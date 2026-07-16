St Joseph S Fc và Bohemians bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League St Joseph S Fc hòa Bohemians 0-0 tại Europa Sports Park, Gibraltar, ở vòng loại đầu tiên UEFA Europa Conference League, khiến hai đội cùng chia điểm sau trận đấu.

St Joseph S Fc 0 - 0 Bohemians Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St Joseph S Fc tiếp đón Bohemians.

36' A. Cascajo nhận thẻ vàng Phút 36, A. Cascajo của St Joseph S Fc bị trọng tài rút thẻ vàng. Trận đấu tại Europa Sports Park vẫn chưa có bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' St Joseph S Fc điều chỉnh nhân sự Phút 59, J. Coombes được tung vào sân thay A. Cascajo bên phía St Joseph S Fc. Đội bóng này làm mới lực lượng trong hiệp hai, khi A. Cascajo trước đó đã nhận thẻ vàng.

60' Bohemians điều chỉnh nhân sự phút 60 Phút 60, Bohemians thay người: M. Strods vào sân, thế chỗ C. Parsons.

60' Bohemians thay người ở phút 60 Phút 60, Bohemians điều chỉnh nhân sự khi C. Byrne vào sân thay S. Mullen. Sự xuất hiện của Byrne mang đến thêm một lựa chọn mới cho Bohemians trong phần còn lại của trận đấu.

60' Bohemians thay người ở phút 60 Phút 60', Bohemians đưa C. Whelan vào sân thay D. James-Taylor. Tỷ số vẫn là 0-0, khi đội khách làm mới nhân sự trong hiệp hai.

63' D. Devoy nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, D. Devoy của Bohemians nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu tại Europa Sports Park vẫn đang diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng được ghi.

65' M. Rosa nhận thẻ vàng ở phút 65 Phút 65, M. Rosa của St Joseph S Fc nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, khiến mỗi tình huống va chạm đều cần được kiểm soát.

65' Francis nhận thẻ đỏ, St Joseph S Fc mất người Phút 65', Francis của St Joseph S Fc nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người. Tỷ số vẫn là 0-0, và cục diện trận đấu hứa hẹn trở nên khó khăn hơn với St Joseph S Fc.

65' S. Todd nhận thẻ vàng ở phút 65 Phút 65, S. Todd của Bohemians nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co khi tỷ số chưa được khai thông.

67' St Joseph S Fc thay người ở phút 67 Phút 67', J. Forjan vào sân thay B. Essamay Diedhiou bên phía St Joseph S Fc. Sự điều chỉnh diễn ra khi St Joseph S Fc đang thiếu người, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

67' St Joseph S Fc thay người sau thẻ đỏ Phút 67, A. Rey vào sân thay Pirulo bên phía St Joseph S Fc. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý sau khi Francis nhận thẻ đỏ ở phút 65.

75' St Joseph S Fc thay người ở phút 75 Phút 75, St Joseph S Fc đưa E. De Haro vào sân thay Juanma . Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của Francis, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà củng cố thế trận khi tỷ số vẫn là 0-0.

75' St Joseph S Fc thay người ở phút 75 Phút 75', St Joseph S Fc đưa F. J. Moreno Arjona vào sân thay M. Rosa. Đây là sự điều chỉnh nhân sự khi St Joseph S Fc đang chơi thiếu người.

81' R. Tierney nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, R. Tierney (Bohemians) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, với tỷ số 0-0.

81' J. Flores nhận thẻ vàng Phút 81', J. Flores bên phía Bohemians nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

84' Bohemians thay người ở phút 84 Phút 84', Bohemians đưa S. Diallo vào sân thay J. Flores. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

84' Bohemians điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, Bohemians đưa H. Vaughan vào sân thay R. Tierney. Trong thế trận St Joseph S Fc 0-0 Bohemians, sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho những phút cuối.

KT Kết thúc: St Joseph S Fc 0-0 Bohemians Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 17/07/2026

Đội hình chính thức St Joseph S Fc Sơ đồ 4-3-3 · HLV Javier Sanchiz Munoz Bohemians Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alan Reynolds 1 Bradley Banda 2 Kingsley Fobi 5 Geovanni Barba 20 Jean Lauture 4 Javi Paul 33 Pirulo 16 Bakary Diédhiou 22 Juanma 8 Marco Rosa 23 Álvaro Cascajo 19 Francis Ferrón 25 Paul Walters 6 Jordan Flores 15 Senan Mullen 22 Sam Todd 12 Patrick Hickey 26 Ross Tierney 10 Dawson Devoy 4 Niall Morahan 11 Dayle Rooney 18 Douglas James-Taylor 7 Connor Parsons Dự bị St Joseph S Fc 13 Jesús Romero 30 Iván Morales 3 Julian Valarino 6 Evan de Haro 10 Álvaro Rey 12 Javier Moreno 17 Jamie Coombes 24 Hassane Adamou Amadou 7 Javi Forjan Bohemians 1 Kacper Chorążka 30 Finn McDonnell 3 Ryan Burke 24 Cian Byrne 5 Sadou Diallo 8 Harry Vaughan 17 Adam McDonnell 23 Zane Myers 32 Markuss Strods Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trước trận

St Joseph S Fc sẽ tiếp đón Bohemians tại Europa point stadium lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đấu được chú ý bởi hai đội bước vào trận với trạng thái gần nhất trái ngược: St Joseph S Fc nhận thất bại, còn Bohemians giành chiến thắng.

Bên cạnh phong độ gần nhất, Bohemians còn nắm lợi thế trong lần đối đầu được ghi nhận. Đội khách đã thắng, trong khi St Joseph S Fc chưa có chiến thắng hay trận hòa nào ở cuộc đối đầu này.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt ban đầu

St Joseph S Fc chỉ được ghi nhận một kết quả gần nhất là thất bại. Dữ liệu này chưa đủ để đánh giá toàn diện sức mạnh của đội chủ nhà, nhưng chắc chắn đặt họ vào thế cần phản ứng tích cực khi trở lại thi đấu trên sân Europa point stadium.

Trong khi đó, Bohemians bước vào trận sau một chiến thắng. Kết quả này mang lại sự chủ động nhất định về tâm lý, đặc biệt khi đối thủ bên kia chiến tuyến vừa trải qua một trận đấu không như mong muốn. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ có thể được chuyển hóa thành ưu thế trên sân nếu Bohemians duy trì được sự chắc chắn và kiểm soát tốt những thời điểm St Joseph S Fc gia tăng sức ép.

Thế đối đầu nghiêng về Bohemians

Lần đối đầu gần nhất được ghi nhận chứng kiến Bohemians giành chiến thắng. St Joseph S Fc chưa thắng và cũng chưa hòa trong dữ liệu đối đầu này. Dù vậy, một lần gặp không thể phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, đồng thời cũng không thay thế cho màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới.

Với St Joseph S Fc, nhiệm vụ quan trọng là không để kết quả đối đầu trở thành sức ép tâm lý. Đội chủ nhà cần nhập cuộc tỉnh táo, hạn chế những sai sót không cần thiết và tìm cách đưa trận đấu về thế cân bằng. Ngược lại, Bohemians có thể tận dụng sự tự tin từ kết quả trước đó để gây áp lực sớm, nhưng vẫn phải tránh tâm lý chủ quan.

Cuộc đấu chiến thuật tại Europa point stadium

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở cách mỗi bên tổ chức thế trận, chuyển đổi trạng thái và xử lý áp lực trong những giai đoạn quan trọng, thay vì phụ thuộc vào một sơ đồ cụ thể.

St Joseph S Fc có thể cần ưu tiên sự an toàn ở tuyến dưới trước khi đẩy cao đội hình. Sau một kết quả gần nhất là thất bại, việc giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến sẽ giúp đội chủ nhà tránh bị cuốn vào thế trận do Bohemians kiểm soát. Khi có bóng, những pha triển khai đơn giản và trực diện có thể là lựa chọn phù hợp để giảm nguy cơ mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Bohemians, với lợi thế từ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu, có cơ sở để chơi chủ động hơn. Dù vậy, đội khách không nên chỉ trông chờ vào ưu thế tâm lý. Khả năng duy trì nhịp độ, gây sức ép đúng thời điểm và nhanh chóng lùi về khi mất bóng sẽ quyết định việc họ có giữ được quyền kiểm soát hay không.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Trận đấu có thể được định hình bởi sự giằng co giữa nhu cầu tìm kiếm phản ứng của St Joseph S Fc và sự tự tin của Bohemians. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, trong khi đội khách sở hữu điểm tựa từ chiến thắng gần nhất cũng như lần đối đầu được ghi nhận.

Không có đủ dữ liệu để khẳng định một bên sẽ áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, Bohemians đang có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, còn St Joseph S Fc cần chứng minh khả năng thay đổi thế trận bằng màn trình diễn chặt chẽ và kỷ luật. Vì thế, sự ổn định trong từng thời điểm, đặc biệt ở các pha chuyển trạng thái, có thể trở thành yếu tố quyết định tại Europa point stadium.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất St Joseph S Fc · 0 thắng 0 hòa Bohemians · 1 thắng Bohemians 2 - 0 St Joseph S Fc BOH

St Joseph S Fc 5 trận gần nhất B H B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Bohemians 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới