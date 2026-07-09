Sony FX5 lộ diện: Nâng cấp cảm biến 16.6MP và khả năng quay phim 5K chuyên nghiệp Sony FX5 dự kiến ra mắt ngày 22/07 với cảm biến full-frame 16,6MP, hỗ trợ Triple-base ISO và hệ thống lấy nét AI, hứa hẹn thay thế xứng đáng cho dòng FX3 tiền nhiệm.

Sau hơn 4 năm kể từ khi Sony FX3 làm mưa làm gió trong cộng đồng làm phim, thông tin về thế hệ kế nhiệm đã chính thức lộ diện. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, Sony sẽ không đặt tên cho dòng máy mới là FX3 II như dự kiến ban đầu, mà thay vào đó là tên gọi Sony FX5, đi kèm với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng xử lý và khả năng ghi hình chuyên nghiệp.

Mẫu Sony FX3 hiện tại dự kiến sẽ sớm có phiên bản kế nhiệm mang tên FX5.

Sự kiện ra mắt Sony FX5 được ấn định vào lúc 15:00 ngày 22/07 (theo giờ London). Việc thay đổi số hiệu từ 3 lên 5 cho thấy Sony định vị sản phẩm này ở phân khúc cao cấp hơn, đồng nghĩa với mức giá có thể tăng nhưng bù lại là những tính năng vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm.

Cảm biến 16,6MP và công nghệ Triple-base ISO

Cải tiến đáng chú ý nhất trên Sony FX5 nằm ở cảm biến full-frame 16,6 megapixel hoàn toàn mới, thay thế cho cảm biến 12,9 megapixel trên FX3. Độ phân giải cao hơn cho phép máy hỗ trợ quay video 5K ở định dạng open-gate với tỷ lệ khung hình 3:2, mang lại sự linh hoạt tối đa cho các nhà làm phim trong khâu hậu kỳ và cắt ghép khung hình.

Đặc biệt, cảm biến này được trang bị công nghệ Triple-base ISO (ba mức ISO cơ sở). Tính năng này giúp tối ưu hóa dải động (dynamic range) và kiểm soát nhiễu hạt (noise) cực tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ môi trường ánh sáng ban ngày gắt đến các bối cảnh thiếu sáng trầm trọng.

Sức mạnh từ chip Bionz XR 2 và trí tuệ nhân tạo AI

Sony FX5 dự kiến sẽ sử dụng bộ xử lý hình ảnh Bionz XR 2 thế hệ mới. Sức mạnh xử lý này cho phép máy tích hợp hệ thống lấy nét tự động (AF) dựa trên trí tuệ nhân tạo, tương tự như dòng máy ảnh cao cấp Sony A7r VI. Hệ thống AI này có khả năng nhận diện và bám đuổi chủ thể chính xác hơn, ngay cả khi chủ thể bị che khuất tạm thời hoặc di chuyển nhanh.

Về khả năng lưu trữ, Sony FX5 hỗ trợ ghi hình video 4K trực tiếp vào thẻ nhớ với nhiều tùy chọn định dạng mà không cần đến bộ ghi ngoài (external recorder), giúp tối ưu hóa quy trình làm việc gọn nhẹ cho các nhà sáng tạo nội dung độc lập.

Thay đổi về thiết kế và trải nghiệm người dùng

Mặc dù hình ảnh chính thức chưa được công bố, nhưng các nguồn tin khẳng định thân máy Sony FX5 sẽ lớn hơn một chút so với FX3 để tăng cường khả năng tản nhiệt khi quay phim cường độ cao. Màn hình xoay lật phía sau cũng được nâng cấp kích thước từ 3 inch lên 3,5 inch, giúp việc giám sát khung hình trực tiếp trở nên dễ dàng hơn.

Giao diện người dùng và hệ thống menu cũng sẽ được thiết kế lại để tối ưu cho các thao tác quay phim chuyên nghiệp. Ngoài ra, người dùng có thể mua thêm kính ngắm điện tử (EVF) rời để gắn vào máy khi cần thiết.

So sánh thông số dự kiến Sony FX5 và Sony FX3

Thông số Sony FX3 (2021) Sony FX5 (Dự kiến 2025) Cảm biến 12.9MP Full-frame 16.6MP Full-frame ISO cơ sở Dual-base ISO Triple-base ISO Độ phân giải video tối đa 4K 5K Open-gate Bộ xử lý Bionz XR Bionz XR 2 Màn hình 3.0 inch 3.5 inch

Với những nâng cấp toàn diện từ cảm biến đến hệ thống xử lý AI, Sony FX5 hứa hẹn sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho dòng máy ảnh cinema nhỏ gọn, phục vụ nhu cầu sản xuất video chuyên nghiệp và điện ảnh kỹ thuật số trong những năm tới.