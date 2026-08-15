36' Thế trận giằng co, Real Betis đe dọa khung thành Inter

Tiến gần đến phút 36, trận đấu diễn ra tương đối giằng co khi Inter nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 52 - 48 cùng số lần dứt điểm 4 - 3. Dù để đối thủ áp đảo ở chỉ số phạt góc 3 - 1, Real Betis lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha lên bóng với chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 1.