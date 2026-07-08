Thể thao 360 Sôi nổi hội thao chào mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Dân vận Chiều 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2026), ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2026) của Đảng.

Hội thao diễn ra với 2 môn thi đấu, bao gồm: Bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp và kéo co tập thể, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động tham gia trong không khí sôi nổi, đoàn kết.

Đồng chí Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực BanTuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Quang Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Phát biểu khai mạc, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Châu Ngọc Lương cho biết, chương trình nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các phòng, đơn vị trong cơ quan.

Hội thao đón nhận sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, dân vận

Đồng chí Châu Ngọc Lương nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của hội thao, hội diễn không chỉ nằm ở thành tích hay giải thưởng mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và khí thế thi đua được lan tỏa, trở thành động lực để mỗi cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thao diễn ra với tinh thần đoàn kết giữa những người làm công tác tuyên giáo và dân vận

Theo chương trình, tối cùng ngày sẽ diễn ra hội diễn văn nghệ với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, Dân vận.