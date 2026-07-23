Sony FX5: Bước tiến mới của dòng Cinema Line với cảm biến full-frame 5K và dải tương phản 15 stop Sony FX5 chính thức ra mắt với cảm biến full-frame 5K60p, dải dynamic range hơn 15 stop và công nghệ âm thanh 32-bit float, đánh dấu sự nâng cấp mạnh mẽ từ dòng FX3.

Sony vừa chính thức mở rộng hệ sinh thái Cinema Line bằng việc ra mắt mẫu máy quay FX5 (mã hiệu ILME-FX5). Đây được xem là bản nâng cấp toàn diện từ chiếc FX3 ra mắt năm 2021, mang đến khả năng quay phim 5K chuyên nghiệp trong một thân máy nhỏ gọn, tối ưu cho các nhà làm phim độc lập và các đội ngũ sản xuất nội dung quy mô vừa.

Sức mạnh từ cảm biến Full-frame Exmor RS 5K

Trái tim của Sony FX5 là cảm biến Full-frame Exmor RS độ phân giải 18.2 MP. Khác với các thế hệ trước, cảm biến này cho phép quay phim ở chế độ "open-gate" với độ phân giải 5K60p. Khả năng này đặc biệt quan trọng đối với những nhà làm phim sử dụng ống kính anamorphic, giúp tận dụng tối đa diện tích cảm biến để tạo ra khung hình điện ảnh đặc trưng.

Đáng chú ý, Sony FX5 cung cấp dải tương phản động (latitude) lên đến hơn 15 stop khi quay ở chế độ S-Log3. Điều này đảm bảo khả năng tái tạo chi tiết cực tốt trong cả vùng tối sâu và vùng sáng gắt, một tiêu chuẩn khắt khe trong sản xuất phim điện ảnh chuyên nghiệp.

Sony FX5 (ILME-FX5) đi kèm với tay cầm XLR để gắn micrô và phụ kiện bên ngoài.

Công nghệ xử lý hình ảnh và lấy nét tích hợp AI

Máy được trang bị bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2 mới nhất, tích hợp công nghệ khử nhiễu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống Triple Base ISO với ba mức nhạy sáng cơ sở là 800, 4000 và 12800 giúp người dùng linh hoạt xử lý trong mọi điều kiện ánh sáng mà vẫn giữ được độ sạch của hình ảnh. Dải ISO tổng thể của máy có thể mở rộng từ 320 lên đến 409,600.

Khả năng lấy nét tự động (AF) cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống Hybrid AF 759 điểm, bao phủ hầu hết khung hình. Nhờ chip xử lý AI chuyên dụng, FX5 có thể nhận diện và bám nét chính xác theo mắt người, động vật và cả chim, ngay cả khi chủ thể di chuyển nhanh hoặc ở các mức khẩu độ lớn.

Định dạng ghi hình và âm thanh chuyên nghiệp

Về lưu trữ, Sony FX5 hỗ trợ ghi hình RAW nén 16-bit dưới định dạng Sony X-OCN. Người dùng có thể lựa chọn ghi vào thẻ nhớ SDXC (chi phí thấp) hoặc thẻ CFexpress Type A tốc độ cao thông qua hai khe cắm thẻ nhớ linh hoạt.

Một điểm đột phá khác trên FX5 là khả năng ghi âm 32-bit float với 4 kênh âm thanh chất lượng 96 kHz. Công nghệ này cho phép ghi lại dải âm thanh cực rộng, giúp hậu kỳ có thể cứu vãn các đoạn âm thanh quá lớn bị rè hoặc quá nhỏ mà không làm giảm chất lượng, đảm bảo độ trung thực cao nhất cho bản thu.

Kính ngắm OLED tùy chọn có thể xoay lên đến 90 độ.

Thiết kế tối ưu và khả năng kết nối

Thân máy FX5 có trọng lượng khoảng 1046g (tương đương 2.3 lbs). Máy được trang bị màn hình LCD cảm ứng 3.5 inch với 2.76 triệu điểm ảnh. Ngoài ra, người dùng có thể trang bị thêm kính ngắm OLED 0.58 inch độ phân giải cao, hỗ trợ xoay lật 90 độ để quay các góc thấp thuận tiện hơn.

Hệ thống cổng kết nối trên FX5 rất đầy đủ cho nhu cầu chuyên nghiệp, bao gồm: cổng LAN, hai cổng USB, cổng HDMI và hỗ trợ Wi-Fi chuẩn 802.11ax. Máy cũng hỗ trợ đồng bộ mã thời gian (Time Code) và livestream trực tiếp độ phân giải 4K qua giao thức RTSP.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Sony FX5

Tính năng Chi tiết kỹ thuật Cảm biến Full-frame Exmor RS 18.2 MP Độ phân giải video 5K60p (Open-gate), 4K Dải tương phản 15+ stops (S-Log3) ISO cơ sở 800, 4000, 12800 Định dạng RAW 16-bit Sony X-OCN Âm thanh 32-bit float, 4 kênh Trọng lượng 1046 g

Dự kiến, Sony FX5 sẽ bắt đầu được giao hàng từ giữa tháng 8/2026. Mức giá niêm yết cho phiên bản ILME-FX5 (bao gồm tay cầm XLR) là 5.499,99 USD, trong khi phiên bản ILME-FX5B (không kèm tay cầm) có giá 4.899,99 USD.