện, phát triển kỹ năng và tự tin bước vào những sân chơi lớn hơn, góp phần nâng cao phong trào cờ vua của tỉnh Lâm Đồng.