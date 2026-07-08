Sony PlayStation khai tử đĩa game vào năm 2028: Bước tiến công nghệ hay rào cản sở hữu? Sony dự kiến ngừng sản xuất đĩa game vật lý từ năm 2028, chuyển hẳn sang định dạng số. Quyết định này gây tranh cãi lớn về quyền sở hữu và sự kiểm soát của hãng đối với người dùng.

Sony đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng game thủ sau khi công bố lộ trình loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý. Mọi nỗ lực truyền thông của hãng trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Instagram và YouTube hiện đều bị biến thành nơi để người dùng bày tỏ sự phẫn nộ đối với chiến lược kinh doanh mới này.

Lộ trình chấm dứt kỷ nguyên đĩa vật lý của Sony

Vào ngày 1/7 vừa qua, Sony đã chính thức thông báo kế hoạch ngừng sản xuất đĩa game vật lý cho tất cả các trò chơi PlayStation mới bắt đầu từ tháng 1/2028. Theo tuyên bố từ hãng công nghệ Nhật Bản, các trò chơi trong tương lai sẽ chỉ được phát hành dưới định dạng kỹ thuật số thông qua PlayStation Store và các mã tải về tại các nhà bán lẻ.

Sony lý giải quyết định này dựa trên việc theo dõi thói quen tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng của khách hàng. Tuy nhiên, lập luận này không đủ để xoa dịu cộng đồng. Minh chứng rõ nét nhất là bài đăng quảng cáo cho phụ kiện FlexStrike (một loại cần điều khiển cho game đối kháng) gần đây của PlayStation đã bị "chiếm dụng" hoàn toàn. Thay vì quan tâm đến sản phẩm mới, hàng nghìn bình luận đã đổ dồn vào việc chỉ trích kế hoạch khai tử đĩa game, đi kèm với đó là hình ảnh các bộ sưu tập đĩa game đồ sộ như một lời thách thức.

Một người dùng trên X đã chế lại slogan "Play has no Limits" của Sony thành "Greed has no Limits" (Sự tham lam là vô hạn).

Quyền sở hữu thực sự hay chỉ là "giấy phép sử dụng"?

Trọng tâm của sự phản đối nằm ở sự khác biệt giữa quyền sở hữu (ownership) và giấy phép sử dụng (license). Các chuyên gia và người dùng đã chỉ ra rằng, theo điều khoản dịch vụ của PlayStation Store, việc mua trò chơi kỹ thuật số thực chất chỉ là mua một giấy phép để truy cập nội dung đó.

Điều này dẫn đến những rủi ro lớn về mặt kỹ thuật và pháp lý cho người dùng:

Khả năng bị thu hồi: Thư viện trò chơi kỹ thuật số có thể bị thay đổi hoặc thu hồi bất cứ lúc nào nếu Sony gặp vấn đề về bản quyền hoặc thay đổi chính sách.

Thư viện trò chơi kỹ thuật số có thể bị thay đổi hoặc thu hồi bất cứ lúc nào nếu Sony gặp vấn đề về bản quyền hoặc thay đổi chính sách. Mất quyền chuyển nhượng: Không giống như đĩa vật lý, game kỹ thuật số không thể được bán lại, trao đổi hoặc cho mượn một cách dễ dàng.

Không giống như đĩa vật lý, game kỹ thuật số không thể được bán lại, trao đổi hoặc cho mượn một cách dễ dàng. Phụ thuộc vào máy chủ: Nếu máy chủ của hãng ngừng hoạt động trong tương lai, việc tải lại các trò chơi đã mua có thể trở nên bất khả thi.

Phản ứng của thị trường và động thái từ Sony

Sự phẫn nộ của người dùng không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích. Slogan nổi tiếng của PlayStation là "Play Has No Limits" (Chơi không giới hạn) đã bị chế lại thành "Greed Has No Limits" (Sự tham lam là vô hạn) để ám chỉ việc hãng đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách kiểm soát hoàn toàn kênh phân phối game và triệt tiêu thị trường đĩa cũ.

Hiện tại, đội ngũ marketing của Sony vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về làn sóng phản đối này. Tuy nhiên, một số nguồn tin ghi nhận hãng đang bắt đầu cung cấp các chương trình giảm giá lên tới 50% cho những người dùng có ý định hủy đăng ký dịch vụ PlayStation Plus. Đây được xem là một động thái xoa dịu tạm thời trong bối cảnh niềm tin của khách hàng đang sụt giảm nghiêm trọng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên thuần kỹ thuật số vào năm 2028.