Steam Machine dẫn đầu doanh thu trên Valve: Sức mạnh phần cứng hay hiệu ứng từ mức giá cao? Dù nhận nhiều đánh giá trái chiều về hiệu năng so với mức giá 1.049 USD, Steam Machine vẫn chiếm lĩnh vị trí số 1 danh sách bán chạy nhờ cách tính doanh thu tổng của Valve.

Mẫu máy tính chơi game mini Steam Machine của Valve vừa chính thức ra mắt và ngay lập tức leo lên vị trí dẫn đầu danh sách sản phẩm bán chạy nhất trên nền tảng Steam. Đáng chú ý, thành tích này đạt được bất chấp những phản hồi trái chiều từ các chuyên gia về việc liệu hiệu năng của máy có tương xứng với mức giá đắt đỏ hay không.

Banner xếp hạng các sản phẩm bán chạy nhất của Valve với sự xuất hiện của Steam Machine

Chiến lược doanh thu đằng sau vị trí dẫn đầu

Vị trí số 1 của Steam Machine trên bảng xếp hạng Steam không hoàn toàn phản ánh số lượng đơn vị máy đến tay người dùng. Thay vì xếp hạng theo số bản bán ra, hệ thống của Valve tính toán dựa trên tổng doanh thu. Với mức giá niêm yết từ 1.049 USD, thiết bị phần cứng này dễ dàng vượt mặt các tựa game miễn phí (free-to-play) vốn dựa vào giao dịch nhỏ lẻ như Marvel Rivals hay Counter-Strike 2.

Sự chênh lệch về giá trị đơn hàng giúp Steam Machine chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngay cả "người anh em" Steam Deck, dù vừa ghi nhận đợt tăng giá và cải thiện vị trí lên hạng 5, vẫn thấp hơn đáng kể so với mẫu mini PC chạy SteamOS này. Điều này minh chứng cho một xu hướng trong ngành công nghiệp game: khi nhu cầu đủ mạnh, các nhà sản xuất có thể tối ưu hóa lợi nhuận ngay cả khi chi phí phần cứng tăng cao.

Steam top sellers shown with Steam Machine in 1st place

Rào cản từ giá thành và chuỗi cung ứng linh kiện

Valve thừa nhận tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện lưu trữ toàn cầu là nguyên nhân chính đẩy giá Steam Machine lên cao hơn dự kiến. Câu hỏi đặt ra là liệu những người dùng phổ thông có sẵn sàng chi trả một khoản phí cao cấp cho một hệ thống chạy Linux thay vì các hệ máy console truyền thống hay không.

Thông số đặc trưng Chi tiết Hệ điều hành SteamOS (Dựa trên Linux) Mức giá khởi điểm Từ 1.049 USD Vị trí xếp hạng Số 1 (Tính theo doanh thu) Phân khúc Mini PC / Console Alternative

Để kiểm soát nguồn cung, gã khổng lồ ngành game đã triển khai hệ thống đặt chỗ theo hàng đợi. Việc nhiều khách hàng vẫn đang chờ đợi email xác nhận mua hàng cho thấy hai khả năng: hoặc lượng hàng tồn kho cực kỳ thấp, hoặc nhu cầu thực tế từ những người đam mê công nghệ là rất lớn.

Tình trạng khan hiếm và nạn đầu cơ

Tại thị trường châu Á, nơi không áp dụng hệ thống đặt chỗ trước, Steam Machine đã nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng tại các trạm phân phối Komodo. Ngay sau đó, thiết bị này xuất hiện trên các thị trường thứ cấp với mức giá bị đẩy lên cao ngất ngưởng bởi các tay đầu cơ (scalpers).

Mặc dù hiệu năng thực tế trong game vẫn còn gây tranh cãi, Steam Machine được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vị thế trong danh sách bán chạy của Valve trong thời gian tới. Sự kết hợp giữa thương hiệu mạnh, hệ sinh thái SteamOS và sự khan hiếm linh kiện đang tạo ra một sức hút đặc biệt cho dòng sản phẩm này, bất kể những hoài nghi về giá trị sử dụng so với số tiền bỏ ra.