Stefanos Tsitsipas vô địch Gstaad 2026: Chấm dứt 16 tháng "khát" danh hiệu Vượt qua Raphael Collignon sau trận chung kết nghẹt thở kéo dài 3 set, Stefanos Tsitsipas chính thức đăng quang tại Swiss Open, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trên bản đồ ATP.

Sau 16 tháng dài đằng đẵng sống trong hoài nghi và những chấn thương dai dẳng, Stefanos Tsitsipas đã tìm lại hương vị chiến thắng. Tay vợt người Hy Lạp vừa chính thức đăng quang tại Swiss Open Gstaad 2026 sau khi đánh bại Raphael Collignon với tỉ số 2-1 (6-4; 6-7; 6-3). Đây không chỉ là danh hiệu ATP thứ 13 trong sự nghiệp của anh, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự trở lại của một ngôi sao từng đứng vị trí số 3 thế giới.

Bản lĩnh của cựu Á quân Roland Garros

Trận chung kết chiều ngày 19/7 (giờ Hà Nội) là một cuộc thử thách thực sự về tâm lý đối với Tsitsipas. Anh khởi đầu đầy chủ động với chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên nhờ những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát thế trận từ cuối sân. Tuy nhiên, Raphael Collignon đã cho thấy vì sao anh là đối thủ khó chịu khi thi đấu kiên cường, kéo set 2 vào loạt tie-break và cân bằng tỉ số trận đấu.

Tsitsipas nâng cao chức vô địch đầu tiên trong năm nay tại Gstaad (Thụy Sĩ)

Đứng trước áp lực của set quyết định, bản lĩnh của cựu á quân Roland Garros đã lên tiếng đúng lúc. Tsitsipas điều chỉnh lối chơi, tăng cường những cú đánh thuận tay (forehand) mang thương hiệu để áp đảo đối thủ người Bỉ. Anh khép lại set 3 với tỉ số 6-3, chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ Dubai Open 2025.

Hành trình vượt qua giới hạn thể lực

Đáng chú ý, con đường đến ngôi vương của tay vợt 27 tuổi tại Thụy Sĩ năm nay không hề trải đầy hoa hồng. Thống kê cho thấy cả 4 trận đấu cuối cùng của anh tại Gstaad đều phải bước sang set quyết định. Tsitsipas đã lần lượt vượt qua Jerome Kym, Arthur Rinderknech và Alexander Shevchenko bằng một ý chí bền bỉ trước khi bước vào trận chung kết.

Chia sẻ sau lễ trao cúp, Tsitsipas không giấu nổi sự xúc động: "Tôi thực sự hạnh phúc. Đây là một tuần rất dài với những trận đấu như không bao giờ kết thúc. Tôi đã phải chiến đấu hết mình trong từng trận và vượt qua không ít vấn đề về thể lực. Vì vậy, danh hiệu này càng có ý nghĩa hơn".

Cú hích quan trọng trên bảng xếp hạng ATP

Chiến thắng này mang lại cho Tsitsipas 250 điểm thưởng quý giá. Theo dự báo, anh sẽ có bước nhảy vọt khoảng 30 bậc trên bảng xếp hạng ATP, vươn lên vị trí số 55 thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để tay vợt người Hy Lạp tìm lại vị thế trong nhóm dẫn đầu sau giai đoạn rơi tự do vì phong độ thiếu ổn định.

Nhìn chung, chức vô địch tại Gstaad là bước đệm hoàn hảo để Tsitsipas chuẩn bị cho chuỗi giải sân cứng Bắc Mỹ sắp tới. Sau vài ngày nghỉ ngơi hồi phục, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến một phiên bản Tsitsipas mạnh mẽ và tự tin hơn trong giai đoạn cuối của mùa giải 2026.