Steam Frame lộ diện: Valve âm thầm cập nhật driver cho thấy kính VR mới sắp chính thức ra mắt Valve âm thầm chuyển trạng thái driver Steam Frame sang 'Released'. Động thái này cùng sự xuất hiện của các tester cho thấy kính VR mới sắp trình làng.

Hệ sinh thái phần cứng của Valve đang tiến gần hơn tới việc hoàn thiện sau khi hãng này liên tục có những động thái mới liên quan đến thiết bị thực tế ảo (VR) thế hệ kế tiếp. Sau sự xuất hiện của Steam Controller và Steam Machine, tâm điểm chú ý hiện nay đang đổ dồn vào Steam Frame – thiết bị cuối cùng trong danh sách phần cứng mới nhất của hãng.

Kính thực tế ảo Steam Frame của Valve.

Bước ngoặt từ bản cập nhật driver trên SteamDB

Mặc dù Valve vẫn chưa chính thức xác nhận mức giá hay ngày phát hành cụ thể, nhưng các dữ liệu kỹ thuật mới nhất cho thấy quá trình chuẩn bị đã đi đến giai đoạn cuối. Theo ghi nhận từ SteamDB, Valve vừa tung ra bản cập nhật quan trọng cho trình điều khiển (driver) của Steam Frame Wireless Adapter.

Đáng chú ý, driver này hiện đã được liệt kê dưới dạng một công cụ dành cho Windows (Windows tool) và trạng thái đã chính thức thay đổi thành "Released" (Đã phát hành). Trong quy trình phát triển phần cứng, việc hoàn thiện và công khai phần mềm hỗ trợ thường là tín hiệu cho thấy thiết bị thương mại đã sẵn sàng để tiếp cận người dùng đại trà.

Trình điều khiển bộ chuyển đổi không dây Steam Frame xuất hiện trên SteamDB.

Dấu hiệu từ cộng đồng tester và hệ thống đánh giá

Một chi tiết kỹ thuật khác không kém phần quan trọng là số lượng người dùng đang truy cập bản cập nhật driver này. Dữ liệu từ SteamDB hiển thị có khoảng 21 người đang thử nghiệm driver mới. Đây có thể là các nhân viên nội bộ hoặc các đơn vị đánh giá độc lập (reviewers) đã được Valve gửi thiết bị thử nghiệm trước ngày ra mắt.

Bên cạnh đó, Valve cũng đã bắt đầu triển khai hệ thống xếp hạng khả năng tương thích của các trò chơi với Steam Frame. Việc dán nhãn tương thích cho thấy hãng đang tích cực xây dựng thư viện nội dung tối ưu cho thiết bị VR mới, tương tự như cách họ đã làm rất thành công với Steam Deck trước đây.

Kỳ vọng về ngày ra mắt và giá bán

Dựa trên tiền lệ từ các sản phẩm trước đó của Valve, thời điểm công bố chính thức có thể không còn xa. Khi các bài đánh giá Steam Machine bắt đầu xuất hiện, Valve đã công bố giá và ngày phát hành chỉ sau khoảng một tuần. Nếu kịch bản này lặp lại, cộng đồng game thủ có thể nhận được thông tin chính thức về Steam Frame ngay trong tuần tới.

Dưới đây là bảng tổng hợp trạng thái hiện tại của các dòng phần cứng mới nhất từ Valve:

Thiết bị Trạng thái Steam Controller Đã mở bán Steam Machine Đã ra mắt chính thức Steam Frame Đã phát hành driver (Chờ công bố)

Việc Valve giữ im lặng về cấu hình chi tiết và giá bán càng làm tăng thêm sự tò mò của giới công nghệ. Tuy nhiên, với việc driver kết nối không dây đã sẵn sàng, Steam Frame hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm VR tự do, thoát khỏi sự gò bó của dây cáp vốn là rào cản lớn đối với nhiều người dùng hiện nay.