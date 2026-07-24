SpaceX hạ giá Starlink Mini xuống mức kỷ lục cùng tùy chọn trả góp 16 USD mỗi tháng SpaceX ra mắt gói trả góp Starlink Mini chỉ 16 USD/tháng, đưa tổng chi phí thiết bị xuống mức kỷ lục 192 USD nhằm dọn đường cho thế hệ kế tiếp.

SpaceX vừa đưa ra bước đi mới nhằm mở rộng tệp khách hàng sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh di động khi chính thức áp dụng chính sách trả góp cho bộ thiết bị Starlink Mini. Đây là lần đầu tiên người dùng đăng ký gói dịch vụ di động Starlink Roaming có thể sở hữu thiết bị thu sóng nhỏ gọn này mà không cần thanh toán toàn bộ chi phí ban đầu.

Chi tiết gói trả góp và mức giảm giá kỷ lục của Starlink Mini

Theo chính sách mới cập nhật trên trang chủ của hãng, khách hàng có thể mua bộ Starlink Mini với mức chi trả 16 USD mỗi tháng kéo dài trong 12 tháng. Khi kết thúc chu kỳ thanh toán, tổng số tiền người dùng bỏ ra chỉ là 192 USD. Đây được ghi nhận là mức giá chính thức thấp nhất từ trước đến nay cho một bộ thiết bị thu sóng Starlink Mini hoàn chỉnh.

Starlink Mini dish

Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh thiết bị của tập đoàn công nghệ không gian này. Ở thời điểm mới ra mắt, Starlink Mini từng có mức giá khởi điểm lên tới 599 USD. Sau đó, SpaceX đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán trực tiếp xuống khoảng 200 USD trên các nền tảng phân phối, đồng thời từng thử nghiệm chính sách tặng miễn phí thiết bị cho người dùng gói Residential Max nhằm khuyến khích họ sử dụng thêm gói dịch vụ di động Roaming.

Vị thế di động vượt trội so với các thế hệ đĩa thu Starlink khác

Mặc dù SpaceX đã giới thiệu thế hệ đĩa thu Standard V5 với kích thước thu gọn khoảng một phần ba so với phiên bản tiền nhiệm, dòng sản phẩm này vẫn chưa được phân phối rộng rãi và vẫn cồng kềnh hơn khá nhiều so với Starlink Mini. Đối với những người dùng thường xuyên di chuyển, việc tích hợp bộ thu sóng vào trong một thiết bị có kích thước chỉ bằng một chiếc máy tính bảng giúp Starlink Mini giữ vững ưu thế tuyệt đối về tính cơ động.

Tiêu chí Starlink Mini (Chính sách mới) Starlink Mini (Lúc ra mắt) Hình thức thanh toán Trả góp 16 USD/tháng (12 tháng) hoặc mua đứt Trả thẳng 100% Tổng chi phí thiết bị 192 USD (trả góp) / ~200 USD (mua đứt) 599 USD Đối tượng ưu đãi chính Thuê bao gói Starlink Roaming Toàn bộ người dùng đăng ký mới

Bước đệm cho sự xuất hiện của thế hệ Starlink Mini 2

Các chuyên gia phân tích nhận định việc SpaceX chủ động giảm giá sâu và cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt cho Starlink Mini không chỉ đơn thuần là bài toán kích cầu. Đây nhiều khả năng là động thái xả hàng tồn kho để chuẩn bị cho sự ra mắt của phiên bản Starlink Mini 2.

Những thông tin rò rỉ trước đó cho thấy thế hệ Starlink Mini 2 sẽ mang đến cải tiến vượt bậc về mặt hạ tầng phần cứng với việc tích hợp sẵn nguồn pin bên trong cùng cổng sạc chuẩn USB-C đại chúng. Nâng cấp này giúp người dùng hoàn toàn giải phóng khỏi các bộ lưu điện hoặc phụ kiện chuyển đổi điện áp cồng kềnh, đưa trải nghiệm Internet vệ tinh di động trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn đáng kể trong tương lai.