Sony RX10 V lộ diện trước ngày ra mắt: Nâng cấp ống kính zoom 26x và thiết kế hoàn toàn mới Sony chính thức xác nhận ra mắt RX10 V vào ngày 9/7 với ống kính siêu zoom 25-640mm, pin dung lượng lớn NP-FZ100 và ngôn ngữ thiết kế thay đổi đáng kể.

Sau nhiều đồn đoán, Sony đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt mẫu máy ảnh compact cao cấp RX10 V vào thứ Năm, ngày 9/7 tới đây. Đoạn video giới thiệu (teaser) vừa được công bố cho thấy thế hệ thứ 5 của dòng RX10 không chỉ là một bản cập nhật nhẹ về vi xử lý mà còn sở hữu những thay đổi mang tính đột phá về cả hệ thống quang học lẫn thiết kế bên ngoài.

Sony sẽ sớm phát hành một mẫu máy ảnh compact mới với ống kính siêu zoom.

Nâng cấp hệ thống ống kính: Tiêu cự dài hơn, zoom gần 26x

Điểm thay đổi quan trọng nhất nằm ở thông số ghi trên ống kính. Trong khi phiên bản tiền nhiệm RX10 IV sử dụng ống kính 8.8–220 mm, Sony RX10 V đã được trang bị hệ thống quang học mới với dải tiêu cự 9.1–235 mm, giữ nguyên khẩu độ f/2.4–f/4.

Dựa trên kích thước cảm biến 1 inch truyền thống của dòng máy này, tiêu cự quy đổi sang định dạng 35mm tương đương khoảng 25–640 mm. Điều này mang lại khả năng zoom quang học xấp xỉ 26x, vượt trội hơn so với mức 25x (24-600mm) của thế hệ trước. Việc thay đổi dải tiêu cự cho thấy Sony đã thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc thấu kính bên trong để tối ưu hóa khả năng chụp xa.

Nhãn trên ống kính xác nhận dải zoom rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Thay đổi ngôn ngữ thiết kế và công thái học

Đoạn teaser cũng hé lộ những thay đổi đáng kể về ngoại hình của máy. Hình bóng (silhouette) của RX10 V cho thấy các đường nét đã trở nên sắc sảo và vuông vức hơn ở phần đỉnh máy. Một số thay đổi về vị trí phím điều khiển bao gồm:

Bánh xe chế độ: Được chuyển sang phía đối diện của kính ngắm so với thiết kế cũ.

Được chuyển sang phía đối diện của kính ngắm so với thiết kế cũ. Vòng xoay chế độ chụp: Vòng xoay kích hoạt chế độ chụp liên tục ở mặt trước dường như đã bị loại bỏ, cho thấy sự thay đổi trong cách tương tác người dùng.

Vòng xoay kích hoạt chế độ chụp liên tục ở mặt trước dường như đã bị loại bỏ, cho thấy sự thay đổi trong cách tương tác người dùng. Báng cầm và khung thân: Có sự tinh chỉnh để phù hợp với viên pin mới lớn hơn.

Hình bóng của Sony RX10 V có sự khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước.

Sự thay đổi so với thiết kế của Sony RX10 IV.

Cải thiện thời lượng pin và thông số kỹ thuật dự kiến

Một nâng cấp đáng giá khác là việc chuyển sang sử dụng viên pin NP-FZ100. Đây là loại pin đang được sử dụng trên các dòng máy ảnh mirrorless full-frame của Sony, có kích thước và dung lượng lớn gấp đôi so với viên pin cũ. Điều này hứa hẹn sẽ khắc phục điểm yếu về thời lượng sử dụng vốn thường gặp trên các dòng máy compact siêu zoom.

Dưới đây là bảng so sánh thông số cơ bản giữa hai thế hệ:

Thông số Sony RX10 IV (2017) Sony RX10 V (2026) Tiêu cự thực tế 8.8–220 mm 9.1–235 mm Tiêu cự quy đổi (35mm) 24–600 mm 25–640 mm Khẩu độ tối đa f/2.4–f/4 f/2.4–f/4 Khả năng Zoom 25x Gần 26x Loại pin NP-FW50 NP-FZ100

Dù các thông số về cảm biến chưa được tiết lộ chi tiết, giới chuyên môn kỳ vọng Sony RX10 V sẽ được trang bị cảm biến Stacked CMOS 1 inch thế hệ mới cùng khả năng quay video 4K ở tốc độ khung hình cao hơn, vượt qua giới hạn 30 fps của phiên bản ra mắt năm 2017. Mọi thông tin chi tiết về giá bán và ngày lên kệ sẽ được công bố chính thức vào ngày 9/7 tới.