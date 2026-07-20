Sony IER-EX15C: Tai nghe USB-C không độ trễ và giải pháp âm thanh bền vững giảm giá 50% Sony IER-EX15C gây chú ý với thiết kế không pin giúp bảo vệ môi trường và kết nối USB-C tương thích rộng rãi từ smartphone đến PS5. Mẫu tai nghe này hiện đang đạt mức giá thấp kỷ lục, trở thành lựa chọn tối ưu cho người dùng ưu tiên tính ổn định.

Mẫu tai nghe có dây Sony IER-EX15C sử dụng cổng kết nối USB-C hiện đang được giảm giá sâu tới 50% trên Amazon, đưa sản phẩm này về mức giá thấp kỷ lục so với giá niêm yết 29,99 USD. Đây là cơ hội để người dùng sở hữu một thiết bị âm thanh từ thương hiệu uy tín với các tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng và hồng.

Tai nghe Sony IER-EX15C với các tùy chọn màu sắc hồng, đen và trắng đang được giảm giá 50% trên Amazon.

Giải pháp âm thanh không độ trễ cho game thủ

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Sony IER-EX15C chính là khả năng loại bỏ hoàn toàn độ trễ âm thanh (latency) - vấn đề thường gặp trên các dòng tai nghe không dây Bluetooth. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các game thủ chơi thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), nơi phản ứng nhanh theo âm thanh là yếu tố quyết định thắng bại.

Tai nghe được trang bị bộ điều khiển trực tiếp trên dây tích hợp micro, hỗ trợ đàm thoại trong game một cách thuận tiện. Cổng kết nối USB-C hiện đại giúp thiết bị tương thích tốt với nhiều loại máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Đặc biệt, sản phẩm hỗ trợ chuẩn USB Audio Class 1.0, cho phép hoạt động mượt mà trên các máy chơi game phổ biến như PlayStation 5 và Nintendo Switch.

Thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường

Khác với xu hướng tai nghe True Wireless hiện nay, Sony IER-EX15C sử dụng thiết kế không pin. Điều này không chỉ giúp người dùng loại bỏ nỗi lo hết pin giữa chừng khi đang nghe nhạc hay chơi game mà còn mang lại giá trị bảo vệ môi trường đáng kể.

Việc sản xuất pin Lithium-ion đòi hỏi khai thác kim loại lithium, một quá trình gây tác động tiêu cực đến cảnh quan và tiêu tốn nguồn nước sạch tại các khu vực mỏ. Ngoài ra, việc xử lý pin đã qua sử dụng vẫn là một thách thức lớn do hạn chế về công nghệ tái chế, dễ dẫn đến rò rỉ hóa chất độc hại tại các bãi chôn lấp. Bằng cách sử dụng tai nghe có dây không pin, người dùng đang góp phần giảm thiểu lượng rác thải điện tử độc hại.

Thông số kỹ thuật và tính tiện dụng

Dưới đây là bảng tóm tắt các đặc điểm kỹ thuật chính của sản phẩm:

Đặc điểm Chi tiết Kiểu kết nối Có dây, cổng USB-C Driver Dynamic 5 mm Tính năng đi kèm Micro tích hợp, bộ điều khiển trên dây, thanh trượt chống rối Tương thích Smartphone, Laptop, PS5, Nintendo Switch

Mặc dù sử dụng driver dynamic kích thước nhỏ 5 mm, không thể so sánh về độ chi tiết âm thanh với các dòng tai nghe cao cấp như Audeze LCD-GX (sử dụng driver planar 100 mm), nhưng Sony IER-EX15C vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định trong tầm giá. Để khắc phục nhược điểm dây cáp dễ gây vướng víu, Sony đã trang bị thêm một thanh trượt điều chỉnh độ dài dây, giúp giảm thiểu tình trạng rối dây khi sử dụng hoặc di chuyển.

Với kích thước nhỏ gọn, sản phẩm là lựa chọn thay thế hợp lý cho các dòng tai nghe cồng kềnh khi người dùng cần sự linh động để mang theo cùng các máy chơi game cầm tay.