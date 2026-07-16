Đời sống Sông, hồ phục vụ sản xuất và nguy cơ đuối nước trẻ em Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại sông, suối, hồ chứa nước ở Lâm Đồng đã cướp đi sinh mạng nhiều trẻ em. Từ những công trình phục vụ sản xuất, nhiều ao, hồ, đập nước đang trở thành "bẫy" nguy hiểm nếu thiếu cảnh báo, quản lý và giám sát.

Trẻ vô tư chơi đùa, bơi lội trên sông Krông Nô đoạn qua xã Nâm Nung

Trẻ vẫn coi sông, hồ là bãi tắm

Cuối tháng 5, khi mùa hè bắt đầu, nhiều trẻ em xã Nâm Nung lại tìm đến sông Krông Nô vui chơi, tắm mát. Với các em, đây từ lâu đã là "điểm hẹn" quen thuộc trong những ngày nghỉ hè.

Bất chấp dòng nước đục ngầu, những đứa trẻ vẫn vô tư ngụp lặn, bơi lội mà không có thiết bị bảo hộ hoặc sự giám sát của người lớn. Cuộc vui chỉ kết thúc khi trời chuyển mây đen, buộc đám trẻ rời khỏi dòng nước đang lạnh dần.

Nhiều năm qua, ngoài sông Krông Nô, các hồ, đập chứa nước trên địa bàn xã Nâm Nung đã trở thành "bãi tắm" quen thuộc, bởi khu vực này chưa có khu vui chơi công cộng hoặc bể bơi dành cho trẻ.

Em B.M.T. cho biết, sau mỗi ngày làm rẫy, em thường xuống hồ gần nhà tắm mát, bắt cá, cua nên rất quen thuộc với khu vực này.

“ Khu em sống không có bể bơi nên ao, hồ là nơi thuận tiện nhất để tắm. Thỉnh thoảng em còn xuống hồ để bắt cá, cua nên rất quen thuộc nơi này. B.M.T., trú xã Nâm Nung

Người dân địa phương cho biết, khu vui chơi công cộng hoặc bể bơi dành cho trẻ trên địa bàn vẫn rất thiếu. Vào dịp hè, mỗi bãi đất trống, mỗi vũng nước, đoạn suối… đều trở thành không gian để trẻ vui chơi. Tuy nhiên, đây lại là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước.

Nhiều trẻ em tìm đến sông, suối, ao, hồ… để tắm, nghịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước (Ảnh tư liệu: Đặng Hiền)

Ông Lưu Công Yên sinh sống tại xã Nâm Nung gần 20 năm và chứng kiến không ít vụ đuối nước thương tâm. Riêng khu vực ông ở đã xảy ra khoảng 12 vụ đuối nước, nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Theo ông Yên, đặc thù là địa phương sản xuất nông nghiệp nên ao, hồ, sông, suối là nơi cung cấp, dự trữ nước cho sản xuất. Do thiếu không gian vui chơi riêng, thiếu sự giám sát của người lớn, trẻ thường rủ nhau tới những khu vực này để vui đùa, từ đó dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Tâm lý chủ quan, hiếu động

Vụ đuối nước khiến 5 nữ sinh xã Nâm Nung tử vong tại hồ thủy lợi Đắk Pót (ngày 10/7) hay trước đó là vụ 2 anh em ruột tử vong tại một hồ chứa nước phục vụ sản xuất ở xã Đắk Mil (ngày 26/6) đều có điểm chung khi hiện trường là địa điểm quen thuộc, trẻ thường xuyên lui tới.

Hồ thủy lợi Đắk Pót nơi xảy ra sự việc 5 trẻ tử vong do đuối nước

Em Đ.T.K.L., 1 trong 3 nhân chứng của vụ đuối nước tại xã Nâm Nung kể lại sự việc nhóm bạn rủ nhau đến hồ thủy lợi Đắk Pót để chơi.

Theo L., ban đầu, cả nhóm chỉ dự định ngồi trò chuyện. Thế nhưng, trong lúc vui đùa, 5 nữ sinh lần lượt xuống hồ tắm. Chỉ khoảng 10 phút sau, nhóm bạn đứng trên bờ phát hiện các em chới với rồi chìm dần xuống nước.

Thực tế, những khu vực như sông, suối, hồ chứa hay đập thủy lợi vốn rất gần gũi với trẻ em ở nhiều vùng nông thôn. Thế nhưng, vì gắn bó với đời sống hằng ngày, nhiều trẻ dần hình thành tâm lý chủ quan, coi những vùng nước này là nơi vui chơi, tắm mát an toàn.

Hồ chứa nước tự tạo là một trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ (Ảnh minh họa)

Toàn tỉnh hiện có khoảng 500 sông, suối; gần 2.000 hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện và khoảng 50.000 ao, hồ nhân tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đáng lo ngại, nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa nước nằm ngay gần khu dân cư, nương rẫy hoặc trên tuyến đường trẻ em thường qua lại song thiếu biển cảnh báo, không có người trông coi, quản lý. Đây chính là những “bẫy” chết người mỗi khi trẻ em hiếu động tìm tới.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng xảy ra 22 vụ đuối nước làm 25 trẻ em tử vong, chiếm gần 90% số trường hợp trẻ tử vong do tai nạn thương tích trên địa bàn.

Trước thực trạng đau lòng nêu trên, bài toán đặt ra cho các cấp, ngành là cần phải hành động nhanh chóng, quyết liệt và thực chất hơn nữa để chặn đứng những bi kịch tương tự. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên toàn địa bàn.

Các địa phương đồng loạt thực hiện cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra đuối nước

Ông Trần Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung cho biết, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu; đồng thời tăng cường nhắc nhở người dân và trẻ em nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc đau lòng có thể xảy ra.

Tương tự, nhiều địa phương đã triển khai lắp camera giám sát tại các điểm nguy hiểm, xây dựng bản đồ các khu vực có nguy cơ cao hoặc sử dụng hệ thống loa thông minh cảnh báo vào mùa mưa lũ.

Cùng với đó, hàng loạt các lớp dạy bơi miễn phí cũng được các địa phương tổ chức, qua đó trang bị các kỹ năng phòng, chống, xử lý tình huống đuối nước cho trẻ.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ

Theo ông Lê Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa: “Lớp dạy bơi miễn phí là hoạt động trọng tâm trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em của địa phương dịp hè năm 2026. Chương trình sẽ góp phần lan tỏa phong trào học bơi, rèn luyện kỹ năng sống và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em trên địa bàn”.

Tuy nhiên, bên cạnh trang bị kỹ năng, cần có sự giám sát chặt chẽ từ gia đình, bảo đảm trẻ được vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh

Những biển cảnh báo hay lớp học bơi chỉ là một phần của giải pháp. Điều quan trọng hơn là sự quan tâm của gia đình, sự giám sát của cộng đồng và việc quản lý chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao. Khi đó, những dòng sông, hồ chứa nước mới thực sự trở về đúng chức năng phục vụ sản xuất và cuộc sống, thay vì trở thành nơi cướp đi tuổi thơ của những đứa trẻ.