Sự cố hi hữu tại Amazon: Khách hàng Nhật Bản nhận 5 CPU Intel Core i5-14400 dù chỉ đặt mua 1 chiếc Lỗi quét mã vạch tại kho hàng Amazon Nhật Bản đã khiến một khách hàng nhận được 5 bộ vi xử lý Intel Core i5-14400 thay vì một chiếc duy nhất. Tổng giá trị lô hàng nhầm lẫn lên tới hơn 1.100 USD.

Một khách hàng tại Nhật Bản vừa trải qua tình huống hi hữu khi đặt mua linh kiện máy tính trực tuyến. Cụ thể, sau khi đặt mua một bộ vi xử lý Intel Core i5-14400 trên nền tảng Amazon, người này đã bất ngờ nhận được một kiện hàng chứa tới 5 hộp CPU nguyên niêm phong.

Một khách hàng Amazon tại Nhật Bản đã nhận được 5 CPU thay vì một chiếc duy nhất.

Phân tích lỗ hổng vận hành dẫn đến sai sót nghìn đô

Sự việc được người dùng có tài khoản @masamine_s chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo hình ảnh chồng hộp CPU Intel Core i5-14400 xếp cao trong thùng hàng. Theo các chuyên gia logistics, nguyên nhân của sự nhầm lẫn này thường xuất phát từ lỗi quét mã vạch (barcode) trong quá trình xử lý đơn hàng tại kho bãi của Amazon.

Nhiều khả năng, hệ thống quản lý kho đã quét nhầm mã vạch trên thùng phân phối ngoài (outer distribution carton) – vốn chứa sẵn 5 đơn vị sản phẩm – thay vì quét mã vạch của từng hộp bán lẻ riêng lẻ. Khi lỗi này xảy ra, hệ thống sẽ mặc định coi cả thùng 5 chiếc là một đơn vị hàng hóa duy nhất (SKU) và chuyển đi cho khách hàng mà không phát hiện ra sự chênh lệch về số lượng.

Giá trị thực tế của lô hàng nhầm lẫn

Intel Core i5-14400 là bộ vi xử lý tầm trung phổ biến thuộc thế hệ thứ 14 của Intel. Tại thị trường Nhật Bản, một chiếc CPU này có giá bán lẻ khoảng 36.000 yên (tương đương 220 USD). Việc nhận được 5 chiếc đã đẩy tổng giá trị lô hàng lên hơn 1.100 USD (khoảng 28 triệu đồng), gấp 5 lần số tiền mà khách hàng thực trả.

Hạng mục Số lượng đặt mua Số lượng thực tế nhận được Sản phẩm Intel Core i5-14400 Intel Core i5-14400 Số lượng 01 05 Giá trị ước tính ~220 USD ~1.100 USD

Hành động bất ngờ của người mua và quy trình xử lý

Mặc dù nhận được món hời lớn từ sự sai sót của hệ thống, khách hàng Masamine_s đã quyết định không giữ lại hoặc bán lại số phần cứng dư thừa như nhiều lời khuyên trên mạng xã hội. Thay vào đó, người này đã chủ động liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Amazon Nhật Bản để thông báo về sự cố và sắp xếp thủ tục hoàn trả 4 bộ vi xử lý dư thừa.

Hành động trung thực này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng công nghệ. Về phía Amazon, hãng vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân cụ thể của lỗi quét mã vạch này. Tuy nhiên, đây là một lời nhắc nhở về những rủi ro trong quy trình tự động hóa hoàn toàn tại các kho hàng thông minh, nơi một sai sót nhỏ ở khâu dán nhãn hoặc quét mã có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể.

Hiện tại, khách hàng đã hoàn tất việc trả lại hàng và chỉ giữ lại đúng một chiếc Intel Core i5-14400 để xây dựng hệ thống máy tính của mình, khép lại một trong những sự cố giao hàng hy hữu nhất trong năm tại thị trường Nhật Bản.