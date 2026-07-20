Sporting CP thắng đậm, Strasbourg nhận thất bại nặng ở Club Friendlies Sporting CP đánh bại Strasbourg 7-0 tại Club Friendlies, với bảy cầu thủ lần lượt ghi bàn; Strasbourg khép lại trận giao hữu bằng thất bại nặng nề.

Sporting CP 7 - 0 Strasbourg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sporting CP tiếp đón Strasbourg.

4' I. Doumbia đưa Sporting CP vượt lên Phút 4', I. Doumbia lập công, đưa Sporting CP vượt lên dẫn Strasbourg 1-0. Đội bóng Bồ Đào Nha có khởi đầu thuận lợi khi sớm mở tỷ số.

36' S. Altimira giúp Sporting CP nới rộng cách biệt Phút 36', S. Altimira lập công, giúp Sporting CP nhân đôi cách biệt trước Strasbourg. Đội bóng Bồ Đào Nha đang dẫn 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Strasbourg thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', G. Slonina vào sân thay M. Piekutowski bên phía Strasbourg. Sporting CP đang dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh này đến ngay khi hiệp hai bắt đầu.

46' Strasbourg điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Strasbourg đưa Y. Becker vào sân thay L. Hogsberg, trong bối cảnh Sporting CP đang dẫn 2-0. Sự điều chỉnh này có thể giúp Strasbourg làm mới đội hình sau hiệp đầu khó khăn.

46' Strasbourg thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Strasbourg điều chỉnh nhân sự khi A. Omobamidele vào sân thay I. Doukoure.

46' Strasbourg thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46 , Strasbourg đưa M. Del Blanco vào sân thay M. Oyedele khi đang bị Sporting CP dẫn 2-0. Sự điều chỉnh này có thể giúp Strasbourg làm mới đội hình sau hai bàn thua.

46' Strasbourg điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46, Strasbourg thay người: P. Diong vào sân, B. Chilwell rời trận. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai của đội bóng Pháp.

46' Strasbourg thay người đầu hiệp hai Phút 46', Strasbourg đưa P. Demba vào sân thay M. Amougou. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận sau giờ nghỉ.

46' Strasbourg điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Strasbourg đưa D. Sousa vào sân thay S. Nanasi. Đội bóng Pháp có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

46' Strasbourg thay người đầu hiệp hai Phút 46', Strasbourg điều chỉnh nhân sự khi M. Godo vào sân thay B. Brantlind. Đang bị Sporting CP dẫn 2-0, Strasbourg có thể kỳ vọng sự thay đổi này tạo thêm sức bật sau giờ nghỉ.

46' Strasbourg thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Strasbourg đưa R. Messi vào sân thay S. Amo-Ameyaw. Sự thay đổi ngay sau giờ nghỉ có thể giúp Strasbourg tìm thêm phương án tạo khác biệt.

51' S. Andersen giúp Sporting CP nới rộng cách biệt Phút 51', S. Andersen lập công, giúp Sporting CP nới rộng cách biệt trước Strasbourg lên 3-0. Sporting CP đang kiểm soát thế trận với lợi thế rất lớn.

60' Sporting CP điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Sporting CP đưa R. Zalazar vào sân thay S. Andersen. Sporting CP đang dẫn Strasbourg 3-0, tạo điều kiện để đội bóng này tiếp tục kiểm soát thế trận.

60' Sporting CP điều chỉnh nhân sự phút 60 Phút 60, M. Araujo vào sân thay R. Mangas, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Sporting CP. Đội chủ nhà đang tạo thế trận thuận lợi khi dẫn Strasbourg 3-0.

60' Sporting CP thay người ở phút 60 Phút 60', Sporting CP đưa J. Derry vào sân thay F. Goncalves khi đang dẫn Strasbourg 3-0.

63' Strasbourg thay người ở phút 63 Phút 63, Strasbourg điều chỉnh nhân sự khi G. Kodia vào sân thay M. Lukovic. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong bối cảnh Sporting CP đang nắm thế chủ động.

63' Y. Gomis vào sân thay R. Nzingoula Phút 63', Strasbourg thay người: Y. Gomis vào sân, nhường chỗ cho R. Nzingoula.

65' R. Zalazar sút phạt đền, Sporting CP dẫn 4-0 Phút 65, R. Zalazar bình tĩnh lập công trên chấm phạt đền, giúp Sporting CP nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Strasbourg.

67' Sporting CP thay người ở phút 67 Phút 67', F. Ioannidis vào sân thay R. Nel bên phía Sporting CP. Sự điều chỉnh diễn ra khi Sporting CP đang dẫn 4-0, trong thế trận khá thuận lợi.

69' M. Araujo nâng tỷ số lên 5-0 Phút 69, M. Araujo lập công, giúp Sporting CP nới rộng cách biệt lên 5-0 trước Strasbourg.

80' G. Catamo ghi bàn, Sporting CP chạm mốc 6-0 Phút 80', G. Catamo lập công, giúp Sporting CP nới rộng cách biệt lên 6-0 trước Strasbourg. Sporting CP tiếp tục phô diễn sức mạnh trong trận đấu này.

82' Sporting CP thay người ở phút 82 Phút 82, Sporting CP đưa S. Faye vào sân thay G. Catamo khi đội chủ nhà đang dẫn 6-0. Một sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận hoàn toàn thuận lợi.

82' Sporting CP thay người ở phút 82 Phút 82', C. Grombahi vào sân thay G. Vagiannidis bên phía Sporting CP. Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra trong những phút cuối trận.

84' Ioannidis đưa Sporting CP lên 7-0 Phút 84, F. Ioannidis lập công cho Sporting CP, nới rộng cách biệt lên 7-0 trước Strasbourg. Đội chủ nhà tiếp tục phô diễn sức mạnh trong một trận đấu hoàn toàn áp đảo.

KT Kết thúc: Sporting CP 7-0 Strasbourg Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 0.

Cập nhật lúc 04:11 21/07/2026

Thông tin trận đấu

Sporting CP sẽ đối đầu Strasbourg trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 02h15 ngày 21/07/2026.

Sporting CP có điểm tựa từ lần ra sân gần nhất

Ở trận gần nhất được ghi nhận, Sporting CP giành chiến thắng. Đây là tín hiệu tích cực trước cuộc so tài với Strasbourg, dù chỉ một kết quả chưa đủ để phản ánh toàn diện phong độ hoặc mức độ ổn định của đội bóng.

Trong bối cảnh giao hữu, kết quả thường được đặt cạnh những mục tiêu khác như duy trì cảm giác thi đấu và thử nghiệm cách vận hành. Vì vậy, Sporting CP có thể hướng đến việc kiểm tra sự hiệu quả trong lối chơi thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng.

Strasbourg và những ẩn số trước trận

Chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng hoặc cách tiếp cận trận đấu của Strasbourg. Điều này khiến việc đánh giá tương quan hai đội trở nên thận trọng hơn, đặc biệt khi đây là một trận giao hữu và các đội có thể lựa chọn cách bố trí nhân sự khác với những trận đấu chính thức.

Việc thiếu dữ liệu về những lần đối đầu, vị trí thi đấu hoặc mục tiêu cụ thể của Strasbourg cũng không cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về lợi thế của một bên. Diễn biến thực tế trên sân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đội kiểm soát được nhịp độ trận đấu.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Sporting CP nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế tinh thần từ chiến thắng gần nhất để chủ động triển khai thế trận. Tuy nhiên, chưa có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai đội, nên chưa thể xác định cụ thể cách mỗi bên tổ chức tấn công và phòng ngự.

Với tính chất giao hữu, những điều chỉnh trong trận có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện. Khả năng thích ứng sau các lần thay đổi nhân sự, chất lượng xử lý ở hai khu vực cấm địa và mức độ duy trì sự tập trung sẽ là những yếu tố đáng theo dõi.

Nhận định trước trận

Sporting CP có điểm tựa là chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định ưu thế rõ ràng trước Strasbourg. Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội lựa chọn nhân sự và mức độ nghiêm túc trong từng giai đoạn.

Do chưa có thông tin đầy đủ về phong độ của Strasbourg, lực lượng và chiến thuật, kết quả cụ thể không nên được dự đoán một cách võ đoán. Điều đáng chú ý nhất sẽ là cách Sporting CP chuyển hóa sự tự tin từ trận gần nhất thành màn trình diễn trên sân.

Sporting CP 5 trận gần nhất T B T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Strasbourg 5 trận gần nhất T T H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới