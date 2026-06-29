Stephen Eustaquio và bàn thắng lịch sử: Nén đau thương viết nên cổ tích cho Canada Cú dứt điểm ở phút 90+2 của Stephen Eustaquio không chỉ đưa Canada lần đầu vào vòng 1/8 World Cup mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của một chiến binh vượt qua nghịch cảnh.

Đó là một kịch bản như được viết sẵn cho sân khấu Hollywood. Tại sân vận động Los Angeles, trong bầu không khí nghẹt thở của lượt trận quyết định FIFA World Cup 2026, Stephen Eustaquio đã chọn đúng khoảnh khắc để trở thành bất tử trong lịch sử bóng đá Canada. Cú sút cháy lưới Nam Phi ở phút bù giờ không chỉ mang về 3 điểm, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường sau những bi kịch cá nhân liên tiếp.

Khoảnh khắc định mệnh phút 90+2

Khi đồng hồ điểm phút 90+2 và bảng tỷ số vẫn đứng im ở mức 0-0, áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ chủ nhà. Trong bối cảnh ngôi sao số một Alphonso Davies phải rời sân vì chấn thương, Stephen Eustaquio tiếp quản chiếc băng đội trưởng và lĩnh xướng trọng trách dẫn dắt lối chơi. Nhận bóng ngay trước vòng cấm, tiền vệ 29 tuổi tung cú dứt điểm sấm sét, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Ronwen Williams.

Eustaquio ghi bàn thắng lịch sử đưa Canada vào vòng 1/8 World Cup

Pha lập công này chính thức đưa Canada lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng knock-out của một kỳ World Cup. Đối với Eustaquio, đây là bàn thắng thứ 6 sau 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng giá trị của nó vượt xa mọi con số thống kê khô khan. "Khi tôi sút, tôi cảm thấy như cả đất nước đang cùng vung chân với mình," Eustaquio chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu.

Nghị lực phi thường sau những mất mát tận cùng

Đằng sau ánh hào quang trên sân cỏ là một câu chuyện về nỗi đau và sự hy sinh. Trong vòng chưa đầy hai năm, Eustaquio đã phải chịu đựng hai cú sốc lớn nhất cuộc đời. Tháng 4/2023, mẹ anh, bà Esmeralda, qua đời vì ung thư não. Chỉ một năm sau đó, khi nỗi đau chưa nguôi, cha anh cũng đột ngột ra đi sau một cơn đau tim, ngay sau khi anh vừa đón con gái đầu lòng chào đời.

Nỗi đau mất cha mẹ là động lực để Eustaquio vươn lên

Thay vì gục ngã, tiền vệ đang khoác áo Los Angeles FC đã biến những mất mát thành động lực. Anh trai của anh, Mauro Eustaquio, chia sẻ rằng cả hai đã chọn cách đối diện với sự thật để sống xứng đáng với những gì cha mẹ đã kỳ vọng. "Tất cả những gì tôi làm đều dành cho gia đình, cho cha mẹ, bạn gái và con gái tôi," Stephen khẳng định. Sự chuyên nghiệp và tinh thần thép của anh tại Porto và sau này là LAFC đã minh chứng cho bản lĩnh của một cầu thủ lớn.

Lựa chọn trái tim và hành trình kiến tạo lịch sử

Sinh ra tại Ontario (Canada) nhưng lớn lên và trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Bồ Đào Nha, Eustaquio từng đứng trước sự lựa chọn khoác áo đội tuyển nào. Sau khi từng thi đấu cho U21 Bồ Đào Nha, anh đã nghe theo tiếng gọi của quê hương Canada vào năm 2019. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt tuyến giữa của đội bóng Bắc Mỹ.

Tiền vệ 29 tuổi đang viết nên lịch sử cùng Canada tại World Cup

Từ Gold Cup 2021 đến World Cup 2022 tại Qatar và giờ là đỉnh cao tại kỳ World Cup 2026 trên sân nhà, Eustaquio luôn là linh hồn trong lối chơi của Canada. Khả năng điều tiết nhịp độ, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những cú dứt điểm tầm xa đã biến anh trở thành quân bài không thể thay thế trong sơ đồ của huấn luyện viên. Chiến thắng trước Nam Phi không chỉ là một kết quả bóng đá; đó là sự đền đáp cho hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng tự hào của một người con Canada gốc Bồ Đào Nha.

Nhìn về phía trước, Canada đang tràn đầy tự tin để viết tiếp những trang sử mới tại vòng 1/8. Với một thủ lĩnh như Stephen Eustaquio – người đã học được cách vượt qua những cơn bão cuộc đời – không gì là không thể đối với đội bóng xứ sở lá phong.