Stones tỏa sáng phút 82, Inter đánh bại Real Betis tại Stadio Giuseppe Meazza
Bàn thắng duy nhất của Stones ở phút 82 giúp Inter giành chiến thắng 1-0 trước Real Betis trên sân Stadio Giuseppe Meazza, khiến đối thủ đành chấp nhận thất bại tối thiểu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter tiếp đón Real Betis.
- 10'Real Betis thay người sớm ngay ở phút 10
Ngay phút 10, Real Betis đã phải thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ángel Ortiz vào sân thay cho Héctor Bellerín. Dù đang áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 34-66, đội khách vẫn chưa thể tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số và trận đấu tạm thời giữ kết quả 0-0.
- 12'Real Betis lấn lướt Inter trong 12 phút đầu
Sau 12 phút đầu tiên, Real Betis đang tạm thời kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 32 - 68 so với Inter. Đội khách nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), buộc thủ môn đối phương phải ra tay cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0.
- 24'Thế trận cân bằng sau 24 phút tranh tài
Bước sang phút 24, màn so tài giữa Inter và Real Betis vẫn diễn ra giằng co với tỷ số 0-0. Tỷ lệ kiểm soát bóng 50-50 cùng số lần dứt điểm 3-3 phản ánh đúng cục diện cân bằng trên sân, dù đại diện Tây Ban Nha nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích (0-1) khiến phía Inter có 1 lần cứu thua (1-0).
- 36'Thế trận giằng co, Real Betis đe dọa khung thành Inter
Tiến gần đến phút 36, trận đấu diễn ra tương đối giằng co khi Inter nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 52 - 48 cùng số lần dứt điểm 4 - 3. Dù để đối thủ áp đảo ở chỉ số phạt góc 3 - 1, Real Betis lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha lên bóng với chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Inter tung Henrikh Mkhitaryan vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Inter thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Henrikh Mkhitaryan vào sân thay cho Leonardo Bovio. Trong bối cảnh tỷ số đang là 0-0 và Inter chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (chỉ số trúng đích là 0 - 2), sự xuất hiện của Mkhitaryan được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa đội bóng thi đấu sáng tạo và hiệu quả hơn.
- 46'Inter tung Federico Dimarco vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay khi bước vào hiệp hai ở phút 46', Inter quyết định điều chỉnh nhân sự khi Federico Dimarco được tung vào sân thay cho Carlos Augusto. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Inter tạo đột biến nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
- 46'Real Betis tung Isco vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Betis có sự thay đổi nhân sự khi Isco được tung vào sân thay thế cho Pablo Fornals. Trong thế trận đang hòa 0-0 giằng co, sự xuất hiện của Isco được kỳ vọng sẽ mang lại thêm làn gió mới cho tuyến giữa đội khách.
- 46'Inter điều chỉnh tuyến giữa ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Inter quyết định thay người khi Petar Sučić vào sân thế chỗ Hakan Çalhanoğlu. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 0-0 và Inter chưa có cú dứt điểm trúng đích nào dù cầm bóng 52 - 48, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội nhà.
- 46'Real Betis điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Phút 46, Real Betis đưa ra sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ khi Yan Zhuravskyi vào sân thay thế Álvaro Valles. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong thế trận giằng co với tỷ số 0 - 0 hiện tại.
- 48'Thế trận giằng co, Real Betis dứt điểm sắc bén hơn
Bước sang phút 48, cuộc đối đầu giữa Inter và Real Betis vẫn đang ở thế cân bằng 0-0. Dù Inter kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 52-48 và sở hữu 4-2 quả phạt góc, Real Betis lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt hãm thành với 0-2 lần dứt điểm trúng đích (tổng số cú dứt điểm 5-6), buộc đại diện Ý phải thực hiện 2-0 lần cứu thua.
- 60'Inter gia tăng sức ép nhưng chưa thể ghi bàn
Bước sang phút 60, trận đấu giữa Inter và Real Betis vẫn đang giữ tỷ số 0 - 0. Đại diện Serie A nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 54 - 46, đồng thời áp đảo ở chỉ số phạt góc 7 - 2 và tạo ra 10 - 6 pha dứt điểm. Dù vậy, sự hiệu quả của hai bên là ngang nhau khi mới chỉ có cùng 2 - 2 lần dứt điểm trúng đích.
- 61'Phút 61: Gnangoro vào sân thay Facundo Bernal
Phút 61, HLV quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự trên sân khi rút Facundo Bernal ra nghỉ và tung Gnangoro vào thi đấu.
- 61'Nelson Deossa vào sân thế chỗ Cucho Hernández
Phút 61, trận đấu có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Nelson Deossa được tung vào sân để thế chỗ cho Cucho Hernández. Sự xuất hiện của Deossa được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm năng lượng và mang tới luồng sinh khí mới cho lối chơi trong những phút tiếp theo.
- 61'Real Betis thay người: Pablo García thế chỗ Antony
Phút 61, Pablo García chính thức được tung vào sân để thay thế cho Antony. Sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong thế trận hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.
- 62'Thay người ở phút 62: Luis Henrique thế chỗ Andy Diouf
Phút 62, ban huấn luyện có sự thay đổi nhân sự trên sân. Luis Henrique được tung vào sân để thế chỗ cho Andy Diouf.
- 62'Mkhitaryan vào sân thế chỗ Barella
Phút 62, Henrikh Mkhitaryan chính thức được tung vào sân để thay thế cho Nicolò Barella. Sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến giữa.
- 62'Pavard thế chỗ Bastoni ở phút 62
Phút 62, sự thay đổi người được thực hiện khi Benjamin Pavard được tung vào sân để thế chỗ cho Alessandro Bastoni.
- 62'Điều chỉnh nhân sự: Ivan Provedel thế chỗ Josep Martínez
Phút 62, trận đấu có sự thay đổi người khi Ivan Provedel được tung vào sân để thế chỗ cho Josep Martínez.
- 65'Pio Esposito nhận thẻ vàng ở phút 65
Phút 65, Pio Esposito phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống va chạm quyết liệt. Trận đấu giữa Inter và Real Betis vẫn đang diễn ra căng thẳng với tỷ số 0-0, khi hai bên giằng co từng tấc đất và tỷ lệ cầm bóng đang là 54 - 46.
- 70'Lautaro Martínez vào sân làm mới hàng công Inter
Phút 70, Lautaro Martínez chính thức được tung vào sân để thay thế cho Ange-Yoan Bonny. Trong bối cảnh tỷ số giữa Inter và Real Betis vẫn chưa được mở 0-0, sự hiện diện của chân sút này được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà tìm kiếm bàn thắng quyết định.
- 70'Inter thay người ở phút 70: Stanković thế chỗ Zielinski
Phút 70, Inter có sự thay đổi nhân sự khi Aleksandar Stanković được tung vào sân thế chỗ Piotr Zielinski. Dù đang áp đảo về số lần dứt điểm (12-7) và phạt góc (7-2), đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn mở tỷ số trong thế trận hòa 0-0.
- 70'John Stones vào sân thay cho Yann Bisseck
Phút 70, trận đấu ghi nhận sự thay đổi người khi John Stones được tung vào sân để thế chỗ cho Yann Bisseck. Sự xuất hiện của Stones được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai.
- 73'Real Betis tung Álvaro Fidalgo vào sân thay Marc Roca
Phút 73, Real Betis quyết định điều chỉnh tuyến giữa khi Álvaro Fidalgo được tung vào sân thay thế cho Marc Roca. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội khách.
- 73'Real Betis điều chỉnh nhân sự: Junior Firpo thế chỗ Fran García
Phút 73, Real Betis quyết định làm mới hành lang cánh khi tung Junior Firpo vào sân thay cho Fran García. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0 cân bằng, sự xuất hiện của làn gió mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Tây Ban Nha gia cố thế trận trước sức ép từ Inter.
- 73'Real Betis tung Iker Losada vào sân thế chỗ Riquelme
Phút 73, Iker Losada được tung vào sân thay cho Rodrigo Riquelme. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức bật cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại.
- 73'Inter gia tăng sức ép nhưng chưa thể phá vỡ thế bế tắc
Bước sang phút 73, Inter đang nỗ lực dồn đội hình lên phía trước với 53 - 47 tỷ lệ kiểm soát bóng cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 7 - 2. Dù đã tung ra 12 - 7 cú dứt điểm, sự hiệu quả của hai đội vẫn tương đồng khi cùng có 2 - 2 lần đưa bóng trúng đích và bảng tỷ số chưa thể thay đổi ở mốc 0 - 0.
- 75'Jamal Iddrissou thế chỗ Pio Esposito ở phút 75
Phút 75, Jamal Iddrissou được tung vào sân để thế chỗ Pio Esposito. Đây là quyết định thay người hợp lý trong bối cảnh Esposito trước đó đã nhận một thẻ vàng ở phút 65.
- 82'John Stones mở tỷ số cho Inter ở phút 82
Phút 82, từ đường kiến tạo của Benjamin Pavard, John Stones dứt điểm chính xác đưa Inter vươn lên dẫn Real Betis 1-0. Bàn thắng quan trọng ở giai đoạn cuối trận đã cụ thể hóa thế trận lấn lướt của đại diện Italy sau 13-7 cú dứt điểm kể từ đầu trận.
- 86'Inter làm chủ thế trận ở phút 86
Tiến gần đến những phút cuối ở phút 86, Inter vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Real Betis. Đại diện Italy nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng với 53 - 47, đồng thời áp đảo ở chỉ số dứt điểm 13 - 7 cùng 7 - 2 quả phạt góc để chủ động bảo vệ thành quả.
- KTKết thúc: Inter 1-0 Real Betis
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:29 16/08/2026
Inter sẽ gặp Real Betis lúc 00:30 ngày 16/08/2026 trên sân Stadio Giuseppe Meazza, במסגרת Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là toàn bộ thông tin đã được xác định về lịch thi đấu của trận đấu.
Bối cảnh trận Inter vs Real Betis
Cuộc chạm trán diễn ra tại Stadio Giuseppe Meazza, với Inter là đội được xướng tên trước trong lịch đấu. Trận đấu thuộc nhóm giao hữu câu lạc bộ, vì vậy trọng tâm theo dõi sẽ nằm ở cách hai đội chuẩn bị nhân sự và vận hành lối chơi trước giờ bóng lăn.
Thông tin hiện có chưa cung cấp dữ liệu về phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí thi đấu hay lực lượng vắng mặt của Inter và Real Betis. Do đó, chưa có cơ sở để đưa ra so sánh cụ thể về tương quan hai đội.
Điểm cần chờ trước giờ thi đấu
Đội hình dự kiến chưa được công bố trong thông tin hiện có. Các quyết định về nhân sự, cách bố trí đội hình và diễn biến chuyên môn sẽ là những yếu tố cần được cập nhật khi hai đội công bố danh sách thi đấu.
Nhìn chung, trận Inter vs Real Betis sẽ khởi tranh lúc 00:30 ngày 16/08/2026 tại Stadio Giuseppe Meazza. Những thông tin chính thức trước trận, đặc biệt là đội hình xuất phát, sẽ giúp xác định rõ hơn hướng tiếp cận của hai đội.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)