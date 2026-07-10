Steam thiết lập kỷ lục doanh thu 11,1 tỷ USD: Sự trỗi dậy của các tựa game cũ Nửa đầu năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử của Steam với doanh thu vượt cả năm 2020. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra xu hướng đáng lo ngại khi tỷ trọng từ các trò chơi mới đang giảm dần.

Steam, nền tảng phân phối trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, vừa thiết lập một cột mốc tài chính mới trong nửa đầu năm 2026. Theo báo cáo mới nhất từ đơn vị phân tích Alinea Analytics, nền tảng thuộc sở hữu của Valve đã đạt tổng doanh thu 11,1 tỷ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm, đánh dấu giai đoạn nửa năm thành công nhất trong lịch sử của hãng.

Steam tiếp tục khẳng định vị thế thống trị trong thị trường game PC toàn cầu.

Phân tích đà tăng trưởng: Vượt xa cột mốc thời đại dịch

Con số 11,1 tỷ USD không chỉ là một kỷ lục mới mà còn phản ánh sức mạnh bền bỉ của thị trường game PC. So với cùng kỳ năm 2025, doanh thu của Steam đã tăng trưởng 14,5%. Đáng chú ý, kết quả này còn cao hơn 8% so với nửa cuối năm 2025 – giai đoạn thường có doanh thu đột biến nhờ các đợt giảm giá lớn dịp lễ hội và cuối năm.

Để thấy rõ quy mô tăng trưởng, doanh thu chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026 đã chính thức vượt qua tổng doanh thu của cả năm 2020. Đây là một so sánh đầy ấn tượng, bởi năm 2020 từng được coi là thời điểm vàng của ngành công nghiệp trò chơi điện tử khi người dùng toàn cầu dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho giải trí tại nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dữ liệu doanh thu của Steam cho thấy sự tăng trưởng ổn định từ mức 5,5 tỷ USD năm 2017 lên khoảng 20 tỷ USD vào năm 2025.

Sự dịch chuyển cơ cấu: Game mới đang mất dần vị thế?

Mặc dù tổng doanh thu tăng mạnh, báo cáo từ Alinea Analytics cũng chỉ ra một sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách người dùng chi tiêu. Tỷ trọng đóng góp từ các trò chơi mới phát hành trong năm đang có xu hướng sụt giảm liên tục.

Giai đoạn Tỷ trọng doanh thu từ các tựa game mới ra mắt Nửa đầu năm 2024 (H1 2024) 29% Nửa đầu năm 2025 (H1 2025) 27% Nửa đầu năm 2026 (H1 2026) 21%

Dữ liệu này cho thấy người chơi đang có xu hướng tập trung ngân sách vào các tựa game lâu đời, các trò chơi dạng dịch vụ (live-service) có cộng đồng ổn định hoặc các bản cập nhật nội dung của những trò chơi đã ra mắt trước đó. Việc các trò chơi mới chỉ đóng góp 21% doanh thu là một tín hiệu buộc các nhà phát triển phải xem xét lại chiến lược tiếp cận thị trường trong tương lai.

Những điểm sáng thương mại trong năm 2026

Bất chấp xu hướng sụt giảm tỷ trọng chung của các sản phẩm mới, thị trường vẫn ghi nhận những cái tên có sức hút cực lớn, mang về doanh thu hàng trăm triệu USD chỉ sau thời gian ngắn phát hành:

Forza Horizon 6: Đạt doanh thu xấp xỉ 197,7 triệu USD trên Steam dù mới ra mắt chưa đầy hai tháng.

Đạt doanh thu xấp xỉ 197,7 triệu USD trên Steam dù mới ra mắt chưa đầy hai tháng. Resident Evil Requiem: Thu về khoảng 194,5 triệu USD với 3,4 triệu bản được bán ra trên nền tảng này.

Thu về khoảng 194,5 triệu USD với 3,4 triệu bản được bán ra trên nền tảng này. Crimson Desert: Một sản phẩm đến từ Hàn Quốc cũng ghi nhận thành tích ấn tượng với hơn 190 triệu USD kể từ khi phát hành vào tháng 3/2026.

Sự thành công của các tựa game này chứng minh rằng mặc dù thị trường đang trở nên khắt khe hơn với các sản phẩm mới, nhưng những trò chơi có chất lượng vượt trội và thương hiệu mạnh vẫn có khả năng tạo ra đột phá về tài chính.