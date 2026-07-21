Đời sống Sớm nâng cấp quốc lộ 55 Tuyến quốc lộ 55 đoạn từ ngã 3 Đại Bình, phường B’Lao đến xã Đồng Kho là tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng của tỉnh. Hiện nay, sau khi sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, đoạn tuyến này là trục đường quan trọng kết nối các phường của khu vực Bảo Lộc với các xã Đồng Kho, Nghị Đức, Đức Linh, Tánh Linh nối dài đến phường La Gi.

Quốc lộ 55 hư hỏng xe cộ lưu thông khó khăn

Đây cũng là trục giao thông thông suốt kết nối các xã, phường thuộc khu vực phía Tây Lâm Đồng với khu vực phía Đông Lâm Đồng từ quốc lộ 55 ở xã La Dạ theo tuyến ĐT714 về xã Hàm Thuận kết nối với phường Mũi Né, tạo điểm nối du lịch cho nhiều du khách. Ngoài ra, tuyến đường là trục chính kết nối trung tâm chính trị của tỉnh Lâm Đồng với đường cao tốc Bắc - Nam để kết nối với TP Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Tuyến đường khép kín tạo mạng lưới giao thông liền mạch nối qua các quốc lộ, sân bay... góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng. Tạo điều kiện để địa phương chuyển đổi cơ cấu theo hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa, tạo đà cho các hoạt động thương mại và dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tạo động lực để thu hút vốn đầu tư vào khu vực nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao trình độ văn hóa, khai thác các tiềm năng và lợi thế của khu vực, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

“Ổ gà, ổ voi” xuất hiện dày đặc trên quốc lộ 55

Tuy vậy, hiện nay đoạn từ xã La Dạ đến xã Bảo Lâm 3 xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi “ổ gà, ổ voi” chằng chịt khiến các phương tiện lưu thông từ xe máy đến ô tô đều gặp khó khăn. Anh Mai Văn Thiết ở xã Bảo Lâm 3 cho biết: Có khoảng 3 km từ xã Bảo Lâm 3, mặt đường bong tróc khiến nhiều người đi xe máy lo tránh nhau nên va chạm thường xuyên. Còn với anh Nguyễn Duyên ở La Dạ lo lắng: “Mùa mưa, nước ngập nên không phát hiện được “ổ gà, ổ voi”, tôi đi lên Bảo Lộc mua hàng hóa bị té hoài, rất sợ...”.

Theo Sở Xây dựng, quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định việc đầu tư dự án Nâng cấp cải tạo quốc lộ 55 đoạn từ ngã 3 Đại Bình, phường B’Lao đến xã Đồng Kho được nâng cấp thành đường cấp III, 2 - 4 làn xe, đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương. Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 2.937,490 triệu đồng.

Quốc lộ 55 đoạn từ xã Đồng Kho đến xã La Dạ một số nơi bị bong tróc lớp nhựa

Việc đầu tư dự án Nâng cấp cải tạo quốc lộ 55 đoạn từ ngã 3 Đại Bình, phường B’Lao đến xã Đồng Kho cần sớm hoàn thiện để nâng cao khả năng lưu thông, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Đây là tuyến đường huyết mạch theo trục ngang của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực.