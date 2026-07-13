Sorloth giải mã pha bóng không chuyền cho Haaland và biến động trước bán kết World Cup Alexander Sorloth lên tiếng về quyết định gây tranh cãi với Haaland, trong khi Thierry Henry bảo vệ di sản của Ronaldo và tuyển Pháp đón tin vui từ Tchouameni.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa người hùng và tội đồ thường chỉ cách nhau một khoảnh khắc quyết định. Tại vòng tứ kết World Cup, tình huống Alexander Sorloth không chuyền bóng cho Erling Haaland trong tư thế đối mặt đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Na Uy. Mới đây, tiền đạo này đã chính thức lên tiếng giải mã về góc nhìn chiến thuật trong pha bóng đầy tiếc nuối đó.

Áp lực từ John Stones và sai lầm trong nhịp chạm

Tình huống phản công 2 đánh 1 diễn ra trong bối cảnh Na Uy đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trước đội tuyển Anh. Khi đó, Haaland đã di chuyển thông minh vào khoảng trống, nhưng Sorloth lại quyết định dứt điểm thay vì thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ.

Giải thích về quyết định này, Sorloth chia sẻ: "Tôi chạm bóng, ngẩng lên nhìn và thấy John Stones đang tìm cách chặn đường chuyền. Do đó tôi chạm bóng lần nữa nhưng không tốt. Tôi đã đợi Stones di chuyển để có cơ hội chuyền vì điều duy nhất tôi muốn làm trong tình huống đó là chuyền cho Erling, nhưng Stones lởn vởn định cắt nên tôi quyết định sút".

Haaland đã chờ nhưng không được Sorloth chuyền vì Sorloth ngại Stones sẽ cắt bóng

Sự do dự trong tích tắc trước sự lọc lõi của một trung vệ đẳng cấp như John Stones đã khiến cơ hội trôi qua. Sorloth thừa nhận đây là một vết gờ trong sự nghiệp: "Đó là một khoảnh khắc mà tôi cảm thấy tiếc vì mình có thể làm tốt hơn. Tôi đã nghĩ sẽ có cơ hội nữa xuất hiện, nhưng tất nhiên đây là một trận tứ kết và ở sân khấu bóng đá lớn nhất".

Thierry Henry và góc nhìn về di sản của Cristiano Ronaldo

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry đã có những chia sẻ đầy nhân văn về Cristiano Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha phải dừng bước tại giải đấu năm nay. Bất chấp những tranh cãi về phong độ, Henry khẳng định chức vô địch World Cup không phải thước đo duy nhất cho sự vĩ đại.

"Rất nhiều cầu thủ vĩ đại đã không vô địch World Cup nhưng điều đó không ảnh hưởng tới di sản của họ", Henry nhấn mạnh. Ông cũng bày tỏ hy vọng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ sớm đạt cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp, đồng thời ca ngợi tầm ảnh hưởng của Ronaldo như một tấm gương về sự chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Biến động nhân sự và khẩu chiến trước đại chiến Pháp - Tây Ban Nha

Tại đại bản doanh của đội tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps vừa đón nhận tin vui về lực lượng trước trận bán kết quan trọng gặp Tây Ban Nha. Tiền vệ trụ cột Aurelien Tchouameni đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Sự hiện diện của Tchouameni đồng nghĩa với việc Manu Kone sẽ phải trở lại băng ghế dự bị, trong khi Adrien Rabiot vẫn giữ được vị trí chính thức trong sơ đồ chiến thuật của Les Bleus.

Bên lề sân cỏ, không khí trận bán kết cũng nóng lên bởi những phát biểu của cầu thủ hai bên. Đáp lại tuyên bố của Lamine Yamal rằng Pháp nên lo sợ vì kết quả đối đầu gần đây, trung vệ Ibrahima Konate khẳng định: "Chúng tôi chẳng phải sợ ai cả, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này còn cậu ấy muốn nói gì cũng được".

Nỗi đau của người Brazil

Ở một diễn biến khác, thủ thành Alisson Becker cũng đã phá vỡ sự im lặng sau thất bại cay đắng của ĐT Brazil. Anh mô tả trận thua này là một "vết sẹo khó lành" và thừa nhận sự buồn bực đang bao trùm toàn đội. Tuy nhiên, Alisson cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ và khẳng định sự gắn kết giữa đội tuyển và các cổ động viên sẽ là động lực để Selecao đứng dậy sau vấp ngã tại kỳ World Cup khắc nghiệt này.