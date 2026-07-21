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    Sturm Graz tạo lợi thế lớn, Heart Of Midlothian lâm vào thế khó

    Tuệ Nhân21/07/2026 20:42

    Sturm Graz thắng Heart Of Midlothian 4-0 tại Merkur Arena, Graz ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, tạo lợi thế lớn; trong khi Heart Of Midlothian lâm vào thế khó sau thất bại nặng nề.

    Sturm Graz4 - 0Heart Of MidlothianKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sturm Graz tiếp đón Heart Of Midlothian.

    • 4'J. Gorenc Stankovic mở tỷ số sớm

      Phút 4', J. Gorenc Stankovic lập công, đưa Sturm Graz vượt lên dẫn trước Heart Of Midlothian 1-0. Bàn thắng đến sớm giúp Sturm Graz có lợi thế đáng kể trong cuộc so tài tại Merkur Arena.

    • 14'Heart Of Midlothian kiểm soát thế trận

      Phút 14', Heart Of Midlothian đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 28% - 72% và gây sức ép lên Sturm Graz, dù đội chủ nhà vẫn dẫn trước. Thế trận nghiêng về đội khách, nhưng số lần dứt điểm mới là 2 - 3, cho thấy sức ép chưa thật sự chuyển hóa thành cơ hội rõ ràng.

    • 26'Heart Of Midlothian kiểm soát thế trận

      Phút 26', Heart Of Midlothian đang kiểm soát bóng vượt trội với 34% - 66%, buộc Sturm Graz phải lùi sâu bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 0. Dù vậy, thế trận chưa nghiêng hẳn về đội khách khi hai bên cùng có 5 - 5 pha dứt điểm.

    • 38'Heart kiểm soát bóng, Sturm Graz dẫn trước

      Sau 38 phút, Heart Of Midlothian kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 38% - 62%, nhưng Sturm Graz vẫn dẫn trước. Thế trận khá cân bằng về số lần dứt điểm, 8 - 8, dù Heart Of Midlothian nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 2 - 3.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Sturm Graz thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', O. Kiteishvili vào sân thay S. Seidl bên phía Sturm Graz. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh khi đang dẫn 1-0 trước Heart Of Midlothian.

    • 48'C. Borchgrevink nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

      Phút 48, C. Borchgrevink của Heart Of Midlothian nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi thô bạo. Đội khách lúc này đang chịu sức ép khi Sturm Graz dẫn 2-0.

    • 50'J. Mitchell nhân đôi cách biệt cho Sturm Graz

      Phút 50, J. Mitchell dứt điểm ghi bàn cho Sturm Graz sau đường kiến tạo của O. Kiteishvili. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt trước Heart Of Midlothian ngay đầu hiệp hai.

    • 52'Heart Of Midlothian cầm bóng, Sturm Graz dẫn sâu

      Bước sang phút 52, Heart Of Midlothian kiểm soát bóng nhiều hơn với 39% - 61%, nhưng Sturm Graz vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 10 - 8. Đội chủ nhà chủ động giữ lợi thế 2 - 0, trong khi Heart Of Midlothian phải đẩy cao sức ép để tìm bàn rút ngắn.

    • 53'L. Weinhandl đưa Sturm Graz dẫn 3-0

      Phút 53, L. Weinhandl lập công, giúp Sturm Graz nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Heart Of Midlothian. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo với liên tiếp những bàn thắng.

    • 57'J. Gorenc Stankovic nhận thẻ vàng

      Phút 57', J. Gorenc Stankovic của Sturm Graz nhận thẻ vàng. Tấm thẻ đến khi Sturm Graz đang nắm lợi thế rất lớn trước Heart Of Midlothian.

    • 59'J. Heil đưa Sturm Graz dẫn 4-0

      Phút 59', J. Heil lập công sau đường kiến tạo của L. Weinhandl, giúp Sturm Graz nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Heart Of Midlothian. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo với màn bùng nổ liên tiếp sau giờ nghỉ.

    • 59'Heart Of Midlothian thay người sau bàn thua thứ tư

      Phút 59', Heart Of Midlothian đưa S. Guendouz vào sân thay A. Kyziridis. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Sturm Graz nâng tỷ số lên 4-0, trong lúc đội khách đang chịu sức ép lớn.

