Y tế - Sức khỏe Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh báo ca nặng ở trẻ em Đến ngày 22/7, Lâm Đồng ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD), trong đó 57 ca nặng và 1 trường hợp tử vong. Dù số ca mắc chưa vượt ngưỡng cảnh báo toàn tỉnh, diễn biến dịch tại nhiều “điểm nóng” đang đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế và các địa phương.

Xã Đạ Huoai kiểm tra từng hộ gia đình, vận động cam kết diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết

Các “điểm nóng” và mối lo ca bệnh nặng ở trẻ em

Theo bà Nguyễn Thị Hiếu Hòa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, số ca mắc SXHD trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức thấp trong những tháng đầu năm, tuy nhiên bắt đầu bùng phát mạnh từ tuần 24 và đạt đỉnh 254 ca vào tuần 27. Mặc dù trong 2 tuần gần nhất (tuần 28 và 29), số ca mắc có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ, lần lượt ghi nhận 232 và 198 ca, nhưng con số này vẫn cao gấp 3,4 lần so với giai đoạn trước tuần 24. Chỉ tính riêng 3 tuần gần nhất, toàn tỉnh đã ghi nhận 684 ca, chiếm gần 30% tổng số ca mắc từ đầu năm.

Sự phân bố ca bệnh cho thấy gánh nặng dịch tễ tập trung rõ rệt tại một số địa bàn. Khu vực Lâm Đồng biển xanh vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 58,6% tổng số ca mắc và tới 82,5% ca nặng. Tuy nhiên, dịch đang có xu hướng lan rộng sang khu vực đại ngàn và ngàn hoa. Xét theo cấp khu vực, Đức Linh dẫn đầu toàn tỉnh với 411 ca mắc (17 ca nặng), tiếp theo là Tánh Linh (310 ca) và Tuy Đức (158 ca).

Phụ nữ xã Lạc Dương vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh

Đáng chú ý, diễn biến dịch bệnh đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều trị, đặc biệt là nhóm bệnh nhi. Mặc dù nhóm tuổi từ 15 trở xuống chỉ chiếm 43,8% tổng số ca mắc (1.001 ca), nhưng nhóm này lại chiếm tới 64,9% số ca nặng (37/57 ca). Trường hợp tử vong duy nhất tính đến nay được ghi nhận tại xã Quảng Tín, khu vực Đắk R’lấp cũng là một bệnh nhi mới 3 tuổi. Bên cạnh đó, qua rà soát toàn tỉnh vẫn còn 470 hồ sơ bệnh án (20,6%) chưa xác định rõ phân độ bệnh, tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót các dấu hiệu cảnh báo dịch lâm sàng.

Kéo giảm tử vong, dập dịch tận gốc

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Lâm Đồng đã đưa ra chuỗi giải pháp trọng tâm, yêu cầu triển khai đồng thời hai nhiệm vụ: giảm tử vong thông qua nâng cao năng lực điều trị và giảm mắc bằng cách triệt phá triệt để ổ dịch véc-tơ truyền bệnh.

Trong công tác phân luồng giám sát, ngành y tế xác định 2 khu vực ưu tiên hàng đầu cần can thiệp ngay lập tức là khu vực Đắk R’lấp (trọng tâm là xã Quảng Tín - nơi có ca tử vong và các chỉ số lăng quăng, muỗi ở mức cao) và khu vực Đức Linh (điểm nóng nhất về số ca mắc và ca nặng). Tiếp theo đó là các khu vực Tánh Linh, Tuy Đức và Hàm Thuận Nam - những nơi ghi nhận số ca tăng liên tiếp hoặc xuất hiện nhiều ca nặng trong những tuần gần đây.

Người dân xử lý thùng nước chứa lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết tại xã Quảng Khê

Ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, để hạn chế nguy cơ tử vong, ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, chuyển tuyến kịp thời; không để người bệnh nguy cơ cao điều trị ngoại trú không đúng quy định. Đồng thời, các lớp tập huấn về chẩn đoán, phân độ và theo dõi giai đoạn nguy hiểm của bệnh SXHD sẽ được tổ chức cho nhân viên y tế cơ sở và phòng khám tư nhân.

Về phía y tế dự phòng, tại các ổ dịch bùng phát, lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra véc-tơ khẩn cấp trong vòng 48 - 72 giờ. Chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy được duy trì định kỳ hằng tuần trong tối thiểu 4 tuần liên tục tại các xã, phường trọng điểm. Chính quyền địa phương được đề nghị tái kích hoạt các đội xung kích phòng, chống dịch, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đôn đốc người dân tự dọn dẹp dụng cụ chứa nước.

Sự chủ động của ngành y tế cùng thái độ không chủ quan từ người dân sẽ là chìa khóa then chốt để Lâm Đồng sớm khống chế chuỗi lây nhiễm SXHD, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.