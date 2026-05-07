Sony chuẩn bị ra mắt phiên bản màu sắc thứ sáu cho tai nghe WH-1000XM6 Dòng tai nghe không dây đầu bảng Sony WH-1000XM6 dự kiến sẽ có thêm tùy chọn màu Xanh lá (Green), nâng tổng số phiên bản màu sắc lên con số 6 nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng.

Dòng tai nghe chụp tai (over-ear) cao cấp WH-1000XM6 của Sony đang chuẩn bị nhận được một bản cập nhật về ngoại hình. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, hãng điện tử Nhật Bản đang lên kế hoạch làm mới dòng sản phẩm phổ biến này bằng một tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới vào cuối năm nay.

Bản dựng concept tai nghe Sony WH-1000XM6 phiên bản màu xanh lá cây

Mã màu mới lộ diện qua hồ sơ nhập khẩu

Dữ liệu từ The Walkman Blog đã phát hiện các chi tiết mới về đợt làm mới sắp tới của Sony dành cho WH-1000XM6. Cụ thể, các hồ sơ nhập khẩu gần đây đã xuất hiện sự hiện diện của một phiên bản màu thứ sáu. Hiện tại, các tài liệu này chỉ ký hiệu màu sắc mới bằng chữ cái "G".

Dựa trên các phân tích kỹ thuật và xu hướng sản phẩm gần đây, giới chuyên môn khẳng định ký tự này nhiều khả năng đại diện cho màu Xanh lá (Green) thay vì màu Vàng (Gold). Cơ sở cho dự đoán này đến từ việc Sony vừa tung ra thị trường các phiên bản màu xanh lá tương tự cho các dòng sản phẩm âm thanh khác như LinkBuds Clip và LinkBuds Fit. Sự đồng bộ về màu sắc trong hệ sinh thái thiết bị đeo là chiến lược thường thấy của hãng trong những năm gần đây.

Chiến lược đa dạng hóa màu sắc của Sony

Việc bổ sung màu Xanh lá sẽ nâng tổng số tùy chọn màu sắc của WH-1000XM6 lên con số 6. Trước đó, sản phẩm này đã có một danh mục màu sắc khá phong phú bao gồm:

Đen (Black): Phiên bản truyền thống từ ngày ra mắt.

Phiên bản truyền thống từ ngày ra mắt. Bạc Bạch kim (Platinum Silver): Sang trọng và tinh tế.

Sang trọng và tinh tế. Xanh Midnight (Midnight): Màu xanh đậm đặc trưng.

Màu xanh đậm đặc trưng. Hồng Cát (Sand Pink): Ra mắt vào đầu năm nay.

Ra mắt vào đầu năm nay. Sandstone: Phiên bản màu mới nhất vừa xuất hiện cách đây 3 tháng.

Chiến lược làm mới màu sắc giữa vòng đời sản phẩm giúp Sony duy trì sức hút cho dòng tai nghe flagship mà không cần thay đổi cấu trúc phần cứng quá lớn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường tai nghe chống ồn cao cấp đang cạnh tranh gay gắt.

Những cập nhật công nghệ đáng chú ý trên WH-1000XM6

Bên cạnh việc thay đổi diện mạo, Sony cũng liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các bản cập nhật phần mềm. Đáng chú ý, vào cuối tháng 6 vừa qua, hãng đã bổ sung chế độ chơi game (Gaming mode) chuyên dụng cho WH-1000XM6, giúp tối ưu hóa độ trễ và chất lượng âm thanh khi kết nối với các thiết bị chơi game chuyên dụng.

Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản màu Xanh lá vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng dự kiến thiết bị vẫn sẽ giữ nguyên các tính năng cốt lõi như khả năng chống ồn chủ động (ANC) hàng đầu thế giới, thời lượng pin ấn tượng và chất lượng âm thanh độ phân giải cao đã làm nên thương hiệu của dòng WH-1000X.

Sự xuất hiện của phiên bản màu mới không chỉ mang lại lựa chọn cá tính hơn cho người dùng mà còn cho thấy Sony đang rất chú trọng vào yếu tố thời trang trong các thiết bị công nghệ âm thanh của mình.