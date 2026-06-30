Steam Controller có thể tự đi tìm trạm sạc như robot hút bụi nhờ ứng dụng web độc đáo Ứng dụng web mới cho phép Steam Controller dùng động cơ rung để tự di chuyển đến trạm sạc. Hệ thống tận dụng webcam để định vị và kết nối tự động với đế sạc nam châm.

Steam Controller không chỉ là một tay cầm chơi game thông thường với hệ thống phản hồi xúc giác (haptics) tiên tiến. Một ứng dụng web mới đây đã biến thiết bị này thành một thực thể có khả năng tự hành, cho phép nó tự tìm đường về trạm sạc khi hết pin, tương tự như cách vận hành của các loại robot hút bụi thông minh hiện nay.

Sức mạnh từ động cơ rung phản hồi xúc giác

Cơ chế di chuyển của Steam Controller dựa trên việc điều khiển các động cơ rung mạnh mẽ bên trong thiết bị. Trước đó, các nhà phát triển đã chứng minh rằng có thể "lái" tay cầm này như một chiếc xe điều khiển từ xa bằng các phím WASD trên bàn phím. Động cơ rung không chỉ đẩy tay cầm tiến về phía trước mà còn cho phép thực hiện các cú quay xe với độ chính xác đáng kinh ngạc trên bề mặt phẳng.

The Steam Controller can "drive" across a tabletop thanks to its vibration motor.

Cơ chế tự hành thông qua định vị webcam

Để nâng cấp từ một món đồ chơi điều khiển từ xa thành một hệ thống tự hành, ứng dụng web mang tên "Steam Controller Auto-Charge" đã được ra đời. Khi được kích hoạt, ứng dụng này sẽ yêu cầu quyền truy cập vào webcam của máy tính. Điều kiện cần thiết là cả tay cầm và đế sạc (charging puck) phải nằm trong tầm quan sát của camera.

Phần mềm sẽ tiến hành nhận diện cả hai thành phần này trong không gian thực, sau đó tự động điều hướng Steam Controller di chuyển dần về phía đế sạc. Nhờ vào hệ thống nam châm cực mạnh trên đế sạc, tay cầm sẽ tự động khớp nối và căn chỉnh chính xác các điểm tiếp xúc kim loại để bắt đầu quá trình nạp năng lượng.

Triển vọng tự động hóa trong tương lai

Mặc dù hiện tại ứng dụng vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, nhưng nó đã mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn cho việc tự động hóa thiết bị ngoại vi. Trong tương lai, các ứng dụng tương tự có thể được thiết lập để tự động kích hoạt khi người dùng nhấn một tổ hợp phím, hoặc khi tay cầm chuyển sang chế độ chờ (standby).

Điều này giúp giải quyết vấn đề nan giải về pin trên các thiết bị không dây, đảm bảo tay cầm luôn trong trạng thái đầy năng lượng mỗi khi game thủ cần sử dụng. Dù Steam Controller hiện đang ở tình trạng khan hiếm hàng trên thị trường, những sáng tạo phần mềm như thế này vẫn tiếp tục duy trì sức hút và giá trị cho dòng phần cứng độc đáo của Valve.