Southend và West Ham chia điểm trong trận giao hữu cân bằng Southend hòa West Ham 1-1 ở Club Friendlies, khiến hai đội cùng rời sân với kết quả bất phân thắng bại.

Southend 1 - 1 West Ham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Southend tiếp đón West Ham.

15' H. Cardwell đưa Southend vượt lên Phút 15', H. Cardwell lập công, giúp Southend mở tỷ số 1-0. Đội bóng này sớm tạo lợi thế trong trận đấu.

45+1' Mavropanos gỡ hòa cho West Ham Phút 45+1', K. Mavropanos lập công, giúp West Ham gỡ hòa 1-1 trước Southend. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Southend thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Southend đưa C. Kendall vào sân thay O. Coker khi tỷ số đang là 1-1. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai có thể giúp Southend làm mới lực lượng.

46' Southend thay người đầu hiệp hai Phút 46', Southend đưa L. Twamley vào sân thay H. Cardwell. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 1-1.

52' Southend thay người đầu hiệp hai Phút 52, S. Austin vào sân thay Trialist A bên phía Southend, khi tỷ số đang là 1-1. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Southend trong phần còn lại của trận đấu.

56' West Ham nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, West Ham nhận thẻ vàng trong thế trận đang cân bằng.

74' Southend thay người ở phút 74 Phút 74, Southend đưa J. Stone vào sân thay J. Popoola. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu đang diễn ra giằng co.

KT Kết thúc: Southend 1-1 West Ham Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:50 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Southend vs West Ham

Thời gian: 18/07/2026 21:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Southend và West Ham sẽ chạm trán trong một trận giao hữu, với điểm nhấn nằm ở sự khác biệt về trạng thái gần đây và xu hướng cân bằng từ lần gặp gần nhất. Southend đang có khởi đầu tích cực khi giành chiến thắng ở trận gần nhất được ghi nhận, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá đầy đủ chuỗi phong độ của đội bóng.

Southend có điểm tựa từ chiến thắng gần nhất

Phong độ gần nhất của Southend được ghi nhận bằng một chiến thắng. Dù chỉ có một kết quả được cung cấp, tín hiệu này vẫn mang lại nền tảng tinh thần đáng chú ý trước cuộc đối đầu với West Ham.

Tuy nhiên, không nên mở rộng đánh giá vượt quá dữ liệu hiện có. Chưa có thông tin về số bàn thắng, bàn thua, cách đội bóng tạo ra chiến thắng hay những thay đổi cụ thể trong đội hình. Vì vậy, yếu tố quan trọng với Southend sẽ là khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa trạng thái tích cực đó vào trận đấu sắp tới.

Thế đối đầu vẫn cân bằng

Ở lần đối đầu gần nhất, Southend và West Ham hòa nhau. Thống kê tổng hợp này cho thấy chưa có đội nào tạo được ưu thế trong cuộc gặp được ghi nhận, qua đó mở ra một trận đấu khó dự đoán nếu chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Với Southend, kết quả hòa trước đó có thể là cơ sở để đội bóng nhập cuộc tự tin hơn. Trong khi đó, West Ham sẽ cần tạo ra khác biệt bằng cách kiểm soát tốt các thời điểm quan trọng, đặc biệt nếu trận đấu diễn ra giằng co như lần gặp gần nhất.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc các chỉ số chuyên môn. Do đó, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, ưu tiên tấn công biên hay lựa chọn cách tiếp cận thận trọng.

Trong bối cảnh giao hữu, khả năng tổ chức và mức độ ổn định trong từng giai đoạn có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Southend cần tận dụng đà tâm lý từ chiến thắng gần nhất, còn West Ham phải bảo đảm sự gắn kết trong cách vận hành. Những điều chỉnh trong trận, nếu có, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận nhưng chưa thể được khẳng định trước giờ bóng lăn.

Nhận định Southend vs West Ham

Southend có lợi thế tinh thần nhất định nhờ chiến thắng gần nhất, nhưng lần đối đầu gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng một kết quả phân định thắng thua. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng duy trì cự ly đội hình, tận dụng cơ hội và phản ứng trước những thay đổi về thế trận.

Nhìn chung, đây là màn so tài mà Southend có thể bước vào với sự tự tin, trong khi West Ham đứng trước yêu cầu thể hiện tính chủ động và khả năng tạo khác biệt. Dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể, nhưng đủ để kỳ vọng một cuộc đối đầu cân bằng và giàu tính thử nghiệm.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Southend · 0 thắng 1 hòa West Ham · 0 thắng Southend 1 - 1 West Ham Hòa

Southend 5 trận gần nhất H T H B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới West Ham 5 trận gần nhất H T B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới