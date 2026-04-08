Sự cố Telegram biến mất khỏi App Store toàn cầu và câu hỏi chưa có lời giải Sáng 4/8, Telegram bất ngờ biến mất khỏi 175 kho ứng dụng App Store toàn cầu và quay trở lại sau 2 giờ, dấy lên nghi vấn về kiểm duyệt hoặc lỗi kỹ thuật.

Sáng 4/8, ứng dụng nhắn tin Telegram bất ngờ biến mất khỏi hệ thống App Store của Apple trên phạm vi toàn cầu. Dù đã khôi phục sau khoảng hai giờ gián đoạn, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ khi cả Apple lẫn Telegram đều chưa đưa ra thông tin giải thích chính thức.

Diễn biến sự cố Telegram gián đoạn trên App Store toàn cầu

Vào sáng 4/8 (theo giờ Hà Nội), người dùng iOS khi tìm kiếm Telegram trên App Store chỉ nhận được kết quả là các phần mềm liên quan. Các đường dẫn truy cập trực tiếp tới ứng dụng cũng trả về thông báo lỗi không tìm thấy trang.

Tổ chức giám sát độc lập Apple Censorship xác nhận Telegram đã đồng loạt không khả dụng tại toàn bộ 175 kho ứng dụng App Store do đơn vị này theo dõi. Đáng chú ý, ngay trước khi sự cố xảy ra trên App Store, tên miền rút gọn t.me thuộc hệ sinh thái Telegram cũng ghi nhận tình trạng tạm dừng hoạt động trên quy mô toàn cầu.

Telegram bị gỡ khỏi chợ ứng dụng Apple trên toàn cầu.

Tác động thực tế và bài học từ tiền lệ trong quá khứ

Bên cạnh việc gián đoạn tải mới, sự cố khiến những người đã cài sẵn ứng dụng đối mặt với rủi ro không thể nhận các bản cập nhật bảo mật hoặc sửa lỗi. Trong trường hợp người dùng gỡ ứng dụng khỏi thiết bị trong thời gian này, họ cũng không thể tiến hành cài đặt lại.

Tuy nhiên, hoạt động truyền tin của các tài khoản đã cài đặt từ trước không bị gián đoạn. Người dùng nền tảng Android, phiên bản web hay phần mềm máy tính vẫn tải về và sử dụng bình thường. Sự cố chỉ khiến một số tài sản số liên quan đến hệ sinh thái Telegram ghi nhận mức giảm nhẹ về giá trị.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên nền tảng này biến mất khỏi kho ứng dụng của Apple. Vào tháng 2/2018, Apple từng gỡ Telegram và Telegram X khỏi App Store sau khi phát hiện nội dung bất hợp pháp lan truyền trên các kênh công cộng. Khi đó, ứng dụng được đưa trở lại sau khoảng 24 giờ khi Telegram hoàn tất các yêu cầu tăng cường kiểm duyệt và cấm vĩnh viễn tài khoản vi phạm.

Trạng thái khôi phục và những nghi vấn còn bỏ ngỏ

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Telegram đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên App Store. Dữ liệu từ Apple Censorship cho thấy ứng dụng đã có thể tải về tại 171 quốc gia. Mặc dù vậy, nền tảng vẫn chưa khả dụng tại 4 thị trường gồm Mỹ, Trung Quốc, Israel và Guyana.

Cho đến nay, cả phía Apple lẫn nhà sáng lập Telegram là Pavel Durov đều chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Việc thiếu vắng thông tin xác nhận khiến giới phân tích chưa thể khẳng định sự cố xuất phát từ vấn đề kỹ thuật hệ thống hay một đợt can thiệp kiểm duyệt mới từ phía Apple.