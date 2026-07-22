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    Spartak Trnava và CSKA 1948 níu chân nhau ở vòng loại Conference League

    Tuệ Nhân22/07/2026 20:43

    Spartak Trnava hòa CSKA 1948 0-0 trên sân Štadión Antona Malatinského ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khiến hai đội cùng rời sân mà chưa tạo được lợi thế rõ ràng.

    Spartak Trnava0 - 0CSKA 1948Kết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Spartak Trnava tiếp đón CSKA 1948.

    • 22'D. Medina nhận thẻ vàng

      Phút 22', D. Medina của CSKA 1948 nhận thẻ vàng trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 26'M. Zemzemi nhận thẻ vàng

      Phút 26, M. Zemzemi của CSKA 1948 nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của CSKA 1948 trong trận.

    • 30'CSKA 1948 nhận thêm thẻ vàng

      Phút 30, H. Cuellar của CSKA 1948 nhận thẻ vàng. Đội khách đang liên tiếp bị cảnh cáo trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 34'M. Bajrami nhận thẻ vàng

      Phút 34, M. Bajrami của Spartak Trnava nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng khi trọng tài đã phải rút thẻ liên tiếp.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 56'CSKA 1948 thay người ở phút 56

      Phút 56', CSKA 1948 điều chỉnh nhân sự khi J. Martines vào sân thay M. Diallo. Trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

    • 59'Spartak Trnava thay người ở phút 59

      Phút 59, Spartak Trnava đưa H. Gong vào sân thay F. Trello. Động thái này có thể giúp đội chủ nhà làm mới lối chơi trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 59'Spartak Trnava điều chỉnh nhân sự

      Phút 59', Spartak Trnava đưa T. Kudlicka vào sân thay T. Wildeboer. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tạo thêm khác biệt trong thế trận chưa có bàn thắng.

    • 67'Frederic vào sân, CSKA 1948 thay người

      Phút 67, Frederic vào sân thay B. Sobrero, khi CSKA 1948 thực hiện điều chỉnh nhân sự.

    • 68'G. Rusev nhận thẻ vàng phút 68

      Phút 68, G. Rusev (CSKA 1948) nhận thẻ vàng. CSKA 1948 tiếp tục bị cảnh cáo trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 76'A. Iliev vào sân, CSKA 1948 thay đổi nhân sự

      Phút 76, CSKA 1948 thay người: A. Iliev vào sân thay J. Meyer.

    • 76'CSKA 1948 thay người ở phút 76

      Phút 76', F. Krebs vào sân thay M. Zemzemi bên phía CSKA 1948. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận ở thời điểm này.

    • 77'Spartak Trnava điều chỉnh nhân sự phút 77

      Phút 77', Spartak Trnava đưa J. Carrion vào sân thay M. Mikovic. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 77'Spartak Trnava thay người phút 77

      Phút 77', Spartak Trnava đưa D. Bukovsky vào sân thay P. Azango. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới nhân sự trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

    • 89'Spartak Trnava thay người ở phút 89

      Phút 89', Spartak Trnava đưa L. Mehmeti vào sân thay L. Khorkheli. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 0-0, trong những phút cuối đầy căng thẳng.

    • KTKết thúc: Spartak Trnava 0-0 CSKA 1948

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

    Cập nhật lúc 03:23 23/07/2026

    Đội hình chính thức
    Spartak Trnava
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Munoz
    CSKA 1948
    Sơ đồ 4-4-1-1
    72
    Martin Vantruba
    24
    Kristián Koštrna
    52
    Erik Sabo
    16
    Melos Bajrami
    29
    Martin Mikovič
    5
    Roman Begala
    91
    Marin Laušić
    20
    Filip Trello
    30
    Luka Khorkheli
    11
    Philip Azango
    14
    Tijmen Wildeboer
    1
    Petar Marinov
    2
    Diego Medina
    4
    Andre Hoffmann
    3
    Lasha Dvali
    22
    Ognjen Gašević
    20
    Brian Sobrero
    8
    Moataz Zemzemi
    33
    Héctor Cuellar
    11
    Georgi Rusev
    30
    Jules Meyer
    93
    Mamadou Diallo
    Dự bị
    Spartak Trnava
    31 Martin Janáček40 Tomáš Jablonický3 Juanmi Carrión13 Marek Ujlaky25 Ivan Anokye Mensah27 Michal Tomič6 Roman Procházka12 Kristián Stručka18 Hilary Gong
    CSKA 1948
    13 Dimitar Sheytanov15 Fourat Soltani96 Dragan Grivić10 Borislav Tsonev14 Kaloyan Strinski19 Marto Boychev23 Florian Krebs34 Petar Vitanov67 Frédéric Maciel
    Cập nhật đội hình lúc 01:08 23/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Spartak Trnava sẽ đối đầu CSKA 1948 tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:30 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân City Arena Trnava, nơi Spartak Trnava có điều kiện thi đấu quen thuộc hơn.

    Đây là cuộc so tài mà lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu gần nhất là hai cơ sở đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, mọi đánh giá về tương quan trước trận cần được đặt trong phạm vi thận trọng.

    Lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

    Spartak Trnava và CSKA 1948 mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Spartak Trnava giành chiến thắng, trong khi CSKA 1948 không thắng và hai đội không hòa. Kết quả này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện chủ nhà trước lần gặp lại.

    Dù vậy, một lần đối đầu chưa phải cơ sở đủ rộng để khẳng định sự áp đảo lâu dài. Kết quả trong quá khứ có thể cho thấy Spartak Trnava từng xử lý tốt cuộc đấu này, nhưng không thể thay thế những dữ liệu về phong độ hiện tại hoặc tình hình nhân sự. Vì thế, CSKA 1948 vẫn có cơ hội làm mới thế trận bằng cách tiếp cận phù hợp hơn.

    Thế trận được chờ đợi

    Với City Arena Trnava là địa điểm thi đấu, Spartak Trnava nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu để chủ động hơn. Lợi thế này có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc tự tin, đặc biệt khi họ đang có kết quả đối đầu gần nhất thuận lợi.

    Ở chiều ngược lại, CSKA 1948 cần duy trì sự tập trung và hạn chế để trận đấu bị chi phối bởi yếu tố sân bãi. Khi chưa có dữ liệu về sơ đồ, phong độ hay các cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định đội khách sẽ lựa chọn cách tổ chức nào. Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý những thời điểm Spartak Trnava gia tăng sức ép.

    Nhận định trước trận

    Spartak Trnava bước vào trận đấu với hai điểm tựa rõ ràng: sân nhà City Arena Trnava và chiến thắng trong lần gặp CSKA 1948 gần nhất. Những yếu tố này giúp đội chủ nhà được đánh giá có nền tảng thuận lợi hơn về mặt tâm lý.

    Tuy nhiên, khoảng trống thông tin về phong độ hiện tại, lực lượng và mục tiêu cụ thể của hai đội khiến chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về diễn biến trận đấu. CSKA 1948 vẫn có thể tạo ra thế giằng co nếu tổ chức tốt và không để Spartak Trnava phát huy lợi thế sân nhà từ sớm.

    Nhìn chung, cuộc đối đầu này nghiêng nhẹ về Spartak Trnava trên cơ sở lịch sử gần nhất và địa điểm thi đấu. Dẫu vậy, cục diện chỉ có thể được phân định qua cách hai đội nhập cuộc, kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội trong thực tế.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Spartak Trnava · 1 thắng0 hòaCSKA 1948 · 0 thắng
    22/01/2026
    CSKA 1948
    0 - 1
    Spartak Trnava
    ST
    Spartak Trnava
    5 trận gần nhất
    TBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    CSKA 1948
    5 trận gần nhất
    HTBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Spartak Trnava và CSKA 1948 níu chân nhau ở vòng loại Conference League
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