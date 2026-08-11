Chính trị Sông Lũy vững thế trận an ninh từ sức mạnh lòng dân Sông Lũy là xã miền núi của tỉnh Lâm Đồng, với đặc thù có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tinh thần chủ động của lực lượng công an cơ sở, địa phương không chỉ giữ vững sự bình yên mà còn tạo đà vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Lũy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, góp phần vào sự bình yên cuộc sống Nhân dân

Vững vàng thế trận an ninh từ cơ sở

Theo đánh giá của UBND xã Sông Lũy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Điểm đáng ghi nhận là trong nửa đầu năm nay, toàn xã không xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không hình thành các tụ điểm phức tạp về tội phạm hay tệ nạn xã hội. Các loại tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế với 3 vụ ghi nhận, không tăng giảm so với cùng kỳ.

Kết quả này cũng được người dân cảm nhận. Theo bà Tô Thị Nhung (dân tộc Tày), thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, lực lượng công an xã đã tập trung tuyên truyền về an ninh mạng, in tờ rơi cho các tổ tự quản để thông tin cho dân các đường lối, chính sách và phòng ngừa tội phạm. “Thông qua số điện thoại công khai của lực lượng chức năng, bà con trực tiếp thông báo khi có sự vụ, vấn đề phát sinh, nên việc xử lý nhanh chóng. Công tác tuần tra được tăng cường hơn, nên bà con rất yên tâm sinh sống”, bà Nhung chia sẻ.

Theo Trung tá Nông Xuân Thảo - Phó Trưởng Công an xã Sông Lũy, để đạt được kết quả này, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, bám sát địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo là địa bàn chiến lược, do đó, Công an xã luôn chú trọng công tác vận động quần chúng. Lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa. Đặc biệt là trong các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc, không để xảy ra bị động hay hình thành “điểm nóng”.

Trung tá Nông Xuân Thảo - Phó Trưởng Công an xã Sông Lũy (đứng giữa) chúc mừng dịp Lễ Phật đản

Lấy lòng dân làm gốc

Cũng theo Trung tá Nông Xuân Thảo, thông qua việc tiếp xúc, phát huy vai trò của các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Hoa..., lực lượng công an đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng đạt những kết quả thiết thực. Điển hình như trường hợp ông Lô Thắng Hào (thôn Phan Tiến) đã tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp 1 khẩu súng PCP tự chế cùng 200 viên đạn. Những hành động tự giác ấy minh chứng rõ nét cho ý thức chấp hành pháp luật ngày càng nâng cao trong cộng đồng...

Để tiếp tục bảo đảm ANTT tại địa phương thời gian tới, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sông Lũy nhấn mạnh: “Các lực lượng chức năng của xã cần quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, đánh đúng, đánh trúng, triệt phá các điểm, tụ điểm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT. Mặt khác, lực lượng Công an xã tích cực theo dõi, nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện trên địa bàn...”.

Sự bình yên trên những nếp nhà ở Sông Lũy hôm nay chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của thế trận an ninh từ sức mạnh lòng dân ngày càng vững chãi.