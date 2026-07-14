Thể thao 360 Sports Festival 2026: Hướng tới mô hình lễ hội thể thao thường niên quy mô quốc gia Trở lại năm 2026 với quy mô mở rộng, Sports Festival tiếp tục là sân chơi thể thao dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên, hướng tới mục tiêu lâu dài: xây dựng mô hình lễ hội thể thao thường niên có quy mô quốc gia, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ Công An phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup, Sports Festival được định hướng là hoạt động thường niên, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển phong trào thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân, vũ trang nhân dân và cộng đồng. Thông qua chuỗi giải đấu, hoạt động giao lưu và trải nghiệm, sự kiện đã tạo thêm một không gian để cán bộ, chiến sĩ, vận động viên và người dân cùng tham gia rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Sports Festival 2026 sẽ vô cùng sôi nổi với 12 môn thi đấu trải dài từ tháng 7 đến tháng 9

Ngay trong mùa đầu tiên, chuỗi sự kiện đã cho thấy sức hút của mô hình lễ hội thể thao đa môn. Hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và du khách đã hội tụ tại chuỗi sự kiện với nhiều giải đấu trải rộng ở các bộ môn như golf, chạy bộ, quần vợt, bắn súng đĩa bay, Kick Boxing... Không chỉ các giải đấu chuyên nghiệp, nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu cũng thu hút sự tham gia của đông đảo du khách, người dân địa phương, góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Tiếp nối nền tảng đó, Sports Festival 2026 được mở rộng cả về quy mô tổ chức và nội dung chuyên môn. Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 với 12 giải đấu thuộc nhiều bộ môn, dự kiến thu hút khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước và quốc tế. Bên cạnh các môn đã tạo dấu ấn từ mùa đầu, năm nay Ban Tổ chức bổ sung thêm nhiều nội dung mới như Triathlon trẻ quốc gia, Beach Tennis Championship, đồng thời mở rộng quy mô quốc tế với sự tham gia của các câu lạc bộ, vận động viên và lực lượng cảnh sát các nước ASEAN thông qua ASEAN Police Open Golf Tournament 2026.

Bên cạnh các môn đã tạo dấu ấn từ mùa đầu, năm nay Sports Festival sẽ có thêm nhiều nội dung mới

Việc mở rộng hệ thống giải đấu không chỉ làm phong phú nội dung của Sports Festival mà còn cho thấy định hướng phát triển theo mô hình lễ hội thể thao đa môn, nơi các hoạt động thi đấu được tổ chức liên tục trong nhiều tuần, tạo điều kiện để nhiều nhóm đối tượng cùng tham gia. Từ vận động viên thành tích cao, vận động viên phong trào đến người yêu thể thao và các gia đình đều có thể trở thành một phần của chuỗi sự kiện, qua đó lan tỏa tinh thần "khỏe để cống hiến, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Một điểm đáng chú ý của Sports Festival là sự kết hợp giữa hoạt động thể thao chuyên nghiệp với trải nghiệm văn hóa, du lịch và cộng đồng. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều quốc gia phát triển nhằm gia tăng giá trị của các sự kiện thể thao, không chỉ dừng ở thi đấu mà còn góp phần thúc đẩy kết nối xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực phát triển kinh tế dịch vụ.

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Theo Ban Tổ chức, việc duy trì Sports Festival theo hình thức thường niên sẽ từng bước hình thành một hệ thống giải đấu có tính kế thừa, tạo cơ hội để các liên đoàn, hiệp hội thể thao, câu lạc bộ và vận động viên xây dựng kế hoạch thi đấu dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các giải thể thao tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động thể thao ngày càng gia tăng, việc phát triển các mô hình lễ hội thể thao quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời tạo thêm những không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh cho người dân.

Với định hướng phát triển bền vững, Sports Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của cộng đồng.