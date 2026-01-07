Sony WH-1000XM6 nhận bản cập nhật lớn: Chế độ chơi game chuyên dụng và chuẩn GMAP mới Bản cập nhật firmware mới nhất cho Sony WH-1000XM6 và WH-1000X The ColleXion mang đến hỗ trợ Bluetooth LE Audio Gaming Audio Profile (GMAP). Công nghệ này giúp giảm độ trễ âm thanh xuống dưới 40ms, mang lại trải nghiệm mượt mà cho game thủ.

Sony vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm quan trọng cho hai dòng tai nghe đầu bảng là WH-1000XM6 và WH-1000X The ColleXion. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt nâng cấp này là sự xuất hiện của chế độ chơi game chuyên dụng, giúp giải quyết triệt để bài toán độ trễ âm thanh trên các thiết bị không dây.

Sony bổ sung chế độ chơi game cho dòng tai nghe WH-1000X.

Công nghệ GMAP: Chìa khóa xóa bỏ độ trễ âm thanh

Theo thông tin từ Sony, bản cập nhật firmware phiên bản 3.1.5 dành cho WH-1000XM6 và phiên bản 1.3.0 dành cho WH-1000X The ColleXion tập trung vào việc hỗ trợ cấu hình âm thanh chơi game của Bluetooth LE Audio, hay còn gọi là GMAP (Gaming Audio Profile). Đây là tiêu chuẩn được Bluetooth SIG thiết kế riêng để tối ưu hóa tốc độ truyền tải dữ liệu âm thanh.

Vấn đề lớn nhất của tai nghe Bluetooth truyền thống khi chơi game chính là độ trễ (latency), khiến hình ảnh và âm thanh không khớp nhau. Với GMAP, tổng độ trễ âm thanh được kỳ vọng sẽ giảm xuống dưới mức 40 miligiây (ms). Trong đó, chuẩn đặc tả quy định 30ms cho quá trình truyền tải không dây và 10ms cho việc xử lý âm thanh trực tiếp trên tai nghe. Ngoài ra, sự chênh lệch âm thanh giữa kênh trái và phải cũng được kiểm soát nghiêm ngặt để không vượt quá 100 miligiây.

GMAP được thiết kế để giảm độ trễ âm thanh xuống dưới 40 miligiây.

Khả năng tùy biến linh hoạt với 4 cấu hình tín hiệu

Điểm đặc biệt của GMAP là cung cấp 4 cấu hình tín hiệu khác nhau, từ A đến D, cho phép người dùng hoặc thiết bị tự động điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế:

Cấu hình A: Ưu tiên tốc độ tối đa, nỗ lực đạt mức độ trễ thấp hơn 30ms.

Ưu tiên tốc độ tối đa, nỗ lực đạt mức độ trễ thấp hơn 30ms. Cấu hình D: Tập trung vào sự ổn định, phù hợp cho các môi trường có nhiều nhiễu sóng điện từ dễ gây ngắt quãng tín hiệu.

So với các chế độ chơi game độc quyền mà một số hãng tai nghe tự phát triển, GMAP có lợi thế lớn nhờ nằm trong đặc tả chung của Bluetooth. Điều này có nghĩa là tính năng này có thể hoạt động tương thích giữa các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, miễn là cả nguồn phát (điện thoại, máy tính) và tai nghe đều hỗ trợ chuẩn LE Audio.

Cách cập nhật và điều kiện sử dụng

Để trải nghiệm tính năng mới, người dùng cần thực hiện cập nhật thông qua ứng dụng Sony Sound Connect trên điện thoại. Sau khi kết nối tai nghe, người dùng truy cập vào phần cài đặt để tiến hành nâng cấp firmware lên phiên bản mới nhất.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng để GMAP thực sự phát huy tác dụng, thiết bị nguồn (như smartphone hoặc máy tính bảng) cũng phải hỗ trợ chuẩn Bluetooth LE Audio. Nếu thiết bị nguồn không tương thích, tai nghe sẽ quay lại sử dụng các cấu hình Bluetooth truyền thống với độ trễ cao hơn.

Thông số Tiêu chuẩn GMAP Tổng độ trễ mục tiêu < 40 ms Độ trễ truyền tải không dây 30 ms Độ trễ xử lý trên tai nghe 10 ms Số lượng cấu hình tín hiệu 4 (A, B, C, D)

Động thái này của Sony cho thấy hãng đang nỗ lực đa dụng hóa các dòng tai nghe chống ồn cao cấp của mình, không chỉ phục vụ nhu cầu nghe nhạc hay làm việc mà còn lấn sân sang mảng giải trí chuyên nghiệp và gaming.