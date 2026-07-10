Steam Deck cập nhật Beta mới: Sửa lỗi hiển thị UI và nâng cấp trải nghiệm Remote Play Valve phát hành bản cập nhật Steam Deck Beta mới, tập trung sửa lỗi tỷ lệ giao diện Big Picture và tối ưu hóa Remote Play với tùy chọn giới hạn 59.94 FPS.

Valve vừa chính thức phát hành bản cập nhật mới dành cho máy chơi game cầm tay Steam Deck thông qua các kênh thử nghiệm Preview và Beta. Đợt nâng cấp này không chỉ giải quyết các vấn đề về hiển thị giao diện mà còn mang đến những cải tiến quan trọng cho tính năng chơi game từ xa và khả năng hỗ trợ tay cầm từ bên thứ ba.

Steam Deck nhận được nhiều cải tiến quan trọng trong bản cập nhật thử nghiệm mới nhất.

Khắc phục lỗi hiển thị và giao diện người dùng

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong bản cập nhật này là việc xử lý triệt để lỗi tỷ lệ hiển thị giao diện (UI scaling). Cụ thể, Valve đã khắc phục tình trạng các thành phần đồ họa hiển thị sai kích thước trong chế độ Big Picture khi người dùng đang sử dụng máy ở chế độ Desktop. Điều này giúp trải nghiệm chuyển đổi giữa các môi trường sử dụng trở nên nhất quán và dễ nhìn hơn.

Bên cạnh đó, một lỗi nhỏ liên quan đến phần xem trước nội dung cập nhật (Patch Notes) trong mục Cài đặt hệ thống cũng đã được xử lý. Trước đó, hệ thống đôi khi hiển thị sai thông tin của các kênh cập nhật khác nhau, gây nhầm lẫn cho người dùng khi theo dõi các thay đổi mới.

Nâng cấp tính năng Remote Play và độ ổn định truyền tải

Tính năng chơi game từ xa (Remote Play) nhận được sự quan tâm đặc biệt trong đợt cập nhật này. Valve đã bổ sung tùy chọn giới hạn khung hình 59.94 FPS, cho phép người dùng tinh chỉnh hiệu suất truyền tải phù hợp hơn với các màn hình tiêu chuẩn. Theo ghi nhận, hiện tượng giật khung hình (frame drop) khi đặt giới hạn FPS ở chế độ tự động cũng đã được giảm thiểu đáng kể, giúp quá trình chơi game mượt mà hơn.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật của Valve cũng đã khắc phục lỗi quá tải bộ giải mã video (video decoder) của máy khách khi người dùng kích hoạt tùy chọn băng thông không giới hạn. Cải tiến này đặc biệt có lợi cho những người sở hữu hệ thống mạng tốc độ cao, đảm bảo các phiên chơi game từ xa luôn ổn định và không bị gián đoạn đột ngột.

Mở rộng hỗ trợ tay cầm và sửa lỗi phần cứng

Về khả năng tương thích phần cứng, bản cập nhật Steam Input đã mở rộng hỗ trợ cho các dòng tay cầm phổ biến từ bên thứ ba. Cụ thể bao gồm:

Tay cầm PDP Afterglow Wave (cả phiên bản có dây và không dây) dành cho Nintendo Switch.

Các dòng tay cầm Turtle Beach dành cho Nintendo Switch 2.

Đối với những người vẫn đang sử dụng Steam Controller, Valve đã phát hành bản vá lỗi firmware giúp khắc phục tình trạng nút B đôi khi bị lặp lệnh nhấn (double press) một cách ngẫu nhiên.

Bảng tóm tắt các thay đổi chính trong bản cập nhật

Hạng mục Nội dung cập nhật quan trọng Giao diện (UI) Sửa lỗi tỷ lệ hiển thị Big Picture Mode; sửa lỗi hiển thị Patch Notes. Remote Play Thêm giới hạn 59.94 FPS; tối ưu hóa bộ giải mã video và độ mượt khung hình. Tay cầm Hỗ trợ thêm thiết bị từ PDP và Turtle Beach; sửa lỗi firmware Steam Controller.

Hiện tại, người dùng muốn trải nghiệm sớm các tính năng này có thể truy cập vào mục Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > System Update Channel và chọn kênh Preview hoặc Beta. Sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất và đạt độ ổn định cần thiết, Valve sẽ chính thức triển khai bản cập nhật này đến toàn bộ người dùng thông qua kênh Stable.