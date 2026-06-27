Steam Machine bị đẩy giá lên hơn 3.000 USD trước ngày ra mắt chính thức Dù chưa chính thức lên kệ, Steam Machine của Valve đã bị giới đầu cơ rao bán trên eBay với mức giá cao gấp 3 lần niêm yết, phản ánh tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng.

Valve đã chính thức bắt đầu gửi email xác nhận đặt chỗ cho mẫu máy Steam Machine, cho phép những người dùng may mắn được lựa chọn có thể sở hữu thiết bị trước ngày ra mắt 30/06/2026. Tuy nhiên, tương tự như nhiều sản phẩm công nghệ đình đám khác, Steam Machine đang trở thành mục tiêu béo bở của giới đầu cơ (scalpers) ngay cả khi máy chưa đến tay người tiêu dùng phổ thông.

The Steam Machine.

Thị trường thứ cấp hỗn loạn với mức giá gấp 3 lần niêm yết

Theo ghi nhận thực tế, các lượt rao bán Steam Machine đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các nền tảng thương mại điện tử như eBay. Mức giá mà giới đầu cơ đưa ra khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Trong khi phiên bản cấu hình cơ bản 512GB đi kèm Steam Controller được Valve niêm yết chính thức ở mức 1.128 USD, thì trên thị trường đen, con số này đã bị đẩy lên tới 3.200 USD.

Ngay cả những gói sản phẩm có mức giá "mềm" hơn cũng dao động quanh ngưỡng 1.700 USD, vẫn cao hơn đáng kể so với giá trị thực tế từ nhà sản xuất. Điều này cho thấy giới đầu cơ đang kỳ vọng vào một cơn khát hàng cực lớn từ cộng đồng game thủ.

Steam Machine listed on eBay.

Tình trạng khan hiếm được dự báo từ trước

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ về giá trên thị trường thứ cấp bắt nguồn từ thông báo của Valve về việc giới hạn số lượng thiết bị trong đợt mở bán đầu tiên. Khi nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu, việc các cá nhân tận dụng kẽ hở để trục lợi là điều khó tránh khỏi.

Đáng chú ý, bất chấp mức giá phi lý, một số giao dịch đã được thực hiện thành công. Dữ liệu từ eBay cho thấy ít nhất một chiếc Steam Machine đã được bán với giá 2.800 USD. Điều này chứng tỏ một bộ phận người dùng sẵn sàng chi trả số tiền gấp đôi để trở thành những người đầu tiên sở hữu thiết bị mà không cần chờ đợi các đợt mở bán tiếp theo.

Steam Machine sold on eBay.

Lời khuyên cho người dùng trước bẫy giá của giới đầu cơ

Tình trạng thổi giá này không phải là mới trong ngành công nghiệp game. Trước đó, thị trường đã từng chứng kiến những đợt sốt giá tương tự với card đồ họa (GPU), máy chơi game console thế hệ mới và thậm chí là cả mẫu Steam Controller vừa ra mắt.

Đối với những người dùng chưa nhận được email đặt chỗ, các chuyên gia khuyến cáo nên kiên nhẫn thay vì mua lại từ giới đầu cơ. Valve hiện vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể cho đợt đặt chỗ tiếp theo, nhưng nhiều khả năng nguồn cung sẽ được cải thiện và bổ sung trong tương lai gần. Việc mua hàng từ các nguồn không chính thống không chỉ khiến người dùng thiệt hại về tài chính mà còn tiềm ẩn rủi ro về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau này.