    • 59'Heart Of Midlothian thay người sau 4 bàn thua

      Phút 59, A. Ba-Sy vào sân thay P. Kabore bên phía Heart Of Midlothian. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Sturm Graz dẫn 4-0.

    • 59'Heart Of Midlothian thay người giữa lúc khó khăn

      Phút 59', S. Kerjota vào sân thay C. Miller bên phía Heart Of Midlothian. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Sturm Graz dẫn 4-0.

    • 64'Sturm Graz sắc bén dù ít cầm bóng

      Phút 64, Heart Of Midlothian cầm bóng nhiều hơn với 39% - 61%, nhưng Sturm Graz mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 18 - 9, trúng đích 6 - 4 và đang dẫn 4-0.

    • 70'Sturm Graz thay người ở phút 70

      Phút 70, G. Haider vào sân thay S. Wlodarczyk bên phía Sturm Graz. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Heart Of Midlothian 4-0.

    • 70'Sturm Graz thay người ở phút 70

      Phút 70, N. Weiper vào sân thay S. Jatta bên phía Sturm Graz. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 4-0.

    • 70'Sturm Graz thay người phút 70

      Phút 70', Sturm Graz đưa R. Fosso vào sân thay J. Hodl.

    • 75'Heart Of Midlothian thay người phút 75

      Phút 75, Heart Of Midlothian đưa T. Renaud vào sân thay B. Spittal. Trong thế trận đang bị dẫn 4-0, sự điều chỉnh này có thể là nỗ lực tìm thêm phương án cho những phút cuối.

    • 76'Sturm Graz áp đảo dù ít cầm bóng

      Bước sang phút 76', Heart Of Midlothian cầm bóng nhiều hơn với 62%, nhưng Sturm Graz mới là đội áp đảo về khả năng tạo cơ hội khi dứt điểm 20 - 11. Với cách biệt 4 - 0, Heart Of Midlothian đang phải chịu sức ép và tìm cơ hội từ những pha lên bóng ít ỏi.

    • 79'Sturm Graz thay người ở phút 79

      Phút 79', A. Malic vào sân thay E. Soglo bên phía Sturm Graz. Sự điều chỉnh diễn ra khi Sturm Graz đang dẫn Heart Of Midlothian 4-0.

    • 84'Heart Of Midlothian thay người phút 84

      Phút 84, T. Magnusson vào sân thay O. McEntee, khi Heart Of Midlothian đang bị dẫn 4-0. Đây có thể là sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình trong những phút cuối.

    • 87'C. Braga nhận thẻ vàng ở phút 87

      Phút 87', C. Braga của Heart Of Midlothian nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở muộn trong thế trận đội khách đang bị Sturm Graz dẫn 4-0.

    • 88'Heart Of Midlothian kiểm soát bóng nhưng bế tắc

      Phút 88', Heart Of Midlothian vẫn là đội kiểm soát bóng với tỷ lệ 36% - 64% và hưởng nhiều phạt góc hơn, 4 - 8. Tuy nhiên, Sturm Graz mới là bên tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 20 - 18, trong thế trận phòng ngự chắc chắn để bảo toàn cách biệt 4 - 0.

    • KTKết thúc: Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian

      Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

    Cập nhật lúc 03:25 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    Sturm Graz
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
    Heart Of Midlothian
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Wouter Vrancken
    53
    Daniil Khudyakov
    28
    Jurgen Heil
    5
    Albert Vallci
    2
    Jeyland Mitchell
    18
    Emran Soglo
    19
    Simon Seidl
    4
    Jon Gorenc Stanković
    39
    Luca Weinhandl
    43
    Jacob Hödl
    17
    Szymon Włodarczyk
    20
    Seedy Jatta
    1
    Alexander Schwolow
    2
    Christian Borchgrevink
    64
    Malachi Fagan-Walcott
    5
    Jamie McCart
    18
    Harry Milne
    7
    Calvin Miller
    16
    Blair Spittal
    6
    Oisin McEntee
    10
    Cláudio Braga
    11
    Pierre Landry Kaboré
    89
    Alexandros Kyziridis
    Dự bị
    Sturm Graz
    22 Ammar Helac41 Elias Lorenz21 Petar Petrović23 Arjan Malić30 Paul Koller27 Gabriel Haider10 Otar Kiteishvili15 Gizo Mamageishvili80 Ryan Fosso
    Heart Of Midlothian
    28 Zander Clark30 Ryan Fulton3 Stephen Kingsley17 Stuart Findlay23 Jordi Altena12 Tom Renaud22 Tomas Magnusson19 Severin Sabri Guendouz21 James Wilson
    Cập nhật đội hình lúc 01:03 22/07/2026
    Sturm GrazThống kêHeart Of Midlothian
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    20
    Dứt điểm
    19
    6
    Trúng đích
    6
    4
    Phạt góc
    11
    18
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Luca Weinhandl
    Luca Weinhandl
    Sturm Graz
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Jeyland Mitchell
    Jeyland Mitchell
    Sturm Graz
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Jurgen Heil
    Jurgen Heil
    Sturm Graz
    1 bàn
    Jon Gorenc Stanković
    Jon Gorenc Stanković
    Sturm Graz
    1 bàn
    Otar Kiteishvili
    Otar Kiteishvili
    Sturm Graz
    1 kiến tạo · điểm 8
    Jacob Hödl
    Jacob Hödl
    Sturm Graz
    1 kiến tạo · điểm 7.7

    Thông tin trận đấu

    Sturm Graz sẽ đối đầu Heart Of Midlothian tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trên sân Merkur-Arena.

    Đây là cuộc so tài giữa hai đội có mục tiêu tạo lợi thế trong một sân chơi cấp châu lục. Tuy nhiên, các dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan trước giờ bóng lăn.

    Sturm Graz có lợi thế sân nhà

    Sturm Graz sẽ thi đấu tại Merkur-Arena, yếu tố giúp đội bóng này có thêm điểm tựa trong cách nhập cuộc và tổ chức trận đấu. Sự quen thuộc với mặt sân, không gian thi đấu và bầu không khí trên khán đài có thể hỗ trợ đội chủ nhà duy trì sự chủ động, nhưng mức độ ảnh hưởng thực tế vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn trong trận.

    Không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của Sturm Graz. Do đó, chưa thể xác định đội bóng này sẽ ưu tiên kiểm soát bóng, pressing tầm cao hay chọn cách chơi thận trọng để chờ cơ hội.

    Heart Of Midlothian đứng trước thử thách trên sân khách

    Heart Of Midlothian phải thi đấu xa nhà trong cuộc đối đầu tại Merkur-Arena. Đội khách sẽ cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự và hạn chế những khoảng trống có thể xuất hiện khi Sturm Graz đẩy cao đội hình.

    Các thông tin về phong độ, cầu thủ vắng mặt và cách bố trí nhân sự của Heart Of Midlothian chưa có trong dữ liệu được cung cấp. Vì vậy, chưa thể kết luận đội khách sẽ lựa chọn thế trận phòng ngự phản công hay chủ động triển khai bóng từ tuyến dưới.

    Điểm then chốt của trận đấu

    Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, chất lượng chuyển trạng thái và mức độ hiệu quả trong những tình huống tiến vào một phần ba cuối sân. Sturm Graz có lợi thế sân nhà, trong khi Heart Of Midlothian cần tìm cách giảm sức ép và tận dụng các cơ hội trong những thời điểm thích hợp.

    Do chưa có số liệu chi tiết về hai đội, mọi nhận định về phong độ, đối đầu hoặc lực lượng đều cần được thận trọng. Điều có thể xác định là địa điểm thi đấu sẽ tạo ra bối cảnh thuận lợi hơn cho Sturm Graz, còn Heart Of Midlothian phải thể hiện tính kỷ luật để duy trì thế cân bằng.

    Nhận định chung

    Sturm Graz và Heart Of Midlothian bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Champions League với lợi thế sân nhà thuộc về đội bóng Áo. Tuy nhiên, chưa đủ dữ liệu để xác định đội nào đang có ưu thế rõ ràng về phong độ hay nhân sự.

    Trận đấu được chờ đợi ở khả năng Sturm Graz tận dụng điểm tựa Merkur-Arena và cách Heart Of Midlothian ứng phó với áp lực sân khách. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào cách hai đội triển khai chiến thuật và hiệu quả xử lý những cơ hội tạo ra.

    Sturm Graz
    5 trận gần nhất
    TTTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Heart Of Midlothian
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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