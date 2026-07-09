Sơn La: Ngăn chặn kịp thời thiếu nữ 12 tuổi bị dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao qua mạng Công an xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị dụ dỗ xuống Hà Nội làm việc với lời hứa mức lương 40 triệu đồng qua mạng xã hội Facebook.

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vừa kịp thời ngăn chặn một vụ dụ dỗ trẻ vị thành niên rời địa phương để đi làm "việc nhẹ, lương cao". Nạn nhân là cháu L.H.N (sinh năm 2014, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Sơn La), bị một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo xuống Hà Nội làm việc.

Hành trình truy tìm trong đêm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 23 giờ ngày 06/07/2026, Công an xã Đoàn Kết tiếp nhận tin báo từ chị H.T.N (trú tại xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) về việc cháu ruột là L.H.N mất liên lạc và có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm xa. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến trẻ em, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh và truy tìm dấu vết.

Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, cháu N đã lên một chiếc taxi di chuyển từ bản Lòng Hồ, theo hướng Quốc lộ 43 ra Quốc lộ 6 để đi Hà Nội. Ngay lập tức, Công an xã đã liên hệ với lái xe taxi, yêu cầu phối hợp bảo đảm an toàn và đưa cháu N trở về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Công an xã Đoàn Kết kịp thời ngăn chặn thiếu nữ bị dụ dỗ rời địa phương đi làm “việc nhẹ, lương cao”.

Thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

Tại cơ quan Công an, cháu N cho biết trước đó khoảng 2 tuần đã được một người quen tên L.T.T.H (sinh năm 2011, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Sơn La) thường xuyên nhắn tin qua Facebook. Người này giới thiệu công việc tại Hà Nội với mức thu nhập hấp dẫn từ 10 đến 40 triệu đồng mỗi tháng nhằm tạo lòng tin và thuyết phục cháu rời nhà.

Đến khoảng 04 giờ 50 phút ngày 07/07, cháu N đã được đưa về trụ sở Công an xã Đoàn Kết an toàn và bàn giao cho gia đình trong tình trạng tâm lý ổn định. Việc kịp thời giải cứu nạn nhân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong công tác bảo vệ trẻ em và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng tội phạm lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ thanh thiếu niên. Những lời hứa hẹn về "việc nhẹ, lương cao" thường là bẫy dẫn đến nguy cơ bị cưỡng bức lao động, bóc lột sức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an đề nghị các bậc phụ huynh cần lưu ý: