Sony Xperia 1 IX lộ diện trong cơ sở dữ liệu GSMA IMEI khẳng định cam kết mảng smartphone Mẫu flagship thế hệ mới Sony Xperia 1 IX vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu GSMA IMEI với 3 phiên bản, đập tan tin đồn hãng sẽ rút khỏi thị trường di động.

Sony vừa có bước đi chiến lược khi đăng ký thông tin điện thoại cao cấp Xperia 1 IX trong cơ sở dữ liệu GSMA IMEI. Động thái này xác nhận thương hiệu công nghệ Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị cho thế hệ flagship dự kiến ra mắt vào năm 2027, đồng thời dập tắt những hoài nghi về việc hãng sẽ rút lui khỏi mảng sản xuất di động.

Ba biến thể Sony Xperia 1 IX lộ diện trên cơ sở dữ liệu GSMA

Dữ liệu đăng ký từ cơ sở GSMA IMEI cho thấy ba mã sản phẩm hoàn toàn mới của Sony đã xuất hiện. Cụ thể, các phiên bản bao gồm XQ-HH44 dành cho thị trường Nhật Bản, XQ-HH54 hướng đến thị trường châu Âu và XQ-HH74 dành cho các thị trường quốc tế khác, bao gồm cả Trung Quốc Đại lục.

Sony đang phát triển flagship Xperia 1 IX

Căn cứ theo quy luật ký hiệu quen thuộc từ Sony, chữ cái "H" nằm ở đầu mã máy đại diện cho năm sản xuất 2027, trong khi chữ số "4" ở cuối xác nhận thiết bị hỗ trợ công nghệ eSIM. Các tên mã nội bộ tương ứng được ghi nhận bao gồm PM-1545-BV, PM-1540-BV và PM-1541-BV. Đáng chú ý, phiên bản phân phối tại thị trường nội địa Nhật Bản sẽ tương thích với tiêu chuẩn truyền thông vệ tinh 3GPP tiên tiến.

Kế hoạch dài hạn đập tan tin đồn rút lui khỏi thị trường

Sự xuất hiện sớm của Xperia 1 IX trên hệ thống dữ liệu pháp lý không đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ được phát hành sớm hơn chu kỳ thông thường. Tuy nhiên, việc đăng ký các thủ tục từ giai đoạn rất sớm phản ánh quy trình làm việc nghiêm túc và bài bản từ tập đoàn công nghệ này.

Thông tin flagship tiếp theo của Sony vừa xuất hiện trong cơ sở IMEI

Trước đó, mẫu Xperia 1 VII từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu vào tháng 10/2024, và Xperia 1 VIII ghi nhận vào tháng 11/2025. Bước đi tiếp nối này chứng minh Sony duy trì một lộ trình phát triển dài hạn, kiên trì theo đuổi phân khúc smartphone cao cấp thay vì thu hẹp quy mô như một số thông tin đồn đoán.

Kỳ vọng về định hướng công nghệ và thách thức chi phí năm 2027

Mặc dù chi tiết cấu hình phần cứng như chip xử lý, thông số cụm camera hay dung lượng pin vẫn chưa được hé lộ, Xperia 1 IX nhiều khả năng sẽ tiếp tục kế thừa những thế mạnh cốt lõi vốn làm nên danh tiếng của dòng sản phẩm.

Xperia 1 IX sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Thiết bị dự kiến sẽ tập trung vào trải nghiệm nghe nhìn chuyên nghiệp với công nghệ màn hình hiển thị cao cấp, hệ thống camera tối ưu cho nhiếp ảnh và chất lượng âm thanh chuẩn mực. Dù vậy, giới phân tích nhận định biến động chi phí linh kiện toàn cầu, đặc biệt là sự thiếu hụt bộ nhớ DRAM, có thể trở thành rào cản khiến mức giá của Xperia 1 IX gia tăng khi chính thức mở bán vào năm 2027.