Sôi nổi Giải giao hữu Cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng năm 2025
Ngày 14/8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Giải giao hữu Cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng lớp năng khiếu năm 2025 diễn ra với sự tham gia của 147 vận động viên.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Các vận động viên là học sinh lớp năng khiếu cờ vua của Trung tâm, cùng nhau so tài qua những ván đấu căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng.
Hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để giao lưu, học hỏi, mà còn khơi dậy niềm đam mê. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nhí, góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua trong lứa tuổi học sinh toàn tỉnh.
Theo Ban tổ chức, việc duy trì giải đấu thường xuyên giúp các em rèn luyện bản lĩnh, tư duy chiến thuật, sự nhạy bén và tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.
Mỗi ván cờ là cơ hội để rèn sự kiên trì, kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời chuẩn bị cho những vận động viên tiềm năng tham gia các giải cấp tỉnh và khu vực trong thời gian tới.
Giải giao hữu cờ vua năm nay khép lại trong bầu không khí sôi nổi và đoàn kết, ghi dấu nỗ lực, bản lĩnh thi đấu của các em học sinh.
Những trải nghiệm trên bàn cờ sẽ là hành trang để các em tiếp tục rèn luyện, phát triển kỹ năng và tự tin bước vào những sân chơi lớn hơn, góp phần nâng cao phong trào cờ vua của tỉnh Lâm Đồng